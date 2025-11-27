Dal 12 al 14 dicembre 2025 Lucca ospita il Larp Forum, primo convegno nazionale dedicato al gioco di ruolo dal vivo: 30 eventi, 40 relatori, 14 università e focus su arte, psicologia, educazione e serious game.

A dicembre 2025 il larp italiano vive il suo momento di svolta. Dal 12 al 14 dicembre, infatti, il Campus della Scuola IMT Alti Studi Lucca, nel complesso monumentale di San Francesco, ospita il Larp Forum 2025, primo convegno nazionale interamente dedicato al gioco di ruolo dal vivo.

Una tre giorni che mette insieme professionisti, docenti universitari, educatori, designer, associazioni e giocatori, per esplorare tutte le declinazioni culturali, artistiche e sociali di una pratica che negli ultimi anni ha superato la nicchia. conquistando nuovi spazi nella formazione, nella ricerca e nell’innovazione sociale.

Il programma conta 30 interventi, due tavole rotonde, due poster session, 40 relatori e la partecipazione di 14 università italiane. Per un vero osservatorio multidisciplinare su un fenomeno che oggi incrocia arte, psicologia, performance, educazione civica e persino training professionale.

Il larp come linguaggio trasversale: arte, psicologia e inclusione

Il Larp Forum punta i riflettori sulle nuove prospettive teoriche e applicative del gioco di ruolo dal vivo. Tra i temi chiave emergono, in particolare, l’apprendimento trasformativo e il deroling esistenziale, ovvero come l’esperienza interpretativa possa favorire consapevolezze personali e relazionali. Accanto a questo, si parlerà di ricerca psicologica e neurodivergenze: diversi studi mostrano come il larp sia un contesto sicuro e facilitante per molte persone neurodivergenti.

Infine, si analizzerà il larp connesso alla prevenzione della violenza di genere e come strumento contro stereotipi e pregiudizi, anche in ambito giudiziario, con percorsi di formazione e sensibilizzazione. Il Forum diventa così il luogo in cui il larp si afferma come pratica culturale complessa, capace di unire performance, narrazione, educazione e cittadinanza attiva.

Una parte significativa del programma sarà dedicata ai serious game, quei larp progettati per scopi formativi anche in contesti istituzionali e professionali. Tra i casi presentati:

Emergenza Elba , sviluppato da Eryados con il Centro Alti Studi Difesa – Scuola Superiore Universitaria.

, sviluppato da Eryados con il Centro Alti Studi Difesa – Scuola Superiore Universitaria. • CyberStorm, larp dedicato alla sicurezza informatica, realizzato da Eryados con il Ten. Col. Fabio Biondi, specialista in operazioni cyber.

Entrambi i progetti sono stati presentati in anteprima a Lucca Comics & Games, confermando la crescente interazione tra mondi creativi e sistemi di addestramento avanzato.

Il convegno avrà come piattaforma ufficiale ILDB – International Larp Database, sostenuta dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europea. Su di essa si trovano raccolti articoli scientifici, materiali multimediali (video, podcast), documentazione di progetti e anagrafica di organizzazioni e professionisti attivi nel settore.

Come partecipare

Il pass standard per i tre giorni ha un costo di 30 euro e include:

accesso a tutti gli eventi

meet & greet con speaker e ospiti

adesione all’Accademia Italiana del Larp

sessioni di networking

servizio mensa convenzionato a 10 euro

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale: www.larpforum.it.

Il Larp Forum è organizzato da Larp Studio, in collaborazione con Scuola IMT Alti Studi Lucca e Federludo, la Federazione delle Associazioni Ludiche Italiane. Il progetto è curato da Umberto Francia, direttore artistico di Larp Studio e direttore di ILDB, mentre il Comitato Scientifico è coordinato dal prof. Ennio Bilancini (IMT).