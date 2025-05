Dal 17 al 26 luglio torna il festival di Giffoni che son la sua edizione numero 55 invita i giovani in un viaggio di empatia e complessità umana.

Dal 17 al 26 luglio 2025, la 55esima edizione del Giffoni Film Festival torna con un invito potente: Becoming Human, diventare umani. Rivolto a oltre 5.000 juror da 30 Paesi, il festival sceglie un tema che è al tempo stesso intimo e universale, un richiamo a coltivare empatia, ascolto e responsabilità in un mondo iperconnesso ma spesso scollegato.

L’immagine ufficiale, realizzata dal direttore creativo Luca Apolito, è un manifesto visivo che incarna questa sfida. Un volto giovane e antico, diviso tra un labirinto di ricerca e simboli di vita, che invita a “accettare la complessità” e a costruire la propria identità attraverso il dialogo.

L’immagine di Becoming Human vuole, di fatto, essere una soglia visiva, un volto che racconta il viaggio dell’umanità. Da un lato, racconta la chiarezza dell’identità con un occhio limpido, un germoglio che spunta dalla spalla, un sole e un fiore che evocano vita, calore e possibilità. Dall’altro, un labirinto che si snoda come il pensiero, simbolo di un percorso irregolare fatto di dubbi e interrogativi.

I simboli di un percorso in costruzione

Così, il volto resta incompleto a evocare la complessità dell’identità individuale ma anche per ricordare che ogni percorso personale si intreccia con una storia collettiva di “legami, memoria, responsabilità condivise”. Il labirinto, ispirato a miti come quello di Teseo e il Minotauro, si configura come un rito di passaggio senza condurre a una meta definitiva, ma accompagnando in una trasformazione. Qui, la luna e la stella, simboli dell’ignoto, convivono con il sole e il fiore, emblemi di fertilità.

A completare la simbologia, una clessidra che rappresenta il tempo come costruzione, un libro custodisce la memoria. Mentre due uccelli – uno naturale, uno tecnologico – incarnano l’umanità che sogna e inventa, in cerca di equilibrio. Il tema Becoming Human è, dunque, un invito a riscoprire la nostra capacità di generare cambiamento. Perché diventare umani è una scelta che chiede impegno e volontà in un’epoca di risposte rapide e identità semplificate.

L’immagine sottolinea che “nessun volto esiste da solo” ma i legami invisibili tra le storie individuali sono il cuore dell’umanità. Un messaggio che vuole risuonare con la missione di Giffoni, che da 55 anni offre ai giovani uno spazio per interrogarsi e creare contro l’omologazione.

Immagini da Ufficio Stampa