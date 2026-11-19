Dalla Pinault Collection alle grandi personali internazionali: cosa vedere a Venezia a settembre 2026 tra arte contemporanea, installazioni e pittura.

Venezia si conferma, anche in questo autunno 2026, uno dei laboratori più densi d’Italia per l’arte: non solo per il calendario di mostre che si intreccia tra Palazzo Grassi, Punta della Dogana, Museo Correr e Museo di San Marco, ma anche per i cantieri che in questi mesi lavorano a vista sul patrimonio storico della città.

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A Palazzo Ducale, la Scala dei Giganti e il Ratto d’Europa di Veronese sono al centro di due interventi di restauro che il pubblico può osservare da vicino, grazie al sostegno di Save Venice e di una rete di mecenati privati. Attorno a questi cantieri si muove una stagione espositiva altrettanto ricca.

Un percorso che tocca anche archeologia, storia e memoria del Novecento, in un dialogo continuo tra passato e contemporaneità lagunare.

Palazzetto Marcello

L’inizio ci assale

fino al 14 febbraio 2027

Per la prima mostra ospitata a Palazzetto Marcello, Luca Bertolo (Milano, 1968, vive e lavora a Seravezza) ricomincia dall’inizio.

Con quaranta opere, tra recenti e inedite, allestite al piano nobile e al piano terra dell’edificio, l’artista torna su un tema che aveva già evocato nella sua pittura, facendo proprie le parole di una poesia di Milo De Angelis: l’inizio ci assale.

foto Camilla Maria Santini

a cura di Elena Volpato

Palazzetto Marcello, Calle del Dose – Castello 5882, 30122 Venezia

Date mostra: 5.11.2026 – 14.2.2027

Inaugurazione: 5.11.2026, ore 17

Orari: dal giovedì alla domenica, 10 – 19

Aperture straordinarie nei giorni 28 / 29 / 30 dicembre

Social: palazzettomarcello

Informazioni: info@palazzettomarcello.com

Fucina degli Angeli. Peggy Guggenheim e il vetro artistico del Novecento

dal 14 novembre al 29 marzo 2027

Dal 14 novembre 2026 al 29 marzo 2027 la Collezione Peggy Guggenheim a Venezia presenta la mostra Fucina degli Angeli. Peggy Guggenheim e il vetro artistico del Novecento, un ampio progetto espositivo che ripercorre una delle avventure più visionarie del vetro muranese del secondo dopoguerra.

Curata da Cristina Beltrami, la mostra ricostruisce l’esperienza della Fucina degli Angeli, nata a metà anni Cinquanta dall’intuizione di Egidio Costantini. Brindisino di nascita ma veneziano d’elezione, Costantini vive la stagione d’oro di Murano, dove l’incontro tra artisti internazionali e maestri vetrai apre il vetro a nuove possibilità tecniche ed espressive.

Fondamentale è il ruolo di Peggy Guggenheim, che sostiene Costantini nei momenti cruciali, acquista numerose opere per la propria collezione e ne favorisce i contatti con i protagonisti dell’arte del Novecento, indicandogli anche una strategia espositiva capace di affermare il progetto sulla scena internazionale.

Peggy Guggenheim nel giardino della Collezione Peggy Guggenheim a Venezia

Infinito veneziano. Da Canaletto e Guardi a Vedova e…,

dal 5 dicembre al 7 febbraio 2027

Dal 5 dicembre 2026 al 7 febbraio 2027 la Fondazione Bevilacqua La Masa ospita a Venezia la mostra Infinito veneziano. Da Canaletto e Guardi a Vedova e…, un grande percorso che attraversa tre secoli di pittura lagunare. Circa cento opere raccontano come la città abbia saputo reinventare nel tempo il proprio spazio visivo, dalla precisione prospettica dei vedutisti settecenteschi fino alle sperimentazioni astratte e informali del Novecento e alle ricerche contemporanee.

Veduta lagunare di Canaletto esposta nella mostra Infinito veneziano a Venezia

Il progetto, curato da Giovanni Granzotto e Stefano Cecchetto con la collaborazione di Dario Succi, prende avvio dalla grande stagione del vedutismo settecentesco. In mostra compaiono le vedute di Canaletto, Bernardo Bellotto, Francesco Guardi, Michele Marieschi e Bernardino Bison, che fissano la città in immagini di straordinaria esattezza prospettica e luminosità. Il racconto prosegue con l’Ottocento di Guglielmo Ciardi, Ettore Tito, Pietro Fragiacomo, Luigi Nono e Giacomo Favretto, dove il rapporto tra paesaggio, luce e colore si fa via via più libero e vibrante.

Restauri a vista per Scala dei Giganti e Veronese

Due cantieri d’eccezione accendono i riflettori su Palazzo Ducale a Venezia, dove la monumentale Scala dei Giganti e il dipinto Ratto d’Europa di Paolo Veronese sono al centro di nuovi interventi di restauro. Progetti che uniscono ricerca scientifica, conservazione preventiva e un mecenatismo contemporaneo sempre più attento al patrimonio storico della città lagunare.

Grazie alla collaborazione con Save Venice e al sostegno di aziende e privati, la Fondazione Musei Civici di Venezia promuove due operazioni simboliche: un cantiere pilota dedicato alla scala rinascimentale del cortile interno e un restauro a vista che permette ai visitatori di seguire da vicino il lavoro sui colori del Veronese.

Veduta del cortile di Palazzo Ducale a Venezia con la Scala dei Giganti in restauro

Michael Armitage. The Promise of Change

Palazzo Grassi

29 marzo 2026 – 10 gennaio 2027

A cura di Jean-Marie Gallais

Palazzo Grassi dedica una grande mostra personale a Michael Armitage, tra le figure più riconosciute della pittura contemporanea internazionale. L’artista keniota-britannico costruisce un linguaggio visivo stratificato che mescola riferimenti storici, attualità politica e immaginario visionario.

Il percorso espositivo riunisce circa 45 dipinti, tra opere storiche e lavori recenti, insieme a oltre cento studi preparatori. Le opere affrontano temi centrali del presente – dalle tensioni sociopolitiche alla crisi migratoria – attraverso composizioni dense e ambigue, dove realtà e dimensione onirica si sovrappongono.

Elemento distintivo della pratica di Armitage è l’uso di un supporto non convenzionale: una tela ricavata dalla corteccia di alberi, che introduce imperfezioni e texture capaci di influenzare direttamente la costruzione dell’immagine.

Michael Armitage, Nyayo, 2017, Private Collection; Strange Fruit, 2016, Private Collection. Installation view Marco Cappelletti Studio.

Amar Kanwar. Co-travellers

Palazzo Grassi

29 marzo 2026 – 10 gennaio 2027

A cura di Jean-Marie Gallais

Al secondo piano di Palazzo Grassi, Amar Kanwar presenta un progetto espositivo che mette in dialogo due importanti installazioni multimediali.

Artista e filmmaker indiano, Kanwar sviluppa da anni una ricerca che si colloca tra arte, documentazione e attivismo. Le sue opere affrontano i temi del potere, della violenza e della resistenza attraverso una narrazione stratificata che combina materiali d’archivio, immagini poetiche e testimonianze reali.

Tra i lavori in mostra, The Torn First Pages (2004–2008) riflette sulla lotta per la democrazia in Birmania, mentre The Peacock’s Graveyard (2023) propone una meditazione più astratta su morte, memoria e ciclicità della vita, costruita attraverso una sequenza di immagini e testi che evocano un’esperienza quasi ipnotica.

Amar Kanwar, The Peacock’s Graveyard, 2023, Pinault Collection. Installation view Amar Kanwar. Co-travellers, 2026 Ph. Marco Cappelletti Studio © Palazzo Grassi, Pinault Collection

Lorna Simpson. Third Person

Punta della Dogana

29 marzo – 22 novembre 2026

A cura di Emma Lavigne

La mostra dedicata a Lorna Simpson rappresenta una delle più importanti presentazioni europee dell’artista negli ultimi anni. Il progetto nasce in continuità con una precedente esposizione al Metropolitan Museum of Art di New York, ma viene rielaborato per gli spazi veneziani.

Il percorso riunisce circa cinquanta opere tra pittura, collage, scultura e installazione, oltre a nuovi lavori realizzati per l’occasione. Al centro della ricerca di Simpson restano i temi della memoria, dell’identità e dei meccanismi di costruzione dell’immagine.

La mostra si articola in diversi nuclei: dalle composizioni segnate da tensioni politiche ai paesaggi artici sospesi e irreali, fino a una serie di ritratti che interrogano la rappresentazione del corpo e dello sguardo.

Lorna Simpson, Vibrating cycles, 2026, Courtesy of the artist and Hauser & Wirth – Installation views, Lorna Simpson. Third Person, 2026, Punta della Dogana, Venezia. Ph. James Wang © Palazzo Grassi, Pinault Collection

Paulo Nazareth. Algebra

Punta della Dogana

29 marzo – 22 novembre 2026

A cura di Fernanda Brenner

Con Algebra, Paulo Nazareth presenta un ampio progetto espositivo che attraversa oltre vent’anni della sua pratica artistica.

Il titolo richiama l’etimologia araba del termine – ricomporre ciò che è stato fratturato – e diventa una chiave di lettura per un lavoro che indaga le eredità del colonialismo, le migrazioni e le dinamiche di potere.

Elemento centrale della mostra è l’idea del camminare come pratica artistica: un dispositivo attraverso cui l’artista mette in discussione confini geografici e narrazioni storiche. Installazioni, fotografie e materiali documentari si intrecciano in un percorso non lineare che invita a ripensare ciò che la storia ufficiale tende a omettere.

Paulo Nazareth, TEMPO: Coleção de barcos de Iemanjá, 2023­2033, courtesy of the artist and Mendes Wood DM, São Paulo, Brussels, Paris, New York. Installation view, “Paulo Nazareth. Algebra”, 2026, Punta della Dogana, Venezia. Ph. Jacopo Salvi © Palazzo Grassi, Pinault Collection

Altre mostre da vedere a Venezia

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista

Collezione Peggy Guggenheim

25 aprile – 19 ottobre 2026

Tra le mostre più attese della primavera veneziana, il progetto dedicato a Peggy Guggenheim racconta la nascita della sua identità di collezionista nel contesto londinese.

La mostra riunisce circa cento opere e materiali documentari, ricostruendo il ruolo delle relazioni culturali e artistiche nella formazione di una delle figure chiave dell’arte del Novecento. Più che una semplice biografia, l’esposizione restituisce il contesto internazionale che ha reso possibile la costruzione di una collezione destinata a segnare la storia dell’arte moderna.

Bizhan Bassiri. Principe. Il nottambulo del pensiero magmatico

Museo Correr

27 febbraio – 22 novembre 2026

Al Museo Correr, la mostra dedicata a Bizhan Bassiri attraversa la ricerca dell’artista tra materia, energia e dimensione simbolica.

Il progetto espositivo mette in dialogo opere recenti e lavori precedenti, costruendo un percorso che riflette sulla trasformazione della materia e sul rapporto tra forma e pensiero.

Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari

Palazzo Ducale

6 marzo – 29 settembre 2026

Una mostra che amplia il panorama oltre il contemporaneo, indagando i rapporti tra civiltà etrusca e veneta attraverso reperti archeologici, materiali rituali e testimonianze legate al culto e al territorio.

L’esposizione propone una lettura storica e culturale che dialoga con il contesto lagunare, offrendo una prospettiva diversa ma complementare rispetto alle mostre contemporanee.