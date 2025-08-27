Dal 12 al 14 settembre, Roma ospita libri, voci e resistenza culturale. In programma anche una mostra interattiva.

Dal 12 al 14 settembre 2025, Roma accoglie per la prima volta Liberi sulla Carta, fiera dell’editoria indipendente che, dopo 13 edizioni tra le terre sabine e reatine, approda nella capitale con un programma vibrante e inclusivo. Tre giorni di libri, spettacoli, reading, laboratori e mostre animeranno il Borghetto San Carlo, luogo simbolo di riscatto e comunità nella zona Giustiniana (XV Municipio).

Con oltre 20 presentazioni, stand di editori indipendenti e ospiti di spicco, il festival celebra la cultura come scelta collettiva. “Il tema di quest’anno è Terra Mia”, spiega il direttore artistico Fabrizio Moscato, “un ritorno alle radici e alla memoria. Un invito a riscoprire il senso autentico dell’appartenenza e della cura verso il luogo che ci ospita”. E aggiunge: “in un mondo sempre più fragile e complesso, questo tema vuole stimolare riflessioni sul rapporto con la terra come spazio di identità, cultura e responsabilità”.

Foto Shutterstock

Dopo due anni di pausa, Liberi sulla Carta torna con la sua identità plurale, dando voce a scrittori, artisti ed editori indipendenti che sfidano le logiche del mainstream. Forte di 15 anni di storia e oltre 200 libri presentati, il festival si reinventa a Roma, scegliendo il Borghetto San Carlo (Via Cassia 1420), spazio recentemente restituito alla collettività. Una location non certo casuale: simbolo di rigenerazione urbana, il Borghetto si allinea alla missione del festival di creare narrazioni condivise e comunità attraverso i libri.

Con i suoi ampi spazi verdi e la sua atmosfera accogliente, il Borghetto diventa quindi il cuore pulsante di un evento che unisce lettori, autori ed editori in un’esperienza gratuita e aperta a tutti.

Il programma e gli ospiti più attesi

Il programma 2025 attraversa generi e linguaggi, spaziando dalla letteratura all’impegno civile, dall’arte visiva alla scrittura creativa. Tra gli eventi clou:

Giuliana Sgrena , con Sandro Medici e l’Associazione Donne di Carta, presenterà Me la sono andata a cercare. Diari di una reporter di guerra (Laterza), un racconto potente sulla sua esperienza di reporter.

, con Sandro Medici e l’Associazione Donne di Carta, presenterà Me la sono andata a cercare. Diari di una reporter di guerra (Laterza), un racconto potente sulla sua esperienza di reporter. Anna Foglietta interpreterà un reading tratto da Il Gelso di Gerusalemme di Paola Cardi (Feltrinelli)

interpreterà un reading tratto da Il Gelso di Gerusalemme di Paola Cardi (Feltrinelli) Maria Grazia Calandrone porterà al pubblico Magnifico e tremendo stava l’amore (Einaudi).

Anna Foglietta per gentile concessione dell’artista Giuliana Sgrena / Foto di Mario Boccia

E non mancheranno momenti performativi, come lo spettacolo Libera di Cecilia Lavatore e Marta La Noce, diretto da Marco Zordan, che celebra sette donne rivoluzionarie.

La collaborazione con Scuola Omero porterà, poi, workshop di scrittura creativa, mentre le serate-spettacolo e gli appuntamenti dedicati all’impegno civile offriranno momenti di riflessione su temi come la memoria e la responsabilità collettiva. “Sono contento che una città come Roma e il XV Municipio abbiano ritenuto l’esperienza di Liberi sulla Carta come qualcosa da salvaguardare e far crescere”, afferma ancora il direttore artistico.

Nota di merito per l’attenzione all’accessibilità e all’inclusione. Gli eventi includono, infatti, letture ad alta voce con interprete LIS, laboratori per bambini dedicati al gioco e alla creatività. Oltre a una mostra fotografica interattiva che invita il pubblico a partecipare attivamente. Il Premio Arthè, concorso per racconti brevi, offre infine uno spazio ai talenti emergenti, mentre gli stand degli editori indipendenti permettono di scoprire nuove voci e progetti fuori dal coro.

Maria Grazia Calandrone / Foto di Barbara Ledda

“Liberi sulla Carta, dando voce a scrittori e artisti indipendenti, sceglie di esplorare questo legame profondo. Perché da una terra amata e custodita nasce una cultura libera, coraggiosa e rigenerante”, chiosa Moscato, evidenziando l’anima del festival.

Immagini da Ufficio Stampa / Shutterstock