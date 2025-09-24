Auriea Harvey, Martina Menegon, Quiet Ensemble e The Cool Couple sono i finalisti del VDA Award 2025. Arte digitale tra identità, cosmo e ambiente.

Sono Auriea Harvey, Martina Menegon, Quiet Ensemble e The Cool Couple i quattro finalisti del Var Digital Art Award 2025. Dopo la prima edizione del 2023 e un percorso di ricerca durato due anni, il premio torna a offrire uno sguardo sul presente attraverso il digitale: un’indagine che intreccia pionieri e nuove voci, trasformando contraddizioni e crisi in linguaggio artistico.

Dal corpo materno di Harvey, relazione primaria tra madre e figlio, alle identità glitchate e instabili di Menegon. Dai misteri cosmici che Quiet Ensemble traduce in paesaggi sensibili, fino al disastro climatico evocato da The Cool Couple: quattro traiettorie che vanno oltre la retorica per restituire esperienze radicali, poetiche e critiche.

Auriea Harvey: Mother/Child

Pioniera della Net Art, Harvey porta in finale Mother/Child, opera che riflette sul legame madre-figlio come intreccio di forza e fragilità. Il poligono diventa per lei argilla matematica: materia virtuale che si trasforma in presenza fisica grazie alla stampa 3D. Le superfici morbide allo sguardo e solide al tatto raccontano la maternità come esperienza contraddittoria e stratificata. Conosciuta a livello internazionale, Harvey ha costruito una pratica che fonde innovazione digitale e profondità scultorea.

Martina Menegon: untouched. 7285252

Con untouched. 7285252, Menegon mette in scena corpi instabili e glitchati: autoritratti digitali ottenuti con 3D scanning che si moltiplicano in ambienti immersivi. La sua ricerca espone la vulnerabilità del sé nell’era delle realtà estese, aprendo nuove prospettive sull’identità. I corpi si frantumano, oscillano tra presenza fisica e virtuale, e diventano esperienza interattiva. Un linguaggio che mette in crisi la linearità del corpo, facendone emergere fragilità e affettività inattese.

Quiet Ensemble: Fragile

In Fragile, Fabio Di Salvo e Bernardo Vercelli aprono un varco sul cosmo. I dati dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina diventano materia visiva e sonora: fratture luminose, vibrazioni e collassi digitali che trasformano la fragilità in ritmo e poesia. Da anni, i Quiet Ensemble intrecciano natura e tecnologia – dal respiro di un albero al movimento di una mosca – per comporre concerti invisibili. Qui la ricerca raggiunge una dimensione cosmica: l’arte come antenna capace di ascoltare i segreti dell’universo.

The Cool Couple: Flyin’ High

Con Flyin’ High, Niccolò Benetton e Simone Santilli affrontano le contraddizioni del nostro tempo. Un volo digitale da Milano a Roma attraverso Microsoft Flight Simulator diventa metafora di libertà perduta e denuncia dell’impatto climatico. L’illusione di controllo si scontra con la fragilità del pianeta e con il peso crescente della CO₂. Artisti e docenti, The Cool Couple portano avanti una pratica che intreccia ricerca collettiva e critica sociale, trasformando l’arte in spazio di consapevolezza.

Un premio come osservatorio sul presente

Accanto al direttore artistico e curatore Davide Sarchioni e al responsabile di Var Digital Art by Var Group, Alex Tiezzi, il comitato scientifico del premio riunisce Cesare Biasini Selvaggi, Ivan Quaroni, Gemma Fantacci e Serena Tabacchi: quattro figure che incarnano un approccio plurale alla scena contemporanea.

«Le opere finaliste rivelano un panorama eterogeneo e di straordinaria attualità – spiegano Sarchioni e Tiezzi – in cui identità, ambiente e futuro diventano materia di ricerca condivisa. Il Var Digital Art Award è un osservatorio permanente sul presente, capace di ispirare anche il mondo dell’impresa e restituire l’arte come innovatore culturale, necessaria alla società».

La finale

Le opere finaliste saranno protagoniste della finale del VDA Award 2025 il 23 e 24 ottobre al Palacongressi di Rimini, nell’ambito di Z!ng – Zone of Innovation and Growth, l’evento annuale di Var Group dedicato all’innovazione digitale.

Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale: VDA Award 2025.