Roma Arte in Nuvola 2025: oltre 140 espositori, mostre, eventi speciali e collaborazioni con MAXXI, Galleria Nazionale e istituzioni internazionali.

Dal 21 al 23 novembre torna Roma Arte in Nuvola, la Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea che anima gli spazi del centro congressi. Quest’anno ancora più ricca di contenuti, per offrire una proposta culturale trasversale e una crescita indirizzata ad accogliere un pubblico ampio e diversificato.

Arrivata alla sua quinta edizione, con la direzione artistica di Adriana Polveroni, in collaborazione l’ideatore del progetto, Alessandro Nicosia: «Abbiamo voluto che Roma, dove da anni mancava una fiera, colmasse un vuoto di proposta, affacciandosi sulla scena nazionale e internazionale, con una specifica piattaforma dedicata all’incontro tra arte moderna e contemporanea e a nuove proposte artistiche, con l’obiettivo di rivestire un ruolo propulsore nei confronti del Mezzogiorno e di tutta l’area mediterranea».

Giulio Paolini – Tre per Tre (Ognuno è l’altro o nessuno) 1998-1999 – Ph Patrizia Tocci – Fondazione MAXXI

La location nella Nuvola di Fuksas: simbolo di modernità

Roma Arte in Nuvola prende il suo nome dalla location, una nuvola contenuta all’interno di un edificio, che assume le forme di una teca trasparente, concepito da Fuksas come uno spazio universale e simbolo di modernità nella mappa di Roma. La fiera – dopo i risultati dello scorso anno, con un pubblico 38.000 visitatori – nel 2025 si presenta con più di 140 tra espositori nazionali e internazionali per offrire un inedito dialogo tra mercato, cultura e istituzioni dell’arte. Tra i principali sponsor Banca Ifis, con la partecipazione del Ministero della Cultura, di Roma Capitale e della Regione Lazio e del Patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione della Città del Vaticano, ed è organizzata e prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con Costruire Cultura.

Un programma che offre occasione di incontro e approfondimento con mostre, talk, performance e inediti studio visit. Ricca di eventi speciali e soprattutto mostre, questa edizione presenta al pubblico esposizioni inedite, frutto di collaborazioni con i musei, punti fermi del panorama dell’arte moderna e contemporanea a Roma.

Gino Marotta – Albero del paradiso 1972 – Archivio Gino Marotta

Mostre e collaborazioni speciali di Roma Arte in Nuvola 2025

Grazie alla collaborazione con le istituzioni della città si ospita la mostra Le acquisizioni della Galleria d’Arte Moderna dal 2012 ad oggi. Opere dalle collezioni della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Mentre il MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) è presente in fiera con il prestito delle sculture Tre per Tre (Ognuno è l’altro o nessuno) (1998-1999) di Giulio Paolini e Aurora (2003) di Mario Airò, a cui è reso ulteriore omaggio con la mostra Tra acqua e luce, curata da Adriana Polveroni. Completa il quadro la GNAMC (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea) con l’opera Isgrò cancella Isgrò (2024) di Emilio Isgrò, il primo artista protagonista accolto dalla Galleria.

Gli altri progetti espositivi riguardano Gino Marotta con Universo Naturale-Artificiale (in Nuvola) curata da Andrea Viliani, realizzata in collaborazione con l’Archivio dell’artista presenta una selezione di figure delle serie dei Rilievi e dei Metacrilati. Fabrizio Clerici e la mostra Ultra Memoriam. L’immaginario fantastico tra Archivi e Collezioni, a cura di Giulia Tulino e realizzata in collaborazione con l’Archivio Fabrizio Clerici. Spazio anche alla fotografia con Immagini Impossibili curata da Arianna Cataniaper indagare sul potenziale espressivo del mezzo, dalla documentazione alla sperimentazione.

Yuja Kim – Dayoung with Youngjoo 2025 – Paese Ospite Repubblica di Corea

Il progetto con la Corea: la mostra Fever State

Sguardo nazionale e internazionale, con il progetto speciale realizzato con la Repubblica di Corea, paese ospite di quest’anno. Nato nel progetto annuale di scambi culturali, per celebrare i 140 anni di relazioni diplomatiche tra i due paesi, si presenta la mostra Fever State.

Negli altri spazi di rappresentazione istituzionale in fiera, sarà presente anche quest’anno la Direzione Generale Creatività Contemporanea, del Ministero della Cultura. Per presentare tutte le iniziative a sostegno del sistema dell’arte contemporanea italiana e dei giovani artisti nazionali e internazionali.

Roma Arte in Nuvola rappresenta un appuntamento imperdibile per il mercato e il mondo dell’arte a Roma. Un programma di eventi, che che intende consolidare il ruolo della fiera come spazio culturale, aperto e vitale, volto a creare la sua identità all’interno del panorama italiano.

Foto Preview: Emilio Isgrò – Isgrò cancella Isgrò 2024 – Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea