Dal 26 al 28 settembre 2025 al Centro Culturale Slow Mill di Milano torna FJALAFEST, il festival dedicato alla letteratura albanese e al dialogo culturale.

Dal 26 al 28 settembre 2025 Milano ospita la seconda edizione di FJALAFEST – Festival della Letteratura Albanese, in programma negli spazi del Centro Culturale Slow Mill (via Volturno 32). L’iniziativa è promossa dall’Associazione Dora e Pajtimit ASD APS e dal Centro Culturale Slow Mill, con il co-finanziamento del MEKI – Ministero dell’Economia, Cultura e Innovazione. A sostenerla anche il Consolato della Repubblica d’Albania a Milano e il Consiglio di Coordinamento della Diaspora (KKD), insieme a numerose realtà culturali e associative italo-albanesi.

Tema portante di questa edizione è Narrare l’Albania, un invito a conoscere la ricchezza culturale e letteraria albanese attraverso incontri, letture, presentazioni e dibattiti che daranno voce a scrittori, traduttori, editori, studiosi e giornalisti provenienti da Albania e Italia.

Al centro del dibattito il filo rosso Versus Europa. La letteratura e le sue responsabilità politiche, che indaga il rapporto tra scrittura, società e impegno civile: quale ruolo politico e sociale può assumere oggi la letteratura? E come si colloca la produzione albanese nel contesto europeo?

Novità 2025

Antologia degli autori albanesi contemporanei , un volume collettivo che porta la firma del Festival.

, un volume collettivo che porta la firma del Festival. Premio FjalaFest per la Traduzione, istituito con il supporto del Centro Nazionale del Libro e della Lettura d’Albania, dedicato a chi costruisce ponti linguistici tra l’albanese e l’italiano.

Programma

Venerdì 26 settembre

19.00 – Inaugurazione ufficiale con Besmir Rrjolli, Blendi Gonxhja, Anila Pojani, Raffaele Cattaneo, Marzia Pontone, Fabio Bottero, Stefan Capaliku, Anxhela Paparizo, Alda Bardhuli. Modera il giornalista Arber Agalliu.

– Inaugurazione ufficiale con Besmir Rrjolli, Blendi Gonxhja, Anila Pojani, Raffaele Cattaneo, Marzia Pontone, Fabio Bottero, Stefan Capaliku, Anxhela Paparizo, Alda Bardhuli. Modera il giornalista Arber Agalliu. 20.30 – Buffet Bukë e krypë e zemër (Pane, sale e cuore), simbolo di ospitalità e accoglienza.

– Buffet Bukë e krypë e zemër (Pane, sale e cuore), simbolo di ospitalità e accoglienza. 21.00 – Concerto di musica arbëreshë Një vend i ri di Giorgio Fusco.

Sabato 27 settembre – Giornata dedicata a libri e autori

10.00 – Presentazione dell’Antologia Versus Europa con Stefan Çapaliku e Fabio Rocchi.

– Presentazione dell’Antologia Versus Europa con Stefan Çapaliku e Fabio Rocchi. 11.00 – 13.00 – Reading letterari dagli autori dell’Antologia, con traduzioni in italiano a cura di Indri Shiroka.

– Reading letterari dagli autori dell’Antologia, con traduzioni in italiano a cura di Indri Shiroka. 16.00 – 16.30 – Cenni storici sulla traduzione in italiano della letteratura albanese con Blerina Suta e Durim Taçi.

– Cenni storici sulla traduzione in italiano della letteratura albanese con Blerina Suta e Durim Taçi. 16.45 – 17.30 – Pratiche musicali e identitarie dei paesi arbëreshë con Nicola Scaldaferri.

– Pratiche musicali e identitarie dei paesi arbëreshë con Nicola Scaldaferri. 18.00 – 19.00 – Dibattito Le responsabilità politiche della letteratura con Visar Zhiti, Andreas Dushi e Matteo Mandalà (in collegamento).

– Dibattito Le responsabilità politiche della letteratura con Visar Zhiti, Andreas Dushi e Matteo Mandalà (in collegamento). 19.00 – 20.00 – Tavola rotonda Editoria e traduzioni con Livio Muci, Durim Taçi e Julian Zhara. Modera Fabio Rocchi e Arber Agalliu.

– Tavola rotonda Editoria e traduzioni con Livio Muci, Durim Taçi e Julian Zhara. Modera Fabio Rocchi e Arber Agalliu. 20.00 – Degustazione di cucina e vini albanesi a cura di Albchef.

Domenica 28 settembre

10.00 – 10.30 – Presentazione dell’autore albanese Leonard Morava (Marlin Editore). Modera Arber Agalliu.

– Presentazione dell’autore albanese Leonard Morava (Marlin Editore). Modera Arber Agalliu. 10.30 – 11.00 – Presentazione del romanzo I volti della voce di Enza Silvestrini (Iuppiter Edizioni). Modera Fabio Rocchi.

– Presentazione del romanzo I volti della voce di Enza Silvestrini (Iuppiter Edizioni). Modera Fabio Rocchi. 11.00 – 11.30 – Presentazione Neet. I 7 volti di una generazione in attesa (Franco Angeli) con Federico Capeci, Valentina Meli, Endri Basha.

– Presentazione Neet. I 7 volti di una generazione in attesa (Franco Angeli) con Federico Capeci, Valentina Meli, Endri Basha. 11.30 – 13.00 – Cerimonia di premiazione del Premio per la Migliore Traduzione dall’albanese all’italiano.

Con il suo intreccio di voci, storie e visioni, FjalaFest 2025 si conferma un’occasione unica per scoprire la vitalità della letteratura albanese e rafforzare il dialogo culturale tra Albania e Italia.

Info: www.fjalafest.it