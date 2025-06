Dal 4 al 6 luglio al Parco Dora di Torino va in scena l’edizione 2025 di Kappa FuturFestival con l’omaggio a Oliviero Toscani e le installazioni di Marinella Senatore.

La dodicesima edizione di Kappa FuturFestival, tra i top 6 festival di musica elettronica al mondo secondo DJ Mag 2025, si terrà al Parco Dora di Torino dal 4 al 6 luglio 2025, unendo l’energia della musica a un ricco programma artistico. Dagli omaggi a Oliviero Toscani alle installazioni di Marinella Senatore, dalle immagini aeree di Jacopo Di Cera alla mostra Hyperworlds di Annibale Siconolfi. Il festival 2025 rafforza il suo legame con l’arte contemporanea. Ecco tutte le iniziative di arte.

Omaggio a Oliviero Toscani al Voyager Stage

Kappa FuturFestival 2025 celebra Oliviero Toscani, icona della fotografia, proiettando Portraits on white background: Razza Umana sul Voyager Stage. Questo progetto monumentale, con 150 ritratti di 146 nazionalità scattati durante edizioni passate, trasforma lo stage in una galleria vivente, esaltando il dialogo tra musica e arti visive.

Ali Toscani, figlia del maestro e direttrice creativa del festival, amplierà l’opera con nuovi ritratti del pubblico 2025, continuando a esplorare l’umanità di KFF. La mostra, integrata nello spettacolo, sottolinea l’universalità culturale del festival.

Kappa FuturFestival Oliviero Toscani / Immagine da Ufficio Stampa

Jacopo Di Cera: anime e prospettive aeree

Jacopo Di Cera torna con due progetti. Souls evolve in uno spazio intimo, catturando ombre e riflessi delle “anime” del festival, mentre scatti aerei svelano connessioni tra persone, musica e arte. Questi lavori, già apprezzati a Porto Urbano, offrono una mappa visiva dell’essenza collettiva. Ali Demirel mixerà live 250 opere d’arte su palchi, e Blackdove esporrà creazioni di artisti come Acid Boy e Tatyana Zabanova sui totem, arricchendo l’esperienza visiva.

Kappa FuturFestival Jacopo Di Cera / Immagine da Ufficio Stampa Kappa FuturFestival Jacopo Di Cera / Immagine da Ufficio Stampa

Dance First Think Later: l’installazione di Marinella Senatore

Sul Kosmo Stage, Marinella Senatore firma Dance First Think Later, un’installazione site-specific con sculture luminose ispirate alle luminarie del Sud Italia. Senatore spiega: “Il progetto per il palco Kosmo di KFF è stato pensato come uno spazio speciale dove potessero accadere cose altrettanto speciali. Del resto, è proprio questo il primigenio significato dietro alle luminarie del Sud Italia, che sono la tradizione alla quale mi sono ispirata per crearlo.

Le luminarie infatti, prima ancora di essere utilizzate come elementi decorativi durante le feste religiose, avevano nel loro significato più pagano questa idea di assemblea, di gathering, di riunione di cittadini in piazze che non esistevano. Che erano create da queste architetture effimere e temporanee che creavano appunto una sorta di spazio quasi magico, una specie di santuario di giorno e di incredibile piazza piena di vita e di connessioni di notte, con la magia delle luci che si accendevano”.

Un sole, citazione del Bread and Puppet Theater, simboleggia empowerment. “Per me un palco è da sempre una piattaforma sociale. E, di conseguenza, il posto perfetto in cui poter immaginare una nuova idea addirittura di “chiesa” e di possibilità trasformativa” conclude, creando uno spazio di energia collettiva.

Immagine da Ufficio Stampa

Hyperworlds: la visione futuristica di Annibale Siconolfi

Dal 26 giugno al 30 luglio, EDIT Porto Urbano (Murazzi del Po) ospita Hyperworlds di Annibale Siconolfi (Inward), con un’anteprima il 26 dalle 16 alle 22. Le opere, dense di architettura distopica e critica sociale, immaginano scenari post-umani, invitando a riflettere su tecnologia e ambiente. L’esposizione, gratuita, si distingue per monumentalità e dettagli, trasformando lo spazio in una narrazione poetica del futuro urbano.

Kappa FuturFestival, prodotto da Movement Entertainment, unisce musica e arte in un’edizione outdoor al Parco Dora, raggiungibile con metro (Fermata XVIII Dicembre) o bus 46/52. Biglietti su www.kappafuturfestival.it/tickets, mentre mostre e anteprime sono gratuite.

Sedi: Parco Dora (4-6 luglio), EDIT Porto Urbano (26 giugno-30 luglio), Torino

4 – 6 luglio 2025 (festival), 26 giugno – 30 luglio (Hyperworlds)

Orari: variabili, consultabili sul sito ufficiale

Ingresso: Biglietto festival, mostre gratuite

Immagini da Ufficio Stampa