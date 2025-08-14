L’ex borgo minerario dell’Argentiera (SS) si anima per tutto il mese di agosto tra visite notturne, cinema sotto le stelle e ‘Mamatita Festival’. Fino al 7 settembre.
L’ex borgo minerario di Argentiera, a Sassari, si trasforma in un palcoscenico culturale con MAREA 2025. La manifestazione estiva, infatti, fino al 7 settembre anima il sito con visite guidate notturne, cinema all’aperto, laboratori esperienziali e il ritorno del Mamatita Festival. Promosso da LandWorks con il supporto del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna, il programma celebra la rigenerazione culturale di un luogo unico.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Situato sulla costa nord-occidentale della Sardegna, l’Argentiera è un ex villaggio minerario che, grazie al progetto MAR – Miniera Argentiera, si è trasformato in un centro di sperimentazione culturale. Vincitore dell’Avviso pubblico “Laboratorio Creatività Contemporanea – VI edizione” del Ministero della Cultura, il MAR rappresenta un modello di innovazione sociale.
Il programma estivo 2025
MAREA 2025 invita il pubblico a scoprire questo patrimonio attraverso un calendario ricco e gratuito, che unisce arte, storia e creatività. Ogni venerdì (18:00-23:00), sabato e domenica (10:00-13:00 e 18:00-23:00) sono in programma visite guidate che esplorano edifici storici come la Laveria e gli spazi rigenerati del borgo. Quest’anno, poi, sono previsti anche tour in notturna, illuminati da lanterne e luci frontali, che offrono un’esperienza suggestiva, evocando l’atmosfera delle gallerie minerarie. Le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale a questo link.
Dal 15 agosto, poi, i visitatori potranno accedere in anteprima a The Unlimited Place, Storie dell’Argentiera, un webdocumentario curato da Patrizia Santangeli. Attraverso brevi video accessibili tramite QR code sparsi nel borgo, il progetto dà voce a minatori, paesaggi e scene di vita quotidiana, intrecciando memorie e identità del territorio. I contenuti, fruibili con smartphone e online dal 21 settembre, trasformano l’Argentiera in una narrazione viva, accessibile a tutti.
LEGGI ANCHE: — Valentina Manzoni: Bienno, il motocross e il ferro tra «fragilità e resistenza»
Si aggiunge, inoltre, un ricco calendario di proiezioni all’aperto. Domenica 17, 24, 31 agosto e 7 settembre, alle 21:30, lo spazio culturale SCALA si trasforma in un cinema open air, dove il grande schermo incontra il fascino del paesaggio post-industriale. Le proiezioni, gratuite e aperte a tutti, regalano serate di magia sotto le stelle, consolidando l’Argentiera come destinazione culturale estiva.
E ancora, dal 25 al 28 agosto, il Mamatita Festival porta al MAR il meglio del circo contemporaneo, del teatro di strada e delle performance urbane. La rassegna, curata da Spazio T, ospita artisti internazionali, rendendo l’Argentiera un punto di riferimento per la performing art.
Ma il cuore pulsante di MAREA è la Discordia, un ex latteria in fase di rigenerazione come hub culturale. Qui, laboratori esperienziali su iscrizione esplorano la cultura del cibo e i saperi artigiani. Attività come la panificazione e la preparazione della pizza, utilizzando il forno comunitario in terra cruda inaugurato il 3 agosto, si affiancano a workshop su materiali naturali come calce e pigmenti vegetali. Laboratori che vogliono promuovere la partecipazione attiva, rafforzando il legame tra comunità e territorio.
Immagini da Ufficio Stampa