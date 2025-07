Maschere, musica, danza e artigianato: K-Art porta la Corea del Sud a Pietrasanta dal 1° all’11 agosto, con mostre ed eventi a ingresso libero.

Maschere tradizionali, calligrafia artistica, musica, danza e artigianato. Ma anche paesaggi, estetica e una profonda connessione con la natura. Da venerdì 1° agosto a domenica 11 agosto, la Corea del Sud è protagonista a Pietrasanta con la rassegna K-Art, un festival dedicato all’arte e alla cultura coreana che porterà nel cuore della Piccola Atene tutta la ricchezza millenaria e la dinamicità contemporanea del Paese asiatico.

Promosso con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Corea, il festival si inserisce nell’ambito dello Scambio Culturale Italia-Corea 2024-2025, istituito in occasione del 140º anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. L’iniziativa rappresenta il primo atto di un progetto destinato a diventare un appuntamento fisso, con Pietrasanta come sede principale.

«Da diversi anni – ricorda il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti – abbiamo costruito una relazione e un’interazione significativa con la cultura coreana. Il legame più evidente è la presenza di numerosi artisti che scelgono non solo di lavorare qui ma anche di vivere la nostra quotidianità: pensiamo a Park Eun-Sun, a Pietrasanta da circa 30 anni e cittadino onorario dal 2021 ma anche alla Galleria Ilbaekheon, un supporto per i giovani talenti coreani che si trasferiscono in città per perfezionare le loro tecniche. Uno scambio che conferma l’anima internazionale di Pietrasanta e arricchisce le nostre due comunità nel segno dell’arte, della conoscenza e del rispetto reciproco». LEGGI ANCHE: Le ‘Colonne Infinite’ di Park Eun Sun: «Senza tempo, come un sogno»

L’inaugurazione ufficiale della rassegna è in programma per venerdì 1° agosto alle 19.30 nella sala del consiglio comunale (ex Municipio, Piazza Matteotti). Già a partire dalle 17.00, nella piazzetta antistante il Teatro Galeotti, saranno allestiti stand di artigianato artistico coreano, prodotti tipici (in particolare a base di ginseng) e workshop di calligrafia artistica.

Il programma include mostre, spettacoli e incontri, tutti a ingresso libero:

Arte Minwha e Tradizione (Palazzo Panichi, visitabile da venerdì a domenica, ore 19-24)

(Palazzo Panichi, visitabile da venerdì a domenica, ore 19-24) IMACO Mask Heritage (ex Palazzo Municipale, da lunedì a venerdì, ore 8.30-12.30)

(ex Palazzo Municipale, da lunedì a venerdì, ore 8.30-12.30) Memory of Jeju Island (Galleria Ilbaekheon, via del Marzocco)

Tra gli eventi performativi:

Spettacolo di danza con le maschere di Andong : domenica 3 agosto , ore 21, Chiostro di Sant’Agostino

: domenica , ore 21, Chiostro di Sant’Agostino Concerto di ocarina Arirang: martedì 5 agosto, ore 21, Chiostro di Sant’Agostino

Infine, in collaborazione con la Galleria Bellina (via Barsanti), è previsto un seminario sulla skincare coreana, la tradizionale e sofisticata routine di bellezza: l’appuntamento è per lunedì 4 agosto alle 18.30 e la partecipazione è su prenotazione.