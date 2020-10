“Il David Bowie che è arrivato in America per la prima volta nel gennaio 1971 non era una star. – racconta il regista Gabriel Range – Era un giovane ambizioso ma insicuro, con un solo successo alle spalle che la maggior parte del mondo della musica aveva liquidato come un disco di novità. E aveva anche il profondo timore che presto avrebbe subito la stessa sorte dell’uomo che lo aveva praticamente allevato: il suo fratellastro, Terry Burns.”

La storia

Siamo nel 1971, Bowie ha già pubblicato lavori come Space Oddity e l’album “The Man Who Sold the World” ma in America il disco non è stato preso in considerazione. Troppo cupo, il pubblico non è ancora pronto per lui. Il suo manager, gli organizza un “tour in America di quelli da tappeto rosso”. Ma in realtà Bowie non troverà nessun tappeto rosso ad accoglierlo all’aeroporto, solo Rob Oberman addetto stampa della Mercury Records allora la casa discografica di David.

Quello che Grange ci mostra è appunto un Bowie (interpretato da Johnny Flynn) lontano da quello che avremmo poi imparato a conoscere.