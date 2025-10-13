Dal 26 novembre al 2 dicembre 2025 torna l’Antigua and Barbuda Art Week: una settimana di arte, moda e creatività nel cuore dei Caraibi, tra mostre, tour e performance.

Dal 26 novembre al 2 dicembre 2025, Antigua e Barbuda si trasformeranno in una tela vivente di arte e cultura con il ritorno dell’Antigua and Barbuda Art Week, il grande evento che celebra le arti visive, la musica, la danza, la moda e le forme di creatività contemporanea nel cuore del Mar dei Caraibi.

Organizzato dall’Antigua and Barbuda Tourism Authority insieme al Dipartimento della Cultura, il festival diffonde la sua energia in tutta l’isola — da Redcliffe Quay a Heritage Quay, fino alle spiagge di Barbuda — con oltre quindici appuntamenti tra mostre, performance, workshop e tour artistici.

«Siamo entusiasti di accogliere visitatori da tutto il mondo e i residenti di casa per l’Antigua and Barbuda Art Week 2025. – ha dichiarato Colin C. James, CEO dell’Antigua and Barbuda Tourism Authority – L’Art Week è un invito a immergersi nella creatività, nella cultura e nelle storie che rendono uniche le nostre isole gemelle. Al di là delle nostre 365 spiagge, l’Art Week mette in mostra il lato creativo di Antigua e Barbuda, e non vediamo l’ora di condividerlo con tutti coloro che vi parteciperanno».

Le mostre: un arcipelago di creatività

L’edizione 2025 accenderà Redcliffe Quay, nel cuore di St. John’s, con una grande serata inaugurale tra installazioni luminose, arte dal vivo e performance sotto le stelle. Ma il cuore curatoriale della manifestazione sarà diffuso, come un arcipelago di spazi espositivi e creativi.

Al Dr. Alister Francis Campus – Antigua and Barbuda College of Advanced Studies, dal 27 novembre, prenderà vita la Visual Arts Exhibition, che metterà in dialogo le opere dell’artista Mark Brown con i lavori degli studenti di Belle Arti e Industrie Creative, in un intreccio tra accademia e ricerca artistica.

Sempre il 27 novembre, all’Aeroporto Internazionale V.C. Bird, verrà inaugurata Expressions of Art and Fashion Exhibit, un progetto che trasforma lo spazio aeroportuale in galleria pubblica, con un’esposizione dedicata al linguaggio visivo della moda e del design caraibico.

Nel frattempo, Redcliffe Quay diventerà un vero e proprio distretto dell’arte grazie a Art in the Quay, un ciclo di mostre e incontri curato da The Quay Studio, con opere di artisti affermati, emergenti e figure storiche della scena artistica di Antigua e Barbuda.

Arte in movimento e turismo culturale

Non mancheranno le esperienze itineranti, pensate per collegare il pubblico al territorio. Il 28 e 29 novembre, gli Art and Culture Bus Tours accompagneranno visitatori, studenti e appassionati alla scoperta di gallerie, atelier e spazi artigianali nascosti, offrendo una prospettiva autentica sulla creatività locale.

A completare il calendario, happening come Mandalas and Mojitos, Rhythm and Vibes, Brunch with the Arts e il ZOIGE Fashion Show (30 novembre), che fonderà moda e performance in una sfilata multisensoriale.

La maggior parte delle attività sarà gratuita e aperta al pubblico, con alcune esperienze che richiedono la registrazione anticipata. I biglietti per gli eventi a pagamento — a partire da EC$75 — saranno disponibili da metà ottobre sull’app TickeTing e presso l’Antigua and Barbuda Tourism Authority.

Un’edizione che promette di essere la più vibrante di sempre, dove arte e paesaggio si incontrano per raccontare l’identità contemporanea dei Caraibi.

Per il programma completo: visitantiguabarbuda.com.