Dalla conferenza a La Valletta alla visione di Rosa Martínez: Malta Biennale 2026 intreccia arte, memoria e politica nel cuore del Mediterraneo.

Il termometro a La Valletta, in questa fine di ottobre, segna ancora trenta gradi abbondanti. In questo autunno estivo, tante mani e menti si muovono per costruire la Biennale che verrà, nel 2026. Rosa Martínez, curatrice, ha abbracciato la sfida con entusiasmo e forza contagiosi, animata da una visione insieme innovativa e resiliente.

Siamo alle porte del Mediterraneo, su un’isola dalle mille anime che parla molte lingue. Qui l’arte, per secoli, è stata immaginata su rocce e pietra prima ancora che come pura realizzazione estetica. La Biennale di Rosa — contemporanea per vocazione — si poggerà sui Forti, sui Palazzi dell’Inquisizione, ma si immergerà anche nei siti preistorici o tra i dipinti di Mattia Preti e le sculture di Antonio Sciortino al MUŻA. Pareti ruvide che raccontano storie lontane: ed è da queste che la Biennale vuole ripartire.

Rosa Martínez in conferenza stampa

Il Mediterraneo come spazio di dialogo

«I progetti selezionati saranno collegati alle narrazioni incarnate in ciascuna delle sedi di Heritage Malta. – ha commentato Rosa Martínez durante la conferenza stampa ufficiale – Ad esempio, per il Palazzo dell’Inquisitore sceglierò artisti che provino a portare alla luce le diverse forme di sapere che l’Inquisizione ha tentato di reprimere nei secoli. Le tematiche del crimine e della punizione, del potere di decidere sulla vita e sulla morte, saranno analizzate per riflettere su come le ideologie controllano le nostre vite».

Seguendo lo stesso principio, «nei siti preistorici – ha continuato Rosa – ci occuperemo di questioni cosmologiche, della fertilità e della cura come tratti essenziali dell’essere umano. Al Museo Marittimo, invece, ci saranno progetti che guardano agli avvenimenti nelle acque internazionali, dove la legge dei singoli Paesi è sospesa a favore delle normative internazionali».

Gozo, la Cittadella

Una Biennale come piattaforma internazionale

La conferenza – tenutasi il 23 ottobre 2025 al Gran Salon del National Museum of Archaeology di La Valletta – ha ufficializzato la seconda edizione della Malta Biennale, in programma nel 2026, annunciando partecipanti, padiglioni e programma pubblico. Dopo tre open call che hanno raccolto oltre 3.200 candidature da 122 Paesi (quasi il 30% in più rispetto al 2024), il team curatoriale ha selezionato 47 progetti per la mostra principale, cui si affiancheranno 31 padiglioni nazionali, 15 eventi satellite e 66 attività educative e di mediazione.

Il presidente della Biennale e chairman di Heritage Malta, Mario Cutajar, ha sottolineato che «la seconda edizione andrà a consolidare il futuro di questa piattaforma internazionale. La Biennale nasce con un concetto riconosciuto anche dall’UNESCO: rileggere il passato per ispirare gli artisti a interrogare il presente, favorendo il dialogo nella società e una comprensione più profonda del mondo di oggi».

Mario Cutajar in conferenza stampa

Tra mito e politica: inventare nuovi mondi

È su questi asset che Rosa Martínez ha impostato il proprio lavoro di costruzione della Biennale: nel suo intervento, non a caso, ha parlato di «un’energia meravigliosa» e di un’edizione «mossa dal desiderio di inventare un mondo». Inventare nuovi mondi è sempre un azzardo, ma per l’intero team della Biennale – Rosa Martínez in primis, ma anche le voci di Heritage Malta e gli stessi artisti – è oggi un’azione necessaria. Soprattutto in un luogo come Malta, crocevia del Mediterraneo: la culla della civiltà occidentale, come dimostrano i nostri monumenti e la nostra storia, ma anche – oggi – teatro di scenari politici su cui l’arte stessa può e deve indagare.

È facile intuirlo passeggiando insieme all’intero gruppo di Malta Biennale 2026 (oltre a Rosa, c’erano gli assistenti curatori Alexia Medici e Antoine Borg Micallef, i designer Gonzalo Pastor e Jesús de los Ojos e il team di Heritage Malta) tra i siti selezionati per ospitare le opere che saranno e verranno. Per tre giorni, ho avuto proprio questa straordinaria possibilità: non solo ascoltare da voci dirette la visione della futura manifestazione, ma assistere al processo in itinere, a idee che prendono forma toccando con mano gli strati del tempo e spesso scontrandosi anche con burocrazia o dettagli tecnici. Una Biennale è sempre molto di più di ciò che siamo abituati ad ammirare a cose fatte.

National Museum of Archaeology, Shutterstock

Un viaggio nei luoghi di Malta Biennale 2026

Siamo partiti da Gozo, ruvida isoletta a 4 km dalla più grande Malta e abitata sin dal V millennio a.C. Qui l’arte della Biennale sarà accolta dalla splendida Cittadella di Victoria, dal Mulino a vento Ta’Kola a Xagħra e, soprattutto, dal Parco Archeologico di Ġgantija. I templi della Gigantia risalgono circa al 3600-2800 a.C. e sono le più antiche strutture del genere al mondo: l’arte ritrovata in quest’area mostra una creatività e un’attenzione ai dettagli che non avevo mai visto prima e che sembra quasi celarsi agli occhi del mondo.

Gozo, del resto, ha una storia stratificata che si riflette nelle strutture che svettano dalla sua terra: siciliani, ottomani, Cavalieri di Malta, inglesi. Templi neolitici, castelli fortificati, mulini di pietra bianca hanno resistito al tempo e alle mille funzioni dell’uomo per accogliere l’arte contemporanea della Biennale che non potrà che dialogare con un passato così prepotente e intenso. A La Valletta, c’è invece più spazio per una conversazione ad armi pari, tra i dipinti del MUŻA e l’opulenza del Palazzo del Gran Maestro. Tornano le fortezze – Forte Sant’Elmo – e l’archeologia contenuta nel Museo Nazionale, dall’epoca preistorica a quella fenicia. Infine, ho seguito il team della Biennale a Vittoriosa, per ammirare l’imponenza di Forte Sant’Angelo, il Museo Marittimo e il Palazzo dell’Inquisitore.

Gozo, templi della Gigantia

Il Mediterraneo come lente del presente

Malta – nella sua totalità – appare come una terra che ha sempre dovuto difendersi o mostrare la propria forza per intimorire orde di infiniti avventori. Il team di Rosa Martínez prende le misure degli spazi delle prossime installazioni in cornici anguste e solide, o in terrazze enormi e bianchissime con una vista arguta sull’intero Mediterraneo. Nel frattempo, si parla di storia più che di arte: il Mare Nostrum – che su altre sponde ha ispirato poeti e pittori – qui ha imposto le sue leggi e le sue mareggiate. Proprio per questo, tuttavia, l’arte contemporanea avrà ancora più forza, in un dialogo che non è solo estetico, ma anche politico nel suo significato primordiale: relativo alla città, al cittadino.

Open call e nuovi sguardi

L’esempio più concreto di questa visione arriva dagli artisti selezionati attraverso l’open call internazionale: 46 in totale, provenienti da 21 Paesi diversi, con una forte rappresentanza dall’area mediterranea — Italia, Grecia, Cipro, Malta, Egitto, Palestina, Spagna e Portogallo — accanto a presenze dall’America Latina, dal Giappone e dal Nord Europa. Un mosaico geografico e culturale che rispecchia il cuore del progetto curatoriale: fare del Mediterraneo non soltanto un luogo fisico, ma uno spazio di connessioni, memorie e linguaggi condivisi.

Da segnalare anche la prevalenza di artiste donne, che costituiscono oltre la metà dei partecipanti (57%). Un dato che non appare casuale, ma in linea con la lettura di Rosa Martínez, da sempre attenta a una prospettiva inclusiva e alla valorizzazione dei nuovi sguardi femminili nel panorama contemporaneo.

Per ammirare i risultati di tanti sforzi, bisognerà attendere l’11 marzo 2026 – data di inizio ufficiale di questa seconda edizione di Malta Biennale – ma la visione di Rosa Martínez è già chiara: tra arte e politica, memoria e futuro, valicare i confini imposti, di qualunque natura siano. «Siamo immersi – dice la curatrice – in un avventuroso processo di dialogo e invenzione, di fantasia e disciplina: una ricostruzione etica del modo in cui conviviamo».