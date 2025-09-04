Il 6 e 7 settembre debutta l’innovativo progetto MELA – Musei Educativi Ludici Accessibili per riscoprire il patrimonio della città.

Il 6 e 7 settembre, Angera (VA) si trasforma in un laboratorio a cielo aperto con il debutto di MELA – Musei Educativi Ludici Accessibili. Il progetto nasce per volontà del Comune di Angera e del Civico Museo Archeologico e Museo Diffuso, intrecciando gioco, arte e tecnologia per valorizzare il patrimonio culturale. Con giochi da tavolo, cacce al tesoro urbane, installazioni in realtà aumentata e podcast, MELA invita cittadini e visitatori a scoprire un’Angera inedita.

L’obiettivo è rendere fruibile a tutti, in maniera coinvolgente e permanente, il patrimonio culturale, sfruttando modalità anche inedite legate a un approccio ludico per tutte le età. Realizzato con Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale e finanziato dal PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, MELA è a tutti gli effetti un’esperienza immersiva che celebra la memoria collettiva.

Il mostro del lago, 2025. Un gioco dedicato ai più piccoli, per scoprire la storia del borgo sul Lago Maggiore. Ideato da Gabriele Genova

Lanciato a gennaio 2025 con il coinvolgimento della comunità angerese, MELA ha raccolto storie e ricordi per creare un patrimonio di narrazioni condivise. Molti cittadini, per esempio, hanno prestato la propria voce per creare podcast in cui i ricordi delle generazioni più anziane si intrecciano con i desideri delle nuove.

A maggio, poi, una residenza d’artista ha portato in città sette creativi – tra cui la fotografa Anna Cerrato, l’illustratore Gabriele Genova e il game designer Marco Bielli – che hanno collaborato per progettare quattro giochi originali e sette installazioni in realtà aumentata. Questi, insieme a podcast e percorsi urbani, trasformano Angera in un museo diffuso, accessibile a tutti grazie a QR code e contenuti permanenti in italiano e inglese.

Sogni D'istanti – Un gioco di Inganni ad Angera, 2025 – Gioco da tavola

Giochi e installazioni in realtà aumentata

I quattro giochi, supervisionati da Anna Bernardoni e Cristiano Brandolini del Civico Museo Archeologico, fondono archeologia, mitologia e fantasia:

Il Mostro del Lago (7+), un’avventura epica con illustrazioni di Gabriele Genova, porta i giocatori a caccia di reliquie per sconfiggere un mostro immaginario alla Rocca di Angera.

(7+), un’avventura epica con illustrazioni di Gabriele Genova, porta i giocatori a caccia di reliquie per sconfiggere un mostro immaginario alla Rocca di Angera. Angera Segreta (12+), una caccia al tesoro urbana con QR code e narrazioni audio, invita a scoprire luoghi nascosti.

(12+), una caccia al tesoro urbana con QR code e narrazioni audio, invita a scoprire luoghi nascosti. La Mappa dei Misfatti (14+), un gioco investigativo, trasforma la città in un palcoscenico di misteri.

(14+), un gioco investigativo, trasforma la città in un palcoscenico di misteri. Sogni d’Istanti (16+), con fotografie di Anna Cerrato, mescola narrazione e deduzione.

Sette installazioni in realtà aumentata, curate da Bepart con artisti come Sara Bellini e Jasper Mori, animano personaggi legati alle epoche storiche di Angera, arricchendo il museo a cielo aperto.

Inoltre, con Tracciaminima APS, cittadini e associazioni hanno mappato percorsi esperienziali, dando vita ad Angera Segreta, una caccia al tesoro urbana. Studenti dell’Università dell’Insubria hanno contribuito alla progettazione dei giochi, integrando ricerca e creatività.

Gratuito con prenotazione consigliata (a questo link), l’evento è perfetto per famiglie, appassionati di arte e tecnologia, e chiunque voglia scoprire un’Angera viva e autentica. Le attività, fruibili permanentemente, fanno di MELA un modello di innovazione culturale

Immagini da Ufficio Stampa