A Roma debutta ‘La Macchina del Tempio’: videomapping immersivo a Villa Giulia tra etruschi, Rinascimento e capolavori del Museo.

Si inaugura giovedì 2 ottobre, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, La Macchina del Tempio, un progetto innovativo di videoproiezioni artistiche e immersive che unisce archeologia, tecnologia e narrazione multisensoriale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Keita Miyazaki: ‘The Eternal Duality’ al Ninfeo di Villa Giulia, un dialogo tra passato e futuro

L’iniziativa, realizzata con il sostegno di Regione Lazio, Mur e Mic nell’ambito del bando DTC – Intervento 2 – Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del Patrimonio Culturale – Lazio Innova, trasforma gli spazi storici della villa rinascimentale in uno scenario spettacolare dove luci, suoni e immagini digitali raccontano le civiltà antiche.

Un viaggio tra Alatri e Vulci

Cuore del progetto è il Tempio di Alatri, riproduzione ottocentesca di un tempio etrusco-italico databile tra il III e il II secolo a.C., costruita dal fondatore del Museo Felice Barnabei nei giardini di Villa Giulia. Attraverso le proiezioni, il pubblico sarà trasportato nelle storie delle città etrusche di Vulci e Alatri, in un percorso che parte dai paesaggi odierni e torna indietro nei secoli fino alla romanizzazione, in collaborazione con il Comune di Alatri e il Parco Archeologico di Vulci.

Videomapping sul Rinascimento

Non solo archeologia: il cortile rinascimentale di Villa Giulia diventa protagonista grazie a uno scenografico videomapping di 30 minuti, proiettato sulla facciata per un diametro di 26 metri e un’altezza di 16. Le immagini, accompagnate da musiche originali, ripercorrono la storia della villa e di Villa Poniatowski, legandola ai capolavori conservati nel Museo: dal celebre Sarcofago degli Sposi alle lamine d’oro di Pyrgi, in un racconto che intreccia arte, memoria e tecnologia.

Quando visitare La Macchina del Tempio

L’apertura al pubblico è prevista da sabato 4 ottobre e proseguirà per i sabati successivi (11, 18 e 25 ottobre), con spettacoli programmati dalle 20.00 alle 22.30 e apertura straordinaria del Museo fino alle 23.00. Un’occasione unica per vivere l’esperienza immersiva e visitare le collezioni etrusche in orario serale.

Con La Macchina del Tempio, Villa Giulia si conferma non solo custode del patrimonio etrusco, ma anche laboratorio innovativo dove le tecnologie digitali diventano strumenti per valorizzare il passato e renderlo accessibile al pubblico contemporaneo.

Per maggiori informazioni: www.lamacchinadeltempio.it.