Dopo il successo della prima tappa, torna alla Triennale di Milano ‘Road to Kappa FuturFestival’, tra arte e musica elettronica. Appuntamento il 5 giugno.

Dopo la calorosa accoglienza del primo evento, lo scorso 15 maggio, Road to Kappa FuturFestival torna ad accendere Milano con il suo secondo capitolo. Organizzato da Movement Entertainment, l’appuntamento è fissato per giovedì 5 giugno alla Triennale Milano (Via Alemagna 6), un luogo simbolo di arte e innovazione.

In attesa del Kappa FuturFestival, in programma dal 4 al 6 luglio a Parco Dora, Torino, questa serata anticipa l’energia del festival con una line-up stellare. Dalle 19:00 all’1:30, lo spazio Voce e il giardino della Triennale si animano con ritmi che spaziano dall’electro alla deep house. Come nel precedente dj set, la seconda serata in calendario si prepara a trasformare Milano in un hub della musica elettronica.

La varietà degli artisti, da icone globali a talenti locali, crea un’atmosfera vibrante, perfetta per ballare all’aperto o immergersi in set indoor.

Lineup e location

La line-up è un viaggio attraverso la storia e l’innovazione dell’elettronica. Egyptian Lover, leggenda di Los Angeles, porta i suoi iconici 808 beat, fondamentali per electro e rap. Ron Trent, maestro della deep house, offre un sound caldo e ipnotico. CCL sorprende, mescolando generi con audacia, mentre Enrico Vivaldi e i milanesi The Robinson, con il loro ritmo tribale, infiammano la pista.

L’evento si divide tra due scenari. Nel giardino, The Robinson aprono alle 19:00, seguiti da Ron Trent (20:30-22:30) e dal live di Egyptian Lover (22:30-24:00), un’esplosione di energia. All’interno di Voce, Enrico Vivaldi suona dalle 21:00 alle 23:30, preparando il terreno per CCL (23:30-1:30), il cui stile eclettico chiude la notte. Questa alternanza crea un’esperienza dinamica, tra open-air e intimità.

La Triennale eleva l’evento a un’esperienza culturale. Il giardino e lo spazio Voce fondono natura e modernità, offrendo un contesto suggestivo per la musica.

I biglietti sono disponibili su triennale.org: 13€ in prevendita, 18€ all’ingresso.

Immagini da Ufficio Stampa