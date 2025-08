La Malta Biennale 2026 si arricchisce con 70 eventi satellite da 22 Paesi. Attesi anche i padiglioni: la manifestazione si terrà da marzo a maggio.

La Call for Satellite Events – l’invito a proporre eventi collaterali che andranno a costituire il programma più ampio di Malta Biennale 2026 – ha ricevuto 70 candidature da 22 Paesi di tutto il mondo. Si tratta della seconda di tre call internazionali, con una buona partecipazione anche da parte di realtà maltesi.

Malta Biennale si svolgerà da marzo a maggio 2026. Gli eventi satellite non saranno parte integrante della Biennale, ma si terranno in concomitanza con la piattaforma di arte contemporanea, diffusa nei siti storici e nei musei gestiti da Heritage Malta.

È la seconda call che registra una risposta significativa. La prima, chiusa a fine giugno, era rivolta agli artisti per la presentazione di proposte di arte contemporanea da includere nel programma ufficiale della Biennale: ha ricevuto oltre 3.200 proposte, segnando un incremento del 30% rispetto alla prima edizione. Attualmente, è in corso il processo curatoriale per la selezione delle opere che faranno parte delle esposizioni principali.

Malta Biennale 2026: 70 eventi satellite da 22 Paesi «La forte risposta ricevuta per ciascuna delle call è un segnale molto positivo per la seconda edizione di Malta Biennale», ha dichiarato Mario Cutajar, Presidente della Biennale 2026 e Chairman di Heritage Malta.

Cutajar ha aggiunto che la prima edizione, tenutasi lo scorso anno, è stata un successo tale da collocare Malta nella mappa globale dell’arte contemporanea, promuovendo il patrimonio culturale locale e contribuendo allo sviluppo degli artisti maltesi. «La seconda edizione – continua – dovrà consolidare e rafforzare quanto iniziato, ponendo le basi per il futuro della Biennale, che pur essendo una delle circa 350 biennali nel mondo ha avuto fin da subito un’identità solida».

A breve si chiuderà anche la Call for Pavilions, l’ultima chiamata internazionale per partecipare a questa piattaforma artistica globale, organizzata sotto l’alto patronato della Presidente della Repubblica di Malta. Malta Biennale è un’iniziativa di Heritage Malta, in collaborazione con Arts Council Malta, Visit Malta, il Ministero della Cultura, delle Terre e dei Governi Locali e il Ministero degli Affari Esteri e del Turismo.