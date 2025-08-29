Scopri i principali eventi d’arte a Vienna nell’autunno 2025: mostre, festival, fotografia e design da settembre a novembre.

Vienna non è soltanto la città della musica, dei palazzi imperiali e della tradizione mitteleuropea. Ogni autunno, da settembre a novembre, la capitale austriaca si trasforma in un palcoscenico vibrante dove l’arte contemporanea, il design e la fotografia si intrecciano in un calendario fitto di appuntamenti. Mostre, fiere, festival ed eventi speciali accolgono appassionati, collezionisti e semplici curiosi, rendendo i mesi autunnali il momento ideale per visitare la città e immergersi nella sua scena creativa.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il 2025 non fa eccezione: anche quest’anno Vienna propone un ventaglio di iniziative che spaziano dalle arti visive al design urbano, dalla fotografia digitale a quella analogica, passando per eventi notturni che aprono musei e gallerie fino a tarda sera. Un mosaico culturale che racconta la vitalità di una città sempre più internazionale, capace di unire tradizione e sperimentazione.

LEGGI ANCHE: Segesta, il Direttore Luigi Biondo e la strada per «abbattere le barriere tra antico e moderno»

Curated by: il via alla stagione autunnale

Il primo appuntamento da segnare in agenda è Curated by, che inaugura ufficialmente la stagione artistica viennese. La rassegna prenderà il via il 9 settembre 2025, con un weekend inaugurale già dal 5 al 7 settembre.

Il format è semplice ma potente: 24 gallerie cittadine ospitano curatori internazionali chiamati a proporre mostre ispirate a un tema comune. Quello di quest’anno è Fragmented Subjectivity, un invito a riflettere sulle identità frammentate del presente e sulle nuove prospettive del soggetto nell’arte contemporanea.

Fondato nel 2009 come piattaforma di scambio e confronto, Curated by è oggi un punto fermo per artisti e curatori che vogliono inserirsi in un dibattito critico globale. Il bello? Tutte le mostre sono a ingresso gratuito, un’occasione per scoprire nuovi linguaggi artistici in modo accessibile e inclusivo.

Viennacontemporary: la fiera internazionale d’arte

Subito dopo, dall’11 al 14 settembre, torna Viennacontemporary, ospitata nel padiglione D della Messe Wien. Con la partecipazione di 90 gallerie provenienti da tutto il mondo, è la fiera internazionale d’arte contemporanea più importante della capitale.

L’edizione 2025 guarda con attenzione a tre direttrici principali: la digital art, la creatività femminile e le opere della fine del XX secolo. Ma non si tratta solo di esposizione: la fiera propone anche talk, incontri e progetti speciali, offrendo un’esperienza che unisce mercato, riflessione e divulgazione.

Parallel Vienna: arte in spazi non convenzionali

In contemporanea con la fiera, dal 10 al 14 settembre, si svolge Parallel Vienna, una manifestazione unica nel suo genere. Non è solo una fiera e non è solo una mostra collettiva: è piuttosto un ibrido tra esposizione, piattaforma creativa e atelier temporaneo.

Quest’anno l’evento si terrà in tre padiglioni dell’area Otto Wagner e, come da tradizione, utilizzerà spazi abbandonati come scenografie per l’arte. Una scelta che rafforza l’identità del festival: dare visibilità a gallerie emergenti, progetti indipendenti e nuovi linguaggi che spesso non trovano spazio nei circuiti ufficiali.

Con questa impostazione, Parallel Vienna consolida il ruolo della capitale austriaca come hub creativo in cui coesistono grandi istituzioni e realtà sperimentali.

Vienna Design Week: la capitale si reinventa

Dal 26 settembre al 5 ottobre 2025, Vienna ospita la 19ª edizione della Vienna Design Week, uno degli eventi più attesi da designer, architetti e creativi.

Quest’anno la sede principale sarà in Wiedner Hauptstraße 52, punto di partenza per un ricco programma che spazia da installazioni a cielo aperto a workshop, da mostre tematiche a itinerari guidati.

La grande novità del 2025 è la scelta di abbandonare il tradizionale focus su un tema unico, per concentrarsi invece su specifici Grätzel (i quartieri viennesi), offrendo un racconto diffuso e radicato nella città. Un approccio che punta a intrecciare design locale e visioni internazionali, rendendo la manifestazione sempre più globale.

Lunga Notte dei Musei: l’arte dopo il tramonto

Il 4 ottobre è la data della Lunga Notte dei Musei, un evento che coinvolge decine di musei e gallerie, aperti fino a tarda notte. Con un biglietto unico a prezzo ridotto, i visitatori possono accedere a collezioni permanenti, mostre temporanee e un fitto programma di eventi collaterali.

L’atmosfera è unica: passeggiare tra musei illuminati e performance serali permette di vivere Vienna in modo diverso, in un intreccio tra patrimonio storico e contemporaneità. Un appuntamento che attira ogni anno migliaia di visitatori, sia residenti che turisti.

Foto Wien e Rotlicht Festival: capitale della fotografia

Ottobre è anche il mese della fotografia. Dal 4 ottobre al 2 novembre 2025 torna Foto Wien, il più grande festival dedicato alla fotografia in Austria.

Per la prima volta, la sede centrale sarà il nuovo Foto Arsenal Wien, che ospiterà gran parte delle mostre, affiancato da altri spazi cittadini. In programma esposizioni, talk e progetti che esplorano i linguaggi fotografici contemporanei, tra digitale e sperimentazione.

A seguire, a novembre, spazio all’analogico con il Rotlicht Festival for Analog Photography, che per dieci giorni animerà l’atelier dell’Accademia di Belle Arti. Un’occasione per riscoprire il fascino della fotografia tradizionale e incontrare artisti locali e internazionali che lavorano con pellicole e camere oscure.

Arsenal

Vienna Art Week: l’apprendimento come processo creativo

Dal 7 al 14 novembre 2025 torna anche la Vienna Art Week, che coinvolge circa 70 partner tra musei, gallerie e studi d’artista sparsi in tutta la città.

La caratteristica principale di questo festival è la sua capacità di mettere in dialogo epoche e linguaggi diversi: dalle opere dei grandi maestri custodite nei musei storici alle ricerche più recenti di giovani artisti.

Il tema di quest’anno è dedicato all’apprendimento come processo dinamico, inteso come percorso che alterna il sapere, il disimparare e il ripensare. Una riflessione quanto mai attuale in un’epoca di cambiamenti rapidi e continui.

Anche in questo caso, l’ingresso è gratuito, confermando la vocazione pubblica e democratica dell’evento.

Arte in cammino: la Vienna City Gallery Walk

Per chi ama scoprire la città a piedi, ottobre offre anche la Vienna City Gallery Walk. Un’iniziativa che propone itinerari guidati tra gallerie e spazi espositivi, arricchiti da conferenze e incontri con artisti.

Le mostre sono tutte a ingresso gratuito, il che rende l’esperienza accessibile e informale, perfetta per chi desidera entrare in contatto diretto con la scena artistica locale.