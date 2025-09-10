Al via il prossimo 15 ottobre, la Festa del Cinema di Roma omaggia il fotografo Franco Pinna con tre mostre nel segno di Fellini e del neorealismo.

In programma dal 15 al 26 ottobre, la Festa del Cinema di Roma torna ad accendere di magia la capitale. E in questa edizione, in occasione del suo centenario dalla sua nascita, rende omaggio a Franco Pinna (1925-1978),uno dei più grandi fotografi italiani del Novecento. È sua l’immagine ufficiale della ventesima edizione, tratta dal set di Giulietta degli spiriti di Federico Fellini. Uno scatto che cattura una scena onirica tra sogno e ribellione, con il regista immortalato di spalle, megafono in mano.

Ma non solo. La rassegna propone anche tre mostre parallele, curate da Paolo Pisanelli con Archivio Franco Pinna e OfficinaVisioni, che esplorano l’eredità di Pinna e il legame con Fellini. Ecco quali sono.

MONDOCINEMA: l’eredità cinematografica di Pinna

Dal 15 al 27 ottobre, il foyer della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone accoglie Franco Pinna – MONDOCINEMA. La mostra presenta cento fotografie che ripercorrono il ventennio d’oro del cinema italiano, tra gli anni ’50 e ’70.

Immagine Festa del Cinema di Roma 2025 – Sul set di Giulietta degli spiriti (1965) _ Archivio Franco Pinna

Le immagini catturano star italiane e internazionali, dal cinema popolare a quello d’avanguardia, riflettendo il talento di Pinna nel cogliere l’essenza di un’epoca. Collaboratore di registi come Fellini, Pinna ha documentato set iconici con uno sguardo unico, capace di trasformare momenti fugaci in narrazioni eterne, rendendo la mostra un viaggio immersivo nella storia del cinema.

Pasolini e il neorealismo al Mandrione

Dal 10 ottobre al 30 novembre, alla Casa del Cinema trova spazio Franco Pinna e Pier Paolo Pasolini – VIAGGIO AL TERMINE DEL MANDRIONE. L’esposizione presenta, per la prima volta, un reportage neorealistico del 1956, con circa cinquanta immagini scattate da Pinna tra la popolazione Rom e le prostitute della borgata romana del Mandrione.

Accostate ai testi di Pasolini tratti dall’inchiesta Viaggio per Roma e dintorni (pubblicata su “Vie Nuove” nel 1958), le fotografie rivelano una sorprendente sintonia di visione. La mostra, realizzata con Cinema del reale, Erratacorrige e Big Sur, celebra la capacità di Pinna di raccontare la marginalità con empatia e profondità.

Fellini in scena su Via Veneto

Infine, lungo la leggendaria Via Veneto – resa immortale da La dolce vita –la mostra all’aperto Franco Pinna – FELLINI IN SCENA! (15-26 ottobre) cattura il genio di Fellini al lavoro. Realizzata con il I Municipio, l’Associazione Via Veneto e il sostegno di Molinari, l’esposizione mostra il regista in momenti di regia e pause sui set di capolavori come Satyricon, I clowns e Amarcord.

Le immagini di Pinna rivelano un Fellini istrionico e meticoloso, ma anche scanzonato, capace di scherzare con il fotografo, suo amico, immortalando il suo carisma in scatti indimenticabili.

Locandina da Ufficio Stampa / In copertina: Immagine Festa del Cinema di Roma 2025 – Sul set di Giulietta degli spiriti (1965) _ Archivio Franco Pinna