Scopri la guida all’Art Night Venezia 2025: oltre 250 eventi gratuiti tra musei, performance e arte diffusa, sabato 21 giugno dalle 18.

Sabato 21 giugno 2025, torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno. In laguna è, infatti, tempo di Art Night Venezia, la notte bianca dell’arte che trasforma la città lagunare in un museo a cielo aperto. Sono ben 254 gli eventi in programma, distribuiti in 139 sedi per una tredicesime edizione che promette un’immersione totale nell’arte contemporanea, tra performance, aperture straordinarie e incontri con artisti.

Nata nel 2011 su iniziativa dell’Università Ca’ Foscari e del Comune di Venezia, la notte blu coinvolge istituzioni pubbliche, gallerie, atelier e fondazioni in un progetto partecipato che valorizza la cultura in tutte le sue forme. E in questo 2025 c’è una suggestione in più dal momento che la manifestazione cade simbolicamente durante il solstizio d’estate, rendendo l’esperienza ancora più affascinante.

Art Night Venezia 2025 prende il via alle 18 nel cortile principale di Ca’ Foscari e, dopo i saluti istituzionali, la maratona di eventi animerà l’intera città. Ecco le iniziative da non perdere (il programma completo qui).

Eventi imperdibili dell’edizione 2025

Aperture straordinarie nei musei veneziani

Museo d’Arte Orientale

Il Museo d’Arte Orientale del polo Musei italiani offre un’apertura straordinaria gratuita dalle 18:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00) con la performance finale Kintsugi. Elogio dell’imperfezione. L’artista Elisabetta Di Sopra chiuderà l’installazione con un’espressione performativa sul corpo e le sue ferite, valorizzando simbolicamente la cicatrice come segno di riparazione e resilienza.

Museo di Palazzo Grimani

La lunga notte dei musei comincia con Aspettando Art Night: dalle ore 17.00 senza prenotazione sono visitabili i due piani nobili del Museo e le mostre in corso. Ovvero, A Cabinet of Wonders. Una celebrazione di arte e natura. The George Loudon Collection e Lifelong Beauty di Zhang Zhaoying (ultimo accesso alle 22:00).

Punta della Dogana – Pinault Collection

Punta della Dogana apre gratuitamente a partire dalle 19:00 fino a mezzanotte (ultimo ingresso alle 23:30), svelando Thomas Schütte. Genealogies. È la prima grande mostra italiana del celebre artista tedesco noto per la sua versatilità. In esposizione opere variegate – sculture in argilla, ceramica, vetro, acciaio e bronzo, insieme a disegni e fotografie – che riflettono la sua visione della figura umana, tra ironia, teatralità e introspezione.

Peggy Guggenheim Collection

La Peggy Guggenheim Collection, nella suggestiva dimora veneziana di Palazzo Venier dei Leoni sul Canal Grande, resta aperta eccezionalmente fino alle 22 (prenotazione obbligatoria). Inoltre, alle ore 18.30, 19.30 e 20.30 sono in programma brevi talk nel giardino del museo dedicati alla mostra Maria Helena Vieira da Silva. Anatomia di uno spazio e alla collezione permanente.

Accademia di Belle Arti – Atelier Aperti

Dalle 18:00 alle 23:00, le tre sedi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia – Centro, Giudecca e Santa Marta – propongono aperture straordinarie. Nella Sede centrale, il format Atelier Aperti prevede anche musica dal vivo, installazioni sonore, performance multi-sensoriali, workshop interattivi e proiezioni sperimentali.

Fondazione Ugo e Olga Levi – Musica e architettura a Palazzo Giustinian Lolin

Dalle 18:00 alle 22:00, la Fondazione Levi (in collaborazione con l’Università di Warwick) propone un evento serale tra ricerca, musica e architettura. Nello storico Palazzo Giustinian Lolin (quartiere San Marco), si susseguono due concerti (ore 19:00 e 20:00) con soprano, flauto e pianoforte. Si aggiunge una mostra di studenti su progetti di riqualificazione di Sant’Erasmo, con focus su sostenibilità e biodiversità.

Come partecipare: orari, mappa e trasporti

Art Night Venezia 2025 è a ingresso libero e inizia ufficialmente alle 18.00, proseguendo fino a mezzanotte inoltrata. Per orientarsi meglio, è disponibile la mappa ufficiale sul sito con il dettaglio delle sedi, orari e percorsi consigliati. I mezzi pubblici ACTV potenzieranno alcune tratte per l’occasione.

Oltre alla fruizione artistica, Art Night crea un momento di incontro tra comunità, studenti, artisti e turisti, promuovendo la partecipazione civica attraverso il linguaggio universale dell’arte. Venezia si riafferma così come capitale culturale dinamica e aperta.

