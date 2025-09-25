Il 4 e 5 ottobre 2025 torna Storie ad Acquerello al Castello di Clanezzo (BG): mostre, workshop, demo e la personale di Andrea Serio.

Il 4 e 5 ottobre 2025 torna Storie ad Acquerello, il festival italiano interamente dedicato alla tecnica dell’acquerello applicata all’illustrazione. Giunto alla sua quinta edizione, l’evento è ideato, curato e diretto dall’illustratrice Laura Cortinovis, organizzato da SpazioCam (studio di illustrazione e fotografia attivo anche nella formazione artistica) in collaborazione con Momarte, e-store italiano di belle arti.

Il festival rappresenta un’occasione unica per scoprire da vicino l’acquerello come linguaggio artistico universale: due giornate di mostre, workshop, dimostrazioni e incontri con grandi illustratori, che mettono a disposizione il proprio bagaglio tecnico e creativo in un clima di scambio aperto e partecipato.

Sonia Maria Luce Possentini – Ortensie

Una cornice d’eccezione: il Castello di Clanezzo

Dopo il successo del 2024, anche quest’anno la manifestazione avrà come scenografia il suggestivo Castello di Clanezzo (Bergamo), costruito tra l’XI e il XII secolo. Le sale affrescate e gli spazi esterni del maniero diventeranno il palcoscenico perfetto per un dialogo continuo tra storia e arte contemporanea. Ogni incontro sarà dunque un momento di immersione tra tecnica, creatività e suggestione storica.

«Ogni anno portiamo a Bergamo artisti di fama internazionale, creando connessioni tra professionisti, appassionati e curiosi. – spiega Laura Cortinovis – L’edizione 2025 mantiene il format intensivo dei workshop ma introduce nuove esperienze, come l’Aperi-Sketch e le Letture Portfolio. Fiore all’occhiello è la personale di Andrea Serio, illustratore e fumettista di fama internazionale, che presenterà le tavole del Libro della Giungla edito da Rizzoli».

Andrea Serio – Libro della Giungla

Le novità del 2025

Il programma di questa edizione amplia ulteriormente l’offerta:

, per assistere dal vivo alle dimostrazioni dei grandi protagonisti; Aperi-Sketch , momento conviviale di disegno collettivo all’aperto;

, momento conviviale di disegno collettivo all’aperto; Letture Portfolio gratuite, in collaborazione con l’associazione Autori di Immagini, per dare spazio a illustratori di tutte le età, con la possibilità di ricevere feedback da professionisti affermati.

Questa nuova collaborazione con Autori di Immagini – attiva da oltre quarant’anni nella tutela e valorizzazione del lavoro degli illustratori italiani – rappresenta un passo importante per rafforzare il legame tra comunità artistica e pubblico.

Maria Chiara Di Giorgio – Professione coccodrillo

Le mostre

Il cartellone espositivo prevede:

Personale di Andrea Serio , con le tavole del Libro della Giungla e una demo live (sabato 4 ottobre). Serio è anche autore della copertina di Annual 2025, pubblicazione che raccoglie il meglio dell’illustrazione italiana contemporanea.

, con le tavole del Libro della Giungla e una demo live (sabato 4 ottobre). Serio è anche autore della copertina di Annual 2025, pubblicazione che raccoglie il meglio dell’illustrazione italiana contemporanea. Mostra collettiva di Autori di Immagini – Annual 2025 , con gli artisti premiati e selezionati dall’associazione.

, con gli artisti premiati e selezionati dall’associazione. Installazione artistica diffusa, con le opere di tutti gli illustratori partecipanti, che trasformerà il Castello di Clanezzo in una galleria a cielo aperto.

Saranno presenti anche un’area dedicata alle aziende leader del settore (con dimostrazioni e materiali da testare), la libreria Fantasia specializzata in editoria per l’infanzia con una selezione di titoli degli artisti e gli spazi per firmacopie. Charity partner dell’edizione 2025 sarà l’Associazione Franco Pini, impegnata da oltre trent’anni in progetti di sviluppo in Kenya.

Arianna Papini

Gli artisti

Tra i protagonisti dell’edizione 2025 ci saranno: Alessio Alcini, Anna Benotto, Veronica Cosimetti, Daniela Costa, Marina Cremonini, Erika De Pieri, Maria Chiara Di Giorgio, Chiara Ficarelli, Sara Filiputti, Anna Forlati, Gianluca Garofalo, Federico Gemma, Margherita Leoni, Laura Manaresi, Giovanni Manna, Arianna Papini, Marco Paschetta, Irene Penazzi, Silvia Pertile, Pemberley Pomd, Sonia Maria Luce Possentini, Richolly Rosazza, Lorenzo Sangió, Alessandro Sanna, Lucia Scuderi, Andrea Serio, Ilaria Urbinati.

Foto Preview: opera di Lorenzo Sangiò