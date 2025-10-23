La Galleria Nazionale presenta il catalogo ‘Un racconto lungo un viaggio’ di Andrea Lelario e accoglie due opere nella collezione permanente.

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ospiterà il 28 ottobre 2025 alle ore 17:00, nella Sala delle Colonne, la presentazione del catalogo della mostra Un racconto lungo un viaggio di Andrea Lelario, a cura di Nicoletta Provenzano. L’incontro sarà anche l’occasione per celebrare l’ingresso nella collezione permanente della Galleria delle opere Taccuino di viaggio I e Taccuino di viaggio II, due lavori emblematici che raccontano la poetica visionaria dell’artista.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Andrea Lelario: la mostra ‘Un racconto lungo un viaggio’ tra arte e inconscio

Il volume, edito da Libreria Editrice Il Leggio, ripercorre l’universo immaginifico di Lelario, dove il tema del viaggio si trasforma in un’esperienza simbolica e interiore. Disegni, incisioni e fotoincisioni conducono lo sguardo in territori sospesi tra reale e onirico, dando forma a cosmogonie interiori, paesaggi mentali e figure archetipiche che si muovono tra memoria e inconscio.

Particolare attenzione è dedicata ai due Taccuini di viaggio, riprodotti nel catalogo in scala 1:1 e accostati alla declinazione dinamica della livrea dei modellini di treni Frecciarossa 1000, a evocare l’idea del movimento come flusso creativo e mentale. Le opere, realizzate a penna con tratto finissimo e minuzioso, rivelano una dimensione diaristica e simbolica in cui lo spirito del viaggio diventa esplorazione delle terre della psiche.

All’incontro interverranno, insieme all’artista: Renata Cristina Mazzantini (Direttrice GNAMC), Umberto Croppi (Presidente Accademia di Belle Arti di Roma), Rino Caputo (già Preside Lettere e Filosofia, Università di Roma Tor Vergata), Nicoletta Provenzano (curatrice), Yongxu Wang (AAIE Center for Contemporary Art) e Sandro Salvagno (Libreria Editrice Il Leggio).