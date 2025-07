A Roma arrivano le mostre sulla sostenibilità del Festival ‘Fai la Differenza 2025’: tra arte e design green, cosa non perdere a Euroma2.

Dal 12 al 29 luglio Roma accoglie la sesta edizione di Fai la Differenza, c’è… Alla ricerca della Sostenibilità – il Festival, una manifestazione che intreccia arte, cultura e impegno sociale per riflettere sul futuro del pianeta. Al centro del programma – ospitato nella Fase 1 presso il Centro Commerciale Euroma 2 – spiccano una serie di mostre e installazioni artistiche che trasformano il tema della sostenibilità in un’esperienza visiva e partecipativa.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Contesteco 2025: l’arte come porta per il futuro

Punto nevralgico del Festival è Contesteco, il contest d’arte e design sostenibile più eco del web, giunto alla sua quindicesima edizione. Con il concept 2025 Porte Aperte al Futuro: Pace, Giustizia, RiGenerazione e Sostenibilità, gli artisti sono chiamati a interrogarsi sulle sfide del nostro tempo – dai cambiamenti climatici alle crisi geopolitiche, dall’AI alle transizioni generazionali – dando forma visiva a domande che riguardano tutti noi.

Le opere finaliste, selezionate da una giuria di esperti, saranno esposte al pubblico dal 12 luglio fino a metà settembre presso Euroma 2, in una mostra che punta a generare riflessione e a stimolare nuove visioni attraverso linguaggi contemporanei.

Opere e artisti da scoprire a Roma: le mostre sulla sostenibilità di Fai la Differenza 2025

Accanto ai progetti in concorso, Contesteco Exhibition offre uno spazio dedicato ad artisti affermati che hanno fatto della sostenibilità la propria cifra stilistica. Tra i protagonisti di quest’anno:

Mauro Pispoli , con una selezione dalla sua iconica serie Cover Art.

, con una selezione dalla sua iconica serie Cover Art. Patrizia Genovesi , che presenta il progetto fotografico Cosmos, un viaggio nel macro e microcosmo dell’universo.

, che presenta il progetto fotografico Cosmos, un viaggio nel macro e microcosmo dell’universo. Laura Buffa, Enrica Capone, Martina Troiani (Artalo) e gli artisti del movimento RIARTECO, capitanati dalla curatrice Silvia Filippi, con opere realizzate spesso a partire da oggetti di recupero.

Il risultato è un’esposizione ibrida e dinamica che fonde fotografia, scultura, installazione e design, testimoniando il potenziale dell’arte come strumento di rigenerazione culturale e ambientale.

Obiettivo Terra: la fotografia che racconta il territorio

Un altro momento espositivo di grande rilievo è Obiettivo Terra – Il Turismo Sostenibile in Italia, la mostra fotografica allestita lungo la Galleria Ipercoop di Euroma 2. L’esposizione raccoglie una selezione di scatti provenienti dall’omonimo concorso fotografico nazionale promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, con immagini che celebrano la bellezza dei paesaggi italiani e promuovono un approccio etico e consapevole al viaggio.

Fai la differenza a Roma 2025: mostre sulla sostenibilità

Le mostre di Fai la Differenza si distinguono per la loro capacità di superare i confini della semplice fruizione estetica. Ogni opera è pensata come una pausa di riflessione che invita il pubblico a interrogarsi sul proprio rapporto con l’ambiente e con il tempo. In un mondo che corre, l’arte qui si fa lentezza, ascolto, connessione.

LEGGI ANCHE: Mostre luglio 2025 a Roma: la guida aggiornata

Appuntamenti da segnare

Le esposizioni verranno inaugurate in occasione dell’Eco-Festa del 12 e 13 luglio, un weekend ricco di attività tra arte, laboratori, talk e performance. Le mostre saranno visitabili liberamente per tutta l’estate, fino a settembre.

L’iniziativa, sostenuta da Roma Capitale e dal progetto Roma Creativa 365, si inserisce in un disegno più ampio che promuove la cultura come strumento di benessere collettivo e cambiamento sociale, in linea con i principi dell’Agenda 2030.