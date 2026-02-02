Arte digitale, realtà virtuale e lobster roll per una serata romantica tra Impressionismo e tecnologia negli spazi di Ventura Milano.
La notizia in breve. La mostra Claude Monet: The Immersive Experience, prodotta da Exhibition Hub in collaborazione con Fever, celebra San Valentino con un evento speciale in programma il 14 febbraio 2026 a Ventura Milano. Le coppie potranno vivere un’esperienza immersiva tra proiezioni a 360°, due sessioni di realtà virtuale e un picnic gourmet firmato Mason’s Lobster Rolls, ispirato ai giardini di Giverny del pittore impressionista Claude Monet.
San Valentino a Milano con Monet: mostra immersiva e picnic
Un picnic romantico circondati dai capolavori dell’Impressionismo: è questa la proposta per il prossimo 14 febbraio alle ore 19.00 negli spazi di Ventura Milano, dove la mostra Claude Monet: The Immersive Experience celebra San Valentino con un evento speciale che unisce arte digitale, realtà virtuale e gastronomia d’autore.
Prodotta da Exhibition Hub in collaborazione con Fever, l’esperienza immersiva dedicata a Claude Monet propone una serata esclusiva pensata per le coppie: un percorso multisensoriale tra proiezioni a 360 gradi, ambienti digitali ispirati ai celebri giardini di Giverny e due esperienze in realtà virtuale, accompagnate da un picnic gourmet firmato Mason’s Lobster Rolls, con i celebri panini all’astice del Maine.
L’iniziativa intercetta un trend sempre più diffuso tra le nuove generazioni: il picnic come formato di socialità e incontro, reinterpretato qui in chiave culturale e immersiva. Per una sera, l’universo pittorico di Monet si trasforma in un giardino digitale dove arte, tecnologia e convivialità si fondono in un’unica esperienza.
Il percorso espositivo
Il percorso espositivo, della durata di circa 60 minuti, consente di entrare nei dipinti grazie a tecnologie di projection mapping e ambienti virtuali, offrendo una narrazione coinvolgente sulla vita e sull’opera del maestro francese. A rafforzare il legame con il territorio milanese contribuisce anche la partnership con Urania Basket, storico club sportivo cittadino che affianca Exhibition Hub nella promozione dei valori di aggregazione e partecipazione culturale.
Accanto all’evento dedicato a Monet, Fever propone per San Valentino una selezione di appuntamenti speciali: dai concerti Candlelight a lume di candela a esperienze interattive come The Jury Experience e format musicali come The Jazz Room, tutti consultabili e prenotabili attraverso la piattaforma.
Il pacchetto include:
– Ingresso alla mostra
– 2 esperienze in realtà virtuale
– 2 Picnic Box (lobster roll, patatine e acqua)
Prezzo: 70 euro a coppia
Biglietti: disponibili su Fever
https://feverup.com/m/501201