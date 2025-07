Nel weekend del 25 e 26 luglio torna l’appuntamento con il Festival C/ART a Carrara, manifestazione creativa che anima la città.

Il 25 e 26 luglio 2025, Carrara si veste di arte con la seconda edizione del Festival C/ART – Creativi in dialogo, evento che anima i quartieri storici di Grazzano, Cafaggio e Baluardo. Organizzato dal Comune di Carrara, riconosciuto Città Creativa UNESCO dal 2017 per l’artigianato e le arti popolari, il festival accoglie 70 artisti da Italia, Spagna, Egitto, Polonia, Germania, Bosnia, Islanda e Cina. Lungo l’antica Via Carriona, un tempo percorsa da carri carichi di marmo, l’arte contemporanea si intreccia con il passato, trasformando la polvere degli scalpellini in un palcoscenico globale.

Il festival celebra, infatti, la creatività superando i confini e riunendo talenti nei cluster UNESCO: Architettura, Artigianato, Cinema, Design, Gastronomia, Letteratura, Media Arts e Musica. Ceramisti, musicisti, mosaicisti, designer e videomaker daranno vita a dimostrazioni en plein air e a un mercato creativo di alto livello. I temi dell’edizione – accoglienza/migrazione, vista come movimento positivo con Carrara porto sicuro, e riciclo creativo, che trasforma scarti in opere – riflettono un impegno per sostenibilità ambientale, sociale e culturale.

Foto da Ufficio Stampa

La strada diventa uno spazio vivo, accessibile a tutti, ridando energia a quartieri un tempo dimenticati. Il clou è la Carrareccia, cena comunitaria lungo Via Carriona, accompagnata da performance artistiche e piatti tradizionali. Durante la due giorni, poi, studi d’artista, chiese e spazi chiusi si apriranno al pubblico, mentre i ponti Baroncino e delle Lacrime ospiteranno scultori, pittori e modellatori di argilla al lavoro, unendo antico mestiere e modernità. Il mercato creativo e i workshop amplificano l’esperienza, rendendo il festival un’immersione totale nella cultura locale e globale.

Un’estate di eventi imperdibili

Il weekend si arricchisce con due appuntamenti paralleli. White Carrara 2025 – Design Here and Now (fino al 28 settembre) trasforma il centro in un laboratorio en plein air, con installazioni di maestri come Karim Rashid e Ross Lovegrove. Inoltre, al CARMI, Per forza di levare. Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari (fino al 26 ottobre), in collaborazione con FAF Toscana, celebra i 550 anni dalla nascita di Michelangelo con 120 anni di scatti sul suo legame con il marmo.

Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

L’estate carrarese diventa, dunque, un invito alla cultura sotto il sole. Il festival, con il suo mix di tradizione e innovazione, attira artisti e curiosi. E C/ART è un vero e proprio manifesto che promuove la cultura come strumento per rivitalizzare spazi e comunità. La cittadina, con il suo passato di scalpellini e il suo futuro di dialogo globale, dimostra che l’arte può unire epoche e culture, lasciando un’impronta universale nelle sue strade.

Immagini da Ufficio Stampa