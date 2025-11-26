Soniante Epoque ci racconta cosa presenterà alla prossima edizione di Bonfire Market il 30 novembre al Parco della Caffarella.

Al via domenica 30 novembre la quarta edizione di Bonfire Market, l’evento gratuito che unisce artigianato, creatività e comunità sostenibile. Circa 50 selezionati espositori da tutta Roma, saranno protagonisti con le loro centinaia di creazioni tra illustrazioni, bijoux e accessori rigorosamente artigianali.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Tra le protagoniste anche i lavori del progetto Soniante Epoque. «Realizzo acquerelli ispirati alle forme della natura – ci racconta l’artista – ai quali mi piace abbinare delle figure femminili ispirate a loro volta al periodo pittorico-artistico dei primi del ’900, l’Art Déco. Quindi, li lavoro diventa digitale e nascono le mie stampe a cui seguono i gioielli in metallo, ottone o alluminio. Ma non è finita qua – prosegue – perché i miei disegni li faccio stampare anche sul tessuto e, quando mi arriva a casa, comincio a tagliare, cucire e realizzare borse e altri accessori tessili».

Tra le proposte di bijoux e accessori ci sono le creazioni di Barbara Renzi con il suo brand Rope Crochet Design. Un progetto di design artigianale che propone accessori e complementi di arredo principalmente in filo di cotone o lycra riciclati. Collane e bracciali oltre che lampade, tappeti e cesti totalmente personalizzabili.

Gli artigiani orafi Lavinia & Samuel realizzano gioielli che raccontano lo spazio e il tempo, trasformando il metallo in piccole opere d’arte che uniscono il classico al contemporaneo. Ogni creazione nasce interamente dalle loro mani: unica, autentica, imperfetta ma perfetta nella sua verità artigianale.

Le cose belle della vita dell’illustratrice Margherita Ferracuti è una linea di cartoline con immagini e claim poetici e divertenti. L’illustratrice realizza anche illustrazioni, shopper, magliette e tanto altro, tutto autoprodotto.

Regnum Naturae è una giovane azienda agricola perma-culturale fondata da due storici medievisti che hanno scelto di tornare alla terra. Coltivano zafferano, olivi ed erbe officinali con metodi totalmente organico-rigenerativi. Dallo zafferano nascono prodotti artigianali come liquori, tisane, sale viola, oleoliti, candele e zafferano purissimo, oltre all’olio extravergine appena spremuto.

Natura Fluida è un brand di abbigliamento sostenibile che recupera abiti di seconda mano, e li personalizza attraverso uno stile unico nel suo genere. Tre le sue creazioni: una giacca di jeans customizzata a mano, un cappello in pelle rigenerato tramite una decorazione pittorica e molto altro.

Bonfire non è solo market

Completano la manifestazione l’appuntamento con i tarocchi astrologici a cura di Susy Benvenuto. La sua attività consiste in un’interpretazione originale degli arcani maggiori dei tarocchi letti in chiave astrologica, mettendo così in comunicazione due discipline antiche e profondamente affascinanti. Un’occasione per il pubblico di avvicinarsi a un linguaggio simbolico ricco di suggestioni, capace di connettere tradizione e introspezione personale.

LEGGI ANCHE: — ‘India. Di bagliori e fughe’: al PAC le nuove urgenze creative dell’India contemporanea

La domenica sarà arricchita dalla presenza di Emilia Zoila, che accompagnerà la serata con un’attività creativa e coinvolgente dedicata al trucco artistico per bambini e adulti. Un momento leggero e colorato, pensato per aggiungere un tocco di fantasia all’evento. i più piccoli potranno trasformarsi in personaggi magici o animali variopinti, mentre anche gli adulti avranno la possibilità di sperimentare un make-up speciale per immergersi ancora di più nell’atmosfera inclusiva del market.

Nuova sezione “Te lo regalo se lo vieni a prendere”

In questa edizione sarà inaugurato il nuovo spazio speciale Te lo regalo se lo vieni a prendere. Una sezione nata dallo spirito di condivisione e dalla voglia di dare nuova vita agli oggetti: uno spazio dove regalare, scambiare o rimettere in circolo ciò che non usi più. Libri, giochi, abbigliamento e tutte quelle cosa che hanno ancora una storia da raccontare.

Basta consegnare allo staff 5 oggetti ancora in buono stato, e questi verranno esposti e scelti gratuitamente dal pubblico. Un modo per conferire agli oggetti un nuovo percorso, una seconda chance, un’altra vita tra le mani di chi saprà apprezzarli. Non buttare ma regalare, lo scopo Bonfire è permettere alle cose di continuare a vivere attraverso altre persone.

Nello spazio verde della Caffarella sarà a disposizione del pubblico anche Mozao, un food truck itinerante che offre piatti street food. Nel menù gnocchi fritti con salumi, wrap di pollo e gyoza misti. Birre, succhi, cocktail e molto altro.

Bonfire Market

Domenica 30 novembre

Dalle 10 alle 16

Uliveto Sant’Urbano

Vicolo di Sant’Urbano – Roma

Ingresso Libero

Immagine da Ufficio Stampa