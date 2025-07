Per la prima volta in Italia, il DroneArt Show porta all’Ippodromo di San Siro un’esperienza immersiva tra musica classica dal vivo e coreografie di droni: due serate estive da vivere sotto le stelle.

Due serate all’Ippodromo di San Siro di Milano per la prima volta in Italia del DroneArt Show. L’appuntamento è per il 25 e il 26 luglio e lo spettacolo offrirà un connubio tra musica classica e arte immersiva, grazie alle coreografie dei droni.

In un contesto intimo e suggestivo, illuminato da centinaia di candele, un quartetto d’archi eseguirà infatti dal vivo brani iconici come Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e Il Lago dei Cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij. In sincronia con le note, una flotta di droni prenderà il volo, disegnando nel cielo notturno straordinarie coreografie luminose: fiori che sbocciano, stelle che scintillano, eleganti cigni e altre immagini poetiche che daranno forma visiva alla musica in tempo reale.

DroneArt Show rappresenta una nuova visione del concerto classico, pensata per coinvolgere il pubblico contemporaneo in un’esperienza multisensoriale inedita ed esclusiva. Non si tratta solo di ascoltare la musica, ma di viverla, vederla e sentirsi parte di un racconto fatto di luce, emozione e tecnologia. Il formato è pensato per essere accessibile a tutti: famiglie, coppie, appassionati di musica

e chiunque desideri vivere una serata indimenticabile sotto le stelle di Milano.

L’evento, realizzato da Fever – piattaforma leader globale nella scoperta di esperienze dal vivo – sarà proposto in un numero limitato di date, confermandosi come una delle proposte culturali più attese dell’estate milanese. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Fever. Per maggiori informazioni

consultare Thedroneartshow.com.