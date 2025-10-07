Ad Artissima 2025 tre incontri tra artisti e scrittori per esplorare i concetti di identità e narrazione contemporanea.

Artissima evolve in un crocevia di linguaggi con Mondi Possibili. Dialoghi tra arte e letteratura, palinsesto che dal 9 ottobre 2025 racconta il ruolo dell’artista come narratore del contemporaneo. In collaborazione con la Fondazione Circolo dei Lettori, il programma propone tre conversazioni spontanee tra artisti e scrittori.

«Artissima è felice di aver dato vita a questo progetto, un percorso che ci permette di condividere il nostro pubblico e di aprire nuove prospettive culturali. Attraverso questi incontri, intendiamo favorire un dialogo interdisciplinare in grado di stimolare la riflessione critica”, dichiara Luigi Fassi, direttore di Artissima.

E l’entusiasmo è condiviso anche da Giuseppe Culicchia, direttore della Fondazione Circolo dei Lettori. “Siamo felici di iniziare questa collaborazione, nella convinzione che nel fare rete e nel dialogo tra soggetti che si occupano di cultura vi sia la possibilità di far crescere progetti comuni. E offrire al pubblico momenti di approfondimento e riflessione mettendo in relazione, in questo caso, arte e letteratura”.

© Photo: Perottino-Piva-Castellano-Peirone/ Artissima 2024

Pensati per stimolare scambi tra visivo e narrativo, gli incontri mirano infatti a favorire una comprensione più profonda dell’arte, ampliando pubblici e prospettive culturali.

Gli incontri in calendario

Il 9 ottobre alle 18:30 al Circolo dei Lettori, Liliana Moro incontra Tommaso Pincio in un dialogo che intreccia suoni, oggetti e gesti con la parola scritta. Moro – ex gallerista e traduttore che naviga tra discipline – dialoga con Tommaso Pincio, autore a cavallo tra due mondi, arte e letteratura, che prova a scrivere come si dipinge e a dipingere come si scrive.

A seguire, il 23 ottobre alle 18:30 sempre al Circolo dei Lettori, Chiara Camoni dialoga con Piersandro Pallavicini, scrittore e collezionista. Si prospetta un incontro che attraversa materiali, memorie e immaginari, dove la pratica artistica si intreccia con lo sguardo letterario e la passione per l’arte contemporanea

Infine, il 1° novembre alle 18:30 al Meeting Point di Artissima, Giorgio Andreotta Calò incontra Tiziano Scarpa. I due artisti intrecciano le loro ricerche in un dialogo profondo tra materia e parola. Le installazioni di Calò, che interrogano spazio e percezione, si confrontano con la prosa di Scarpa, generando un dialogo su materia e immaginario che ridefinisce i confini tra arte e letteratura.

© Photo: Perottino-Piva-Castellano-Peirone/ Artissima 2024

Sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, il palinsesto si inserisce in IDENTITY, triennale che esplora l’essenza innovativa di Artissima, promuovendo inclusività e riflessione critica attraverso incontri che aprono nuovi pubblici e dialoghi.

© Photo: Perottino-Piva-Castellano-Peirone/ Artissima 2024