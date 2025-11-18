Al Forum della Bellezza 2025 presentata la nuova ricerca dell’Alta Scuola Politecnica sull’impatto sociale ed emotivo della bellezza in Italia.

Sarà presentato durante il Forum annuale della Fondazione Italia Patria della Bellezza il nuovo progetto di ricerca realizzato dall’Alta Scuola Politecnica – il programma congiunto dei Politecnici di Milano e Torino – dedicato all’impatto sociale ed emotivo della bellezza nei territori italiani. L’iniziativa verrà illustrata il 19 novembre al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, in occasione della quarta edizione del Forum, la giornata che riunisce musei, borghi e realtà culturali di tutta Italia insieme a oltre 30 agenzie di comunicazione coinvolte nel sistema di adozione del bene culturale.

Tra i relatori anche la scienziata Amalia Ercoli Finzi.

Negli ultimi cinque anni, la Fondazione ha erogato un valore complessivo di 3,6 milioni di euro, comprendente oltre 90 prestazioni pro bono, grazie a un modello di cooperazione che unisce istituzioni culturali e professionisti della comunicazione. Il Forum è l’occasione annuale in cui queste realtà condividono strategie, progetti e buone pratiche da nord a sud del Paese. Ad aprire l’incontro saranno la vicesindaca di Torino Michela Favaro e l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia.

Una ricerca innovativa sulla bellezza che trasforma

La novità principale dell’edizione 2025 è la presentazione della ricerca dell’Alta Scuola Politecnica: un’indagine multidisciplinare che studierà come la bellezza influisca su sostenibilità, benessere, coesione sociale e sviluppo culturale. Il progetto coinvolgerà comunità locali e cittadini per misurare percezioni, identità territoriale e impatti concreti. I risultati sono attesi per settembre 2026.

«La bellezza non è solo estetica: è cultura, dedizione, visione. È il talento più grande del nostro Paese. Il Forum rappresenta un luogo dove riflettere su come comunicare la bellezza, per farla diventare risorsa concreta nei territori», afferma Maurizio di Robilant, Presidente della Fondazione.

«Il Forum è anche l’occasione per rinnovare l’impegno condiviso verso la cultura come infrastruttura civile, un’opportunità per rafforzare la nostra rete e un momento di riflessione e visione», aggiunge Alessia del Corona Borgia, Direttrice della Fondazione.

I contenuti del Forum 2025

La mattinata si aprirà con la presentazione della ricerca dei due Politecnici, seguita da un panel sul branding territoriale e sulle strategie di comunicazione per la valorizzazione dei territori.

L’intervento di Amalia ed Elvina Finzi, dal titolo La bellezza distorta, esplorerà i bias culturali che associano la bellezza femminile a una presunta mancanza di intelligenza, richiamando dati del Global Gender Gap Report 2023. Una riflessione che invita a superare stereotipi e a riconoscere alla bellezza un ruolo autentico e generativo nella scienza e nella cultura.

Nel pomeriggio saranno affrontati i temi di legalità, memoria attiva e impegno civile, con focus sul ruolo di musei e archivi come luoghi di ricerca e innovazione. La giornata si concluderà con case study di comunicazione, un intervento musicale della Fondazione Accademia Internazionale di Imola e visite guidate al Museo Nazionale del Risorgimento.

Il programma completo del Forum 2025 è disponibile su www.italiapatriadellabellezza.it.

Il Bando 2026

Durante l’evento sarà anche presentata la sesta edizione del Bando 2026, dedicato alle realtà culturali che necessitano di supporto per crescere in visibilità e comunicazione. Il regolamento sarà online dal 10 dicembre nella sezione Bandi del sito della Fondazione.

Dal 2021, Italia Patria della Bellezza sostiene musei, festival, archivi, borghi e progetti culturali attraverso un modello virtuoso che unisce cultura, creatività e comunicazione, grazie all’adozione da parte di agenzie partner che offrono supporto professionale pro bono.