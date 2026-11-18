La designazione di Civita di Bagnoregio e Bolsena a Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2028 segna una svolta per la Tuscia. Il sindaco Luca Profili racconta il progetto, la collaborazione con Bolsena e il ruolo dei giovani.

Un nuovo titolo per il contemporaneo in Italia

La Capitale italiana dell’Arte Contemporanea è un’iniziativa istituita dal Ministero della Cultura nel 2024, sul modello della Capitale italiana della Cultura, con l’obiettivo di sostenere la produzione culturale, ampliare le possibilità di partecipazione e far dialogare il patrimonio storico con la ricerca del presente. Dopo il primo Comune designato, Gibellina, e in attesa del passaggio del testimone ad Alba nel 2027, questo riconoscimento punta a rendere il contemporaneo pervasivo nei luoghi della cultura, dai musei alle biblioteche e ai teatri, e a rivolgersi in modo particolare alle giovani generazioni.

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Nel corso delle audizioni pubbliche al Ministero, le città finaliste – Padova, Civita di Bagnoregio e Bolsena, Pozzuoli e Capri – hanno presentato i propri dossier a una giuria del Dipartimento per le Attività Culturali. I progetti, pur molto diversi per storia, dimensione e carattere, sono stati valutati per la loro capacità di investire sulle comunità e di immaginare l’arte contemporanea non come evento effimero, ma come infrastruttura stabile nel tempo.

Civita di Bagnoregio e Bolsena, la rivincita della Tuscia nel 2028

Lunedì 12 ottobre, nel Dicastero di via del Collegio Romano a Roma, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, del Capo del Dipartimento per le attività culturali Massimo Osanna, della giuria presieduta da Lorenza Baroncelli e dei rappresentanti delle città finaliste, è stato annunciato che Civita di Bagnoregio e Bolsena ottengono il titolo di Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2028.

A convincere la giuria è stato il progetto “Arte che viene, arte che va”, con cui Civita di Bagnoregio – candidata in aggregazione con Bolsena – ha presentato un lavoro costruito in mesi di confronto con artisti, istituzioni, scuole e associazioni. Il dossier propone di trasformare il territorio del lago e della Tuscia in un laboratorio diffuso di produzione, formazione e partecipazione culturale, mettendo al centro la formazione dei più giovani e immaginando l’arte contemporanea come un’eredità destinata a durare nel tempo.

Il programma artistico, di alto profilo e in dialogo con l’identità dei luoghi, è stato apprezzato per la sua capacità di non sovrapporsi al territorio ma di valorizzarne la specificità, costruendo una programmazione pluriennale e un quadro economico equilibrato. Per la realizzazione del progetto, a Civita di Bagnoregio e Bolsena spetta ora un contributo di 1 milione di euro, in vista dell’appuntamento del 2028.

Per la Tuscia, spesso segnata da un senso di inferiorità rispetto ad altri territori italiani, questo riconoscimento è vissuto come una vera rivincita e come un “dono” rivolto a tutti gli abitanti della provincia di Viterbo, con l’ambizione di alimentare anche una cittadinanza di ritorno e dare ai ragazzi la possibilità di vivere e restare nel proprio territorio.

Intervista a Luca Profili, sindaco di Civita di Bagnoregio

Civita e Bolsena, Capitale del contemporaneo duemilaventotto, una grandissima occasione per continuare questa narrazione che è in atto, di fatto, in tutta la Tuscia. Qual è il senso di questo progetto, di questo programma?

Civita di Bagnoregio e Bolsena collaborano da tantissimi anni su tanti progetti e abbiamo pensato che fosse giunto il momento di tentare qualcosa di molto più importante e fortunatamente è arrivato il riconoscimento di Capitale Italiano e l’Arte Contemporanea duemilaventotto.

Questo rappresenta uno step qualitativo importantissimo per i due comuni ma più in generale per la Tuscia. Volevamo dare un una scossa a questo territorio che spesso e volentieri ha sofferto quasi un senso di inferiorità rispetto ad altri territori italiani bellissimi. Speriamo che con questo riconoscimento possa veramente proiettarsi in un futuro più roseo di quello che è stato fino adesso.

Civita di Bagnoregio è protagonista di film internazionale di animazione. Hayao Miyazaki l’ha raccontata come una città incantata, una città che entra nell’immaginario degli italiani e non solo e che ha una vocazione a essere raccontata dal mondo dell’arte. Nella sua personale visione di sindaco, cosa si immagina che possa accadere con questa nomina?

Noi crediamo che Civita di Bagnoregio abbia una storia importante, appunto, dal punto di vista cinematografico, fumettistico. Crediamo che l’arte contemporanea rappresenti uno strumento formidabile per arrivare al cuore, soprattutto dei ragazzi perché questo è il nostro progetto. Tutte le attività previste si rivolgono maggiormente ai ragazzi delle scuole sin dall’inizio,

L’obiettivo è quello di usare l’arte contemporanea come strumento soprattutto per i più giovani ed è questo che probabilmente è stato apprezzato dalla giuria.

Cercheremo, grazie a questo progetto, di raggiungere tutti i sindaci, tutti i territori. L’obiettivo è portarli insieme a noi. Nel nostro progetto è prevista una sezione dedicata ai festival. Pensiamo che in quell’anno della candidatura, il duemilaventotto, ogni città, attraverso i propri festival culturali, possa in qualche occuparsi di arte contemporanea.

Il progetto prevede diversi spazi che stiamo rigenerando e che saranno dedicati ad ospitare opere di arte contemporanea. Il nostro dovrà essere un lascito sia materiale che immateriale. Oltre trentacinque opere rimarranno sul territorio e saranno patrimonio dei comuni ma soprattutto soprattutto immateriale perché una grade attenzione si rivelerà alle nuove generazioni. Vogliamo raggiungere circa diecimila studenti!

Bolsena e Civita insieme in un progetto così ambizioso, due comuni che collaborano così vivacemente. Qual è la chiave di questa vicinanza?

La nostra, con Andrea, è una amicizia che avviene da lontano prima ancora che fossimo sindaci e dalla convinzione che questo territorio non può fare a meno di collaborare.

Non esistono i progetti dei singoli dei comuni, spesso e volentieri ci siamo tolti un pezzetto per uno per poter fare insieme delle progettualità. È stata secondo noi, la scelta più opportuna nel riconoscimento di Capitale dell’Arte Contemporanea,

L’arte contemporanea come occasione per i territori

La designazione di Civita di Bagnoregio e Bolsena come Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2028 mostra come il contemporaneo possa diventare una leva strategica per raccontare i territori e rafforzare le comunità. Nel progetto “Arte che viene, arte che va” l’arte non è concepita come evento da consumare, ma come infrastruttura permanente, capace di generare nuove forme di partecipazione e di dialogare con la storia e l’identità dei luoghi.

L’attenzione alle giovani generazioni – con attività rivolte in particolare alle scuole, alla formazione e al coinvolgimento degli studenti – è il cuore del programma e risponde alla visione espressa dal Ministero della Cultura: il contemporaneo ha senso se guarda avanti e se si rivolge a chi il futuro lo abiterà. Attraverso la rete dei festival, la rigenerazione di spazi dedicati alle opere e un lavoro condiviso tra i comuni della Tuscia, Civita di Bagnoregio e Bolsena puntano a diventare un modello di laboratorio diffuso, offrendo all’Italia un esempio concreto di come l’arte contemporanea possa essere una vera opportunità di sviluppo culturale e territoriale.