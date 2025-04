È l’intelligenza il tema scelto per l’edizione 2025 de La Milanesiana, rassegna che coinvolgerà diciannove città italiana. Tra le proposte ben otto mostre.

Presentata, come da tradizione, al Piccolo Teatro Grassi l’edizione numero 26 de La Milanesiana, in programma dal 20 aprile al 30 settembre in 19 città italiane. Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, la rassegna propone un fitto calendario di eventi tra arte, letteratura, musica e filosofia. E in questo 2025 sono ben 8 (+1) le mostre che celebrano l’arte in dialogo con il tema scelto, ovvero Intelligenza suggerito da Massimo Cacciari.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

“Intelligenza – spiega Sgarbi – è un dato di fatto oltre che un tema vastissimo. È l’intelligenza della natura che insegna molte cose a noi uomini. È un dovere, una virtù che dobbiamo coltivare. Si parlerà, ovviamente, anche dell’intelligenza artificiale. Ed è un termine universale che non ammette contrari perché anche la stupidità ha una sua intelligenza. Insomma, è un battito universale”.

Immagine da Ufficio Stampa

Come tale, dunque, si declina nelle varie discipline e può essere oggetto di riflessione sotto molteplici punti di vista. Tra le proposte de La Milanesiana 2025, per esempio, ampio spazio all’arte e ai linguaggi visivi, protagonisti fin dall’evento che anticipa la manifestazione stessa. Il programma, infatti, si apre il 19 aprile con la mostra a cielo aperto di Marco Lodola nell’Isola di Albarella. Mentre a giugno, per la prima volta, la Pinacoteca di Brera ospiterà una mostra dedicata ai 60 anni di Linus, icona del fumetto italiano.

Tutte le mostre 2025

Il viaggio artistico della rassegna attraversa l’Italia con esposizioni uniche, visitabili da aprile a settembre 2025 in diverse città italiane. Dal fumetto alla fotografia, ecco i dettagli di ogni mostra.

1. Marco Lodola: Avvisi Luminosi

Dal 20 aprile al 10 settembre, l’Isola di Albarella ospita Marco Lodola. Avvisi Luminosi, mostra diffusa con otto sculture luminose dell’artista, curata da Elisabetta Sgarbi. In collaborazione con l’Associazione Comunione Isola di Albarella, Isola di Albarella e Ciaccio Arte, l’inaugurazione si tiene il 19 aprile alle 18, con interventi di Michele Grossato, Andrea Cavallari ed Elisabetta Sgarbi. Le opere di Lodola, simbolo di pop art italiana, trasformano il paesaggio in un’esperienza visiva vibrante.

2. Buon Compleanno Linus

Dal 3 giugno al 9 settembre, la Pinacoteca di Brera a Milano celebra i 60 anni di linus con Buon Compleanno Linus. 1965-2025: 60 Anni di Fumetto d’Autore a Milano. Curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la collaborazione di Igort, la mostra rende omaggio ad Altan, festeggiando i 50 anni di Pimpa e Cipputi. L’inaugurazione, il 3 giugno alle 12:00, vedrà Alessandro Giuli, Tommaso Sacchi, Angelo Crespi, Ignazio Capuano, Altan, Igort ed Elisabetta Sgarbi. Realizzata con Burgo Spa e Ciaccio Arte, l’allestimento è di Luca Volpatti.

LEGGI ANCHE: — LITO Masters e Musée d’Orsay: le litografie 3D arrivano su eBay

3. Percival Everett: Logica Predicativa

Dal 12 giugno al 2 agosto, la Carlocinque Gallery di Milano presenta per la prima volta in Italia Percival Everett. Logica Predicativa, con le opere pittoriche dello scrittore americano Percival Everett. Curata da Elisabetta Sgarbi e Luca Volpatti, in collaborazione con Show Gallery, Margot Ross e Carlocinque Gallery, la mostra si inaugura il 12 giugno alle 17:00 con Everett, Carlo Cinque, Giovanna Dossena ed Elisabetta Sgarbi. L’allestimento, firmato Volpatti, esplora l’universo visivo di un autore poliedrico.

4. Michele Bernardi: Fotogrammi Sonori

Dal 13 giugno al 27 luglio, il MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio accoglie Michele Bernardi. Fotogrammi Sonori, dedicata ai video musicali dell’artista Michele Bernardi. Curata da Elisabetta Sgarbi con allestimento di Luca Volpatti, la mostra si inaugura il 13 giugno alle 18:30 con Bernardi, Luca Barbarossa, Marcella Fratta ed Elisabetta Sgarbi. Realizzata con Comune di Sondrio, Banca Popolare di Sondrio, BIM e altri partner, celebra 30 anni di creatività visiva.

5. Altan: Meravigliose Creature. Le Chine

Dal 25 giugno al 10 settembre, la Reggia di Venaria Reale ospita Altan. Meravigliose Creature. Le Chine, con i disegni di Altan dedicati ad animali e figure umane. Curata da Elisabetta Sgarbi e allestita da Luca Volpatti, la mostra si inaugura il 25 giugno alle 19:00 con Altan, Mario Andreose, Chiara Teolato ed Elisabetta Sgarbi. Un omaggio al genio del fumettista che incanta con la sua poetica universale.

Foto di Simona Chioccia da Ufficio Stampa P&D

6. Giuseppe Biasi: VS – Versus

Dal 30 giugno al 25 settembre, la Galleria Ceribelli di Bergamo presenta Giuseppe Biasi. VS – Versus, personale dell’artista viareggino curata da Arialdo Ceribelli. L’inaugurazione, il 30 giugno alle 12:00, vede Giuseppe Biagi, Vittorio Sgarbi ed Elisabetta Sgarbi. In collaborazione con Galleria Ceribelli, la mostra esplora il contrasto e la dualità nell’opera di Biasi, figura di spicco dell’arte contemporanea.

7. Maurizio Bottoni: Il Pensiero Svelato nell’Anatomia della Natura

Dal 4 luglio al 28 settembre, la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno ospita Maurizio Bottoni. Il Pensiero Svelato nell’Anatomia della Natura, curata da Elisabetta Sgarbi. L’inaugurazione, il 4 luglio alle 18:00, coinvolgerà Maurizio Bottoni, Vittorio Sgarbi, Francesca Filauri e Stefano Papetti. Realizzata con Comune di Ascoli Piceno e altri partner, celebra uno dei maestri figurativi europei.

8. Carlo Verdone: L’Intelligenza del Silenzio – Nuovi Silenzi

Dal 27 luglio al 30 settembre, Carlo Verdone è protagonista con Carlo Verdone. L’Intelligenza del Silenzio – Nuovi Silenzi, due mostre fotografiche a Bormio (Museo Civico e Banca Popolare di Sondrio). Curate da Elisabetta Sgarbi con allestimento di Luca Volpatti, si inaugurano il 27 luglio con Verdone, Mario Pedranzini, Paola Romerio Bonazzi ed Elisabetta Sgarbi. In collaborazione con Comune di Bormio e altri, presentano scatti inediti.

Marco Lodola, Sagome a cavallo, Scultura in Neon e Perspex, Pezzo Unico, 97×70 cm / Immagine da Ufficio Stampa

+1. Marco Lodola: La Rosa della Milanesiana Sboccia a Viareggio

Il 6 giugno, Viareggio accoglie Marco Lodola. La Rosa della Milanesiana Sboccia a Viareggio, una scultura luminosa e sonora in Viale Giosuè Carducci. Inaugurata alle 20 con Giorgio del Ghingaro, Sandra Mei, Marialina Marcucci ed Elisabetta Sgarbi, è realizzata con Comune di Viareggio, Fondazione Carnevale e Ciaccio Arte.

Queste esposizioni riflettono l’approccio multidisciplinare della rassegna, che unisce arte, letteratura, musica e filosofia. Con 64 appuntamenti in 19 città italiane, La Milanesiana si tinge del blu della Rosa di Franco Battiato, simbolo di logica e serenità, rielaborato da Franco Achilli. Tra le altre novità da segnalare, l’arrivo a Crotone il 22 maggio, con ospiti come i Premi Pulitzer Michael Cunningham e Andrew Sean Greer, e il premio a Paolo Zellini, suggellato dal concerto di Paolo Fresu.

Immagini da Ufficio Stampa