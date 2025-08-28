In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia propone una serie di incontri su arte e innovazione.

In concomitanza con la 82ª Mostra del Cinema di Venezia, l’isola di San Servolo si prepara a ospitare L’Atto Creativo, cinque incontri dedicati alla creatività e alle sue molteplici espressioni. Organizzati dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema e da San Servolo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, gli eventi si terranno dal 31 agosto al 6 settembre 2025 nel nuovo anfiteatro progettato dall’architetto Mario Cucinella.

“Dopo la mostra fotografica su Marcello Mastroianni organizzata l’anno scorso, ecco un’altra iniziativa pensata per valorizzare la nostra presenza a Venezia”. Queste le parole di Gabriella Buontempo, Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. L’Atto Creativo porterà, infatti, sull’isola cinque figure di spicco che, in dialogo con il critico cinematografico e conduttore radiofonico Steve Della Casa, condivideranno il loro rapporto con la creatività.

Dalla musica al cinema, dall’arte alla scienza, ogni incontro esplorerà il processo creativo attraverso prospettive diverse. Per offrire al pubblico un’occasione unica per riflettere sull’innovazione e l’ispirazione. “Questi incontri saranno occasione, inoltre, per presentare la nuova sala cinematografica che abbiamo allestito presso la nostra nuova sede sull’isola”, aggiunge Buontempo.

Il programma degli incontri

Gli appuntamenti, tutti con inizio alle ore 17:30, si svolgeranno nel nuovo anfiteatro da 70 posti, un’installazione innovativa realizzata con 750 blocchi modulari stampati in 3D. “Un contesto architettonico e paesaggistico straordinario”, dichiara Simone Cason, Amministratore Unico di San Servolo srl.

Ecco il calendario:

31 agosto: Beatrice Venezi , direttrice d’orchestra, esplorerà il ruolo della creatività nella musica classica e contemporanea.

, direttrice d’orchestra, esplorerà il ruolo della creatività nella musica classica e contemporanea. 1 settembre: Cristiano Caccamo , attore, condividerà il suo percorso nel cinema e il processo creativo dietro la recitazione.

, attore, condividerà il suo percorso nel cinema e il processo creativo dietro la recitazione. 2 settembre: Tony Esposito, musicista, compositore e percussionista, parlerà dell’energia creativa che anima le sue performance.

4 settembre: Marzia Migliora , artista interdisciplinare e performer, discuterà dell’intersezione tra arte visiva e narrazione.

, artista interdisciplinare e performer, discuterà dell’intersezione tra arte visiva e narrazione. 6 settembre: Guido Tonelli, fisico e divulgatore scientifico, rifletterà su come la scienza possa essere una forma di creatività.

Gli incontri, a ingresso gratuito con prenotazione consigliata (scrivendo a info@servizimetropolitani.ve.it), saranno seguiti da un aperitivo, un momento per continuare il dialogo con gli ospiti e condividere riflessioni in un’atmosfera informale.

