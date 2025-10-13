Il 19 ottobre debutta SLAPinprogress, il nuovo format di SLAP – Spazio Lambrate Arti Performative che mette in dialogo gli artisti della scena milanese.
Domenica 19 ottobre debutta a Milano SLAPinprogress, il nuovo format di SLAP – Spazio Lambrate Arti Performative dedicato al dialogo tra artisti e pubblico. Il progetto, ideato dal direttore artistico Massimiliano Balduzzi, inaugura una stagione 2025/2026 che promette di ampliare i confini dell’arte dal vivo e di costruire connessioni nella scena performativa milanese.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Il primo appuntamento (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) è curato dal danzatore e coreografo Pierandrea Rosato e vede protagonisti due giovani voci della ricerca performativa contemporanea. Fabio Pronesti, artista multidisciplinare, presenta You Are Not an Island (studio), lavoro che attraversa danza e arti visive, in cui corpo, luce e spazio diventano strumenti per esplorare l’inconscio e le sue trasformazioni. In un ambiente pensato come “camera negativa”, l’artista indaga la tensione tra presenza e assenza, tra ciò che si mostra e ciò che resta invisibile.
Accanto a lui, Natalia Di Cosmo — coreografa e artista visiva con formazione in architettura — propone LEGX, un progetto che affronta il tema della visibilità del corpo femminile nel sistema etero-patriarcale. La performance decostruisce le posture e i modelli estetici del modelling, interrogando il modo in cui gli standard sociali e mediatici plasmano la percezione del corpo e la sua libertà di espressione.
Due lavori diversi, accomunati da una riflessione sul linguaggio del corpo e sull’urgenza di costruire nuovi modi di comunicare attraverso la performance.
SLAP: una dimora per l’arte e la sperimentazione
SLAP non è solo uno spazio, ma una comunità artistica in crescita. Le residenze dimoraSLAP, attive su base bimestrale, permettono a giovani performer di sviluppare progetti originali lontano dalle logiche produttive tradizionali. Tra le esperienze recenti, il collettivo emergente Estr4ngier con In and Out of the Doldrums e la coreografa Giulia Roversi con HOME.
La grande novità del 2025 è la nascita di dimora365, la prima residenza annuale di SLAP, che accoglie un’artista esperta per un intero anno di ricerca, incontri e laboratori. La protagonista della stagione è Rosita Mariani, danzatrice, performer e ricercatrice con oltre trent’anni di esperienza internazionale. Il suo progetto inaugurale, Cartoline dal corpo, mette in dialogo movimento e parola scritta in una dimensione partecipata, dove il pubblico diventa co-autore attraverso frammenti di testo e improvvisazioni.
LEGGI ANCHE: — Armin Linke: «Fotografia, spazi e senso sociale»
Accanto agli eventi dal vivo, SLAPLab rappresenta la sezione formativa del centro. Un programma di workshop e seminari che spaziano dalla danza contemporanea alla drammaturgia, dalla voce all’acrobatica.
Ora, con SLAPinprogress, Balduzzi apre una finestra sul processo creativo: ogni mese, artisti e curatori esterni sono invitati a condividere con il pubblico progetti in divenire, favorendo lo scambio e la costruzione di una rete professionale e umana. Non spettacoli “finiti”, ma momenti di ricerca aperta, in cui il pubblico diventa parte del processo.
I prossimi appuntamenti:
- 19 ottobre: SLAPInprogress, a cura di Pierandrea Rosato
- 9 novembre: SLAPInprogress, a cura di Giacomo De Luca
- 14 novembre: presentazione della rivista OLTREOCEANO
- 28 novembre: spettacolo dei vincitori del SOLO – la competizione (DAMNED HOUSE)
Immagini da Ufficio Stampa