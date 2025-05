Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano torna a Party Like a Deejay 2025 con una speciale Virtual Zone. Ma non solo: le iniziative culturali.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano rinnova anche quest’anno la sua presenza a Party Like a Deejay. L’ormai tradizionale evento organizzato da Radio Deejay anima Parco Sempione nel weekend di sabato 7 e domenica 8 giugno 2025, dalle 10 alle 18. Cuore delle attività proposte è la Virtual Zone, un’area interattiva dove tecnologia, gioco e apprendimento si fondono per offrire al pubblico esperienze immersive e coinvolgenti.

Dopo il successo della scorsa edizione, il Museo porta al centro di Milano due nuove esperienze in realtà virtuale e un inedito escape game online, pensati per avvicinare adulti e ragazzi ad alcuni temi specifici. Ovvero: musica, spazio e sostenibilità. Il tutto, attraverso il linguaggio del gioco e della scoperta scientifica.

Due viaggi in realtà virtuale tra musica e spazio

La Virtual Zone 2025 propone ai visitatori due affascinanti esperienze VR all’avanguardia, sviluppate con l’obiettivo di stimolare curiosità e creatività, ma anche di far vivere emozioni forti. Ecco quali sono:

Musica Maestro – Opera Experience

Grazie a un visore per la realtà virtuale, i partecipanti potranno calarsi nel ruolo di direttore d’orchestra in un grande teatro d’opera. Dopo alcune rapide istruzioni, si impugna la bacchetta e si sale sul podio virtuale. Con il semplice movimento delle mani, si potrà modulare intensità, ritmo ed energia della musica, cercando di conquistare l’approvazione del pubblico in sala. Un’esperienza che unisce la passione per la musica alla magia della tecnologia immersiva.

Zero-G Odyssey – ISS Adventure

Gli amanti dello spazio troveranno pane per i loro denti con una simulazione di vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. All’interno di un ambiente a gravità zero, sarà possibile esplorare i diversi moduli della ISS, guidati da un tablet interattivo. Il culmine dell’esperienza è l’arrivo nella celebre cupola di osservazione, da cui astronauti come Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti hanno immortalato la Terra in scatti iconici. E per i più temerari, è prevista anche una simulazione di passeggiata spaziale con tanto di tuta da astronauta.

M4RT3!, un nuovo escape game online tra la Terra e Marte

La vera novità dell’edizione 2025 è M4RT3!, un escape game online completamente progettato dal Museo e pensato per stimolare spirito critico, collaborazione e capacità logica. Il gioco, che può essere affrontato in squadre da quattro partecipanti, mette al centro una trama fantascientifica con forti radici nella realtà. La Terra, infatti, è in pericolo e un messaggio dal passato avverte l’Umanità di un rischio imminente. I partecipanti dovranno risolvere una serie di enigmi utilizzando svariati strumenti.

Tra questi: documenti d’archivio e dati reali, contenuti ufficiali delle missioni su Marte come la Mars 2020 della NASA, immagini dall’Agenzia Spaziale Europea oltre alla ricerca online. L’obiettivo? Decifrare i segnali, raccogliere gli indizi e svelare i segreti del Pianeta Rosso prima che sia troppo tardi.

Le sessioni di gioco si terranno ogni ora, con tre turni al mattino e tre al pomeriggio sia il sabato sia la domenica. Per partecipare, basta formare la propria squadra e iscriversi direttamente alla Virtual Zone nel corso dell’evento.

Le innovazioni del Politecnico di Milano a Party Like a Deejay 2025

Oltre al Museo della Scienza e della Tecnologia, ad aderire al programma di Party Like a Deejay 2025 è anche il Politecnico di Milano protagonista con uno spazio interattivo al Parco Sempione. Un’occasione unica per il grande pubblico di esplorare il mondo dell’ingegneria avanzata, con dimostrazioni, prototipi funzionanti e il racconto diretto dei team di ricerca e degli studenti coinvolti.

L’ateneo milanese offrirà una full immersion nella scienza applicata, presentando alcuni dei suoi progetti più innovativi. Da un razzo sperimentale a un’auto da corsa driverless, fino a una bicicletta neurostimolata per atleti con disabilità. L’iniziativa si inserisce come anteprima del Festival Internazionale dell’Ingegneria, che si terrà dal 19 al 21 settembre 2025 nei campus del Politecnico. Tre giorni di incontri, esperienze e divulgazione scientifica aperti alla cittadinanza, per riflettere sul ruolo delle tecnologie nell’affrontare le sfide globali.

A Party Like a Deejay la scienza diventa spettacolo accessibile e immersivo permettendo al pubblico di toccare con mano i risultati di anni di studio e ricerca. Presenti quattro team studenteschi che portano avanti progetti interdisciplinari di alto livello: Polimi Motorcycle Factory (PMF), DynamiΣ PRC, Polimi FES Bike Team e Skyward Experimental Rocketry.

La Milano Museo Card gratuita per 10mila giovani

Tra le iniziative culturali da segnalare, la donazione – in accordo con il Comune di Milano – di 10mila card museali a giovani tra i 18 e i 26 anni. La Milano Museo Card verrà distribuita gratuitamente presso gli Info Point di Radio Deejay nel Parco Sempione e permetterà l’ingresso libero per un anno ai Musei Civici comunali. Inoltre, dà accesso alla Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, la collezione permanente del MUDEC, Palazzo Morando. Consente, infine, di avere uno sconto del 20% per le mostre di Palazzo Reale, Pac Padiglione d’Arte Contemporanea e Fabbrica del Vapore.

“Party Like a Deejay è un bellissimo regalo a Milano”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. “Lo dico da ascoltatore, da amico della radio, ma anche da milanese. Penso che queste giornate di festa rappresentino proprio quell’idea di una città che abbraccia le sue persone, che accoglie le nuove generazioni. Abbiamo cercato davvero di costruire questa festa fianco a fianco, e sarà un momento gioioso, in cui si rileggono le architetture e gli spazi della città”.

“Quest’anno, mancava ancora un tassello, qualcosa che andasse nella direzione della cultura e che fosse pensato per i giovani”, ha proseguito. “Ecco perché sono davvero orgoglioso di regalare 10mila Milano Museo Card, è un gesto enorme. Un regalo significativo, che da un lato sostiene un progetto in cui crediamo profondamente, e dall’altro permette a migliaia di giovani di scoprire una Milano diversa.

Una Milano che non è solo quadrilatero della moda o locali per l’aperitivo, ma è un museo a cielo aperto. Una città ricca di meraviglie, che però a volte rimangono nascoste. Questo gesto, speriamo, aiuterà ad avvicinare più persone a questo patrimonio”, ha concluso Sacchi.

