Dalla Pinault Collection alle grandi personali internazionali: cosa vedere a Venezia a settembre 2026 tra arte contemporanea, installazioni e pittura.
Venezia si conferma, anche in questo autunno 2026, uno dei laboratori più densi d’Italia per l’arte: non solo per il calendario di mostre che si intreccia tra Palazzo Grassi, Punta della Dogana, Museo Correr e Museo di San Marco, ma anche per i cantieri che in questi mesi lavorano a vista sul patrimonio storico della città.
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A Palazzo Ducale, la Scala dei Giganti e il Ratto d’Europa di Veronese sono al centro di due interventi di restauro che il pubblico può osservare da vicino, grazie al sostegno di Save Venice e di una rete di mecenati privati. Attorno a questi cantieri si muove una stagione espositiva altrettanto ricca.
Un percorso che tocca anche archeologia, storia e memoria del Novecento, in un dialogo continuo tra passato e contemporaneità lagunare.
Le mostre da vedere a Venezia
- Collezione Peggy Guggenheim
- Fondazione Bevilacqua La Masa
- Palazzo Ducale
- Palazzo Grassi
- Punta della Dogana
- Altre mostre da vedere a Venezia
L’inizio ci assale
fino al 14 febbraio 2027
Per la prima mostra ospitata a Palazzetto Marcello, Luca Bertolo (Milano, 1968, vive e lavora a Seravezza) ricomincia dall’inizio.
Con quaranta opere, tra recenti e inedite, allestite al piano nobile e al piano terra dell’edificio, l’artista torna su un tema che aveva già evocato nella sua pittura, facendo proprie le parole di una poesia di Milo De Angelis: l’inizio ci assale.
a cura di Elena Volpato
Palazzetto Marcello, Calle del Dose – Castello 5882, 30122 Venezia
Date mostra: 5.11.2026 – 14.2.2027
Inaugurazione: 5.11.2026, ore 17
Orari: dal giovedì alla domenica, 10 – 19
Aperture straordinarie nei giorni 28 / 29 / 30 dicembre
Social: palazzettomarcello
Informazioni: info@palazzettomarcello.com
Collezione Peggy Guggenheim
Fucina degli Angeli. Peggy Guggenheim e il vetro artistico del Novecento
dal 14 novembre al 29 marzo 2027
Dal 14 novembre 2026 al 29 marzo 2027 la Collezione Peggy Guggenheim a Venezia presenta la mostra Fucina degli Angeli. Peggy Guggenheim e il vetro artistico del Novecento, un ampio progetto espositivo che ripercorre una delle avventure più visionarie del vetro muranese del secondo dopoguerra.
Curata da Cristina Beltrami, la mostra ricostruisce l’esperienza della Fucina degli Angeli, nata a metà anni Cinquanta dall’intuizione di Egidio Costantini. Brindisino di nascita ma veneziano d’elezione, Costantini vive la stagione d’oro di Murano, dove l’incontro tra artisti internazionali e maestri vetrai apre il vetro a nuove possibilità tecniche ed espressive.
Fondamentale è il ruolo di Peggy Guggenheim, che sostiene Costantini nei momenti cruciali, acquista numerose opere per la propria collezione e ne favorisce i contatti con i protagonisti dell’arte del Novecento, indicandogli anche una strategia espositiva capace di affermare il progetto sulla scena internazionale.
Fondazione Bevilacqua La Masa
Infinito veneziano. Da Canaletto e Guardi a Vedova e…,
dal 5 dicembre al 7 febbraio 2027
Dal 5 dicembre 2026 al 7 febbraio 2027 la Fondazione Bevilacqua La Masa ospita a Venezia la mostra Infinito veneziano. Da Canaletto e Guardi a Vedova e…, un grande percorso che attraversa tre secoli di pittura lagunare. Circa cento opere raccontano come la città abbia saputo reinventare nel tempo il proprio spazio visivo, dalla precisione prospettica dei vedutisti settecenteschi fino alle sperimentazioni astratte e informali del Novecento e alle ricerche contemporanee.
Il progetto, curato da Giovanni Granzotto e Stefano Cecchetto con la collaborazione di Dario Succi, prende avvio dalla grande stagione del vedutismo settecentesco. In mostra compaiono le vedute di Canaletto, Bernardo Bellotto, Francesco Guardi, Michele Marieschi e Bernardino Bison, che fissano la città in immagini di straordinaria esattezza prospettica e luminosità. Il racconto prosegue con l’Ottocento di Guglielmo Ciardi, Ettore Tito, Pietro Fragiacomo, Luigi Nono e Giacomo Favretto, dove il rapporto tra paesaggio, luce e colore si fa via via più libero e vibrante.
Palazzo Ducale
Restauri a vista per Scala dei Giganti e Veronese
Due cantieri d’eccezione accendono i riflettori su Palazzo Ducale a Venezia, dove la monumentale Scala dei Giganti e il dipinto Ratto d’Europa di Paolo Veronese sono al centro di nuovi interventi di restauro. Progetti che uniscono ricerca scientifica, conservazione preventiva e un mecenatismo contemporaneo sempre più attento al patrimonio storico della città lagunare.
Grazie alla collaborazione con Save Venice e al sostegno di aziende e privati, la Fondazione Musei Civici di Venezia promuove due operazioni simboliche: un cantiere pilota dedicato alla scala rinascimentale del cortile interno e un restauro a vista che permette ai visitatori di seguire da vicino il lavoro sui colori del Veronese.
Palazzo Grassi
Michael Armitage. The Promise of Change
- Palazzo Grassi
- 29 marzo 2026 – 10 gennaio 2027
- A cura di Jean-Marie Gallais
Palazzo Grassi dedica una grande mostra personale a Michael Armitage, tra le figure più riconosciute della pittura contemporanea internazionale. L’artista keniota-britannico costruisce un linguaggio visivo stratificato che mescola riferimenti storici, attualità politica e immaginario visionario.
Il percorso espositivo riunisce circa 45 dipinti, tra opere storiche e lavori recenti, insieme a oltre cento studi preparatori. Le opere affrontano temi centrali del presente – dalle tensioni sociopolitiche alla crisi migratoria – attraverso composizioni dense e ambigue, dove realtà e dimensione onirica si sovrappongono.
Elemento distintivo della pratica di Armitage è l’uso di un supporto non convenzionale: una tela ricavata dalla corteccia di alberi, che introduce imperfezioni e texture capaci di influenzare direttamente la costruzione dell’immagine.
Amar Kanwar. Co-travellers
- Palazzo Grassi
- 29 marzo 2026 – 10 gennaio 2027
- A cura di Jean-Marie Gallais
Al secondo piano di Palazzo Grassi, Amar Kanwar presenta un progetto espositivo che mette in dialogo due importanti installazioni multimediali.
Artista e filmmaker indiano, Kanwar sviluppa da anni una ricerca che si colloca tra arte, documentazione e attivismo. Le sue opere affrontano i temi del potere, della violenza e della resistenza attraverso una narrazione stratificata che combina materiali d’archivio, immagini poetiche e testimonianze reali.
Tra i lavori in mostra, The Torn First Pages (2004–2008) riflette sulla lotta per la democrazia in Birmania, mentre The Peacock’s Graveyard (2023) propone una meditazione più astratta su morte, memoria e ciclicità della vita, costruita attraverso una sequenza di immagini e testi che evocano un’esperienza quasi ipnotica.
Punta della Dogana
Lorna Simpson. Third Person
- Punta della Dogana
- 29 marzo – 22 novembre 2026
- A cura di Emma Lavigne
La mostra dedicata a Lorna Simpson rappresenta una delle più importanti presentazioni europee dell’artista negli ultimi anni. Il progetto nasce in continuità con una precedente esposizione al Metropolitan Museum of Art di New York, ma viene rielaborato per gli spazi veneziani.
Il percorso riunisce circa cinquanta opere tra pittura, collage, scultura e installazione, oltre a nuovi lavori realizzati per l’occasione. Al centro della ricerca di Simpson restano i temi della memoria, dell’identità e dei meccanismi di costruzione dell’immagine.
La mostra si articola in diversi nuclei: dalle composizioni segnate da tensioni politiche ai paesaggi artici sospesi e irreali, fino a una serie di ritratti che interrogano la rappresentazione del corpo e dello sguardo.
Paulo Nazareth. Algebra
- Punta della Dogana
- 29 marzo – 22 novembre 2026
- A cura di Fernanda Brenner
Con Algebra, Paulo Nazareth presenta un ampio progetto espositivo che attraversa oltre vent’anni della sua pratica artistica.
Il titolo richiama l’etimologia araba del termine – ricomporre ciò che è stato fratturato – e diventa una chiave di lettura per un lavoro che indaga le eredità del colonialismo, le migrazioni e le dinamiche di potere.
Elemento centrale della mostra è l’idea del camminare come pratica artistica: un dispositivo attraverso cui l’artista mette in discussione confini geografici e narrazioni storiche. Installazioni, fotografie e materiali documentari si intrecciano in un percorso non lineare che invita a ripensare ciò che la storia ufficiale tende a omettere.
Altre mostre da vedere a Venezia
LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO
Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista
- Collezione Peggy Guggenheim
- 25 aprile – 19 ottobre 2026
Tra le mostre più attese della primavera veneziana, il progetto dedicato a Peggy Guggenheim racconta la nascita della sua identità di collezionista nel contesto londinese.
La mostra riunisce circa cento opere e materiali documentari, ricostruendo il ruolo delle relazioni culturali e artistiche nella formazione di una delle figure chiave dell’arte del Novecento. Più che una semplice biografia, l’esposizione restituisce il contesto internazionale che ha reso possibile la costruzione di una collezione destinata a segnare la storia dell’arte moderna.
Bizhan Bassiri. Principe. Il nottambulo del pensiero magmatico
- Museo Correr
- 27 febbraio – 22 novembre 2026
Al Museo Correr, la mostra dedicata a Bizhan Bassiri attraversa la ricerca dell’artista tra materia, energia e dimensione simbolica.
Il progetto espositivo mette in dialogo opere recenti e lavori precedenti, costruendo un percorso che riflette sulla trasformazione della materia e sul rapporto tra forma e pensiero.
Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari
- Palazzo Ducale
- 6 marzo – 29 settembre 2026
Una mostra che amplia il panorama oltre il contemporaneo, indagando i rapporti tra civiltà etrusca e veneta attraverso reperti archeologici, materiali rituali e testimonianze legate al culto e al territorio.
L’esposizione propone una lettura storica e culturale che dialoga con il contesto lagunare, offrendo una prospettiva diversa ma complementare rispetto alle mostre contemporanee.