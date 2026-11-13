The Snake Building di C+S Architects vince l’Architectural Record Award 2026 per l’housing ad Aarschot. Un complesso residenziale che reinterpreta tradizione fiamminga, spazio pubblico e Future Heritage.

L’architettura italiana conquista New York con The Snake Building, il complesso residenziale firmato C+S Architects ad Aarschot, in Belgio, che si aggiudica l’Architectural Record Award 2026 nella categoria Housing. A ritirare il riconoscimento al Museum of Jewish Heritage di Manhattan, al termine della Record Innovation Conference 2026, è stata Alessandra Segantini, fondatrice e direttrice creativa dello studio.

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Un’architettura che reinterpreta la tradizione fiamminga

Definito dalla giuria come il miglior progetto di edilizia collettiva del 2026, The Snake Building è stato apprezzato per la capacità di partire da forme archetipiche e da un linguaggio vernacolare per scomporre la scala di un grande blocco residenziale. Il progetto, inserito nella riqualificazione dell’ex area industriale De Torens, sovverte l’uso tradizionale dei materiali ed esalta le qualità tattili della muratura in mattoni attraverso pieghe, logge profonde e bow-window che arrivano fino alla copertura, dialogando con la cosiddetta “danza dei tetti fiamminghi”.

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Spazio pubblico, paesaggio e filosofia Future Heritage

Collocato all’ingresso del masterplan De Torens, sul prolungamento della Leuvenstraat, il complesso residenziale nasce da un brief che prevedeva un blocco compatto. C+S Architects sceglie invece di corrodere e articolare il volume, liberando una piazza pubblica dominata da un grande albero che attraversa il parcheggio interrato e riaprendo le viste verso la storica Orleanstoren. Per Alessandra Segantini, il progetto è una versione costruita della filosofia Future Heritage: un’architettura radicata nella tradizione costruttiva locale che traghetta nel futuro il DNA dei luoghi, rafforzando l’identità delle comunità che li abitano.

Lo studio C+S Architects e un portfolio internazionale

Con sedi a Treviso e Londra, C+S Architects lavora a livello internazionale tra Europa e Middle East nei campi del masterplanning, dell’architettura, degli interni e del product design per committenze pubbliche e private. Fondato da Carlo Cappai e Alessandra Segantini, lo studio ha costruito un portfolio pluripremiato che include edifici culturali, scolastici, residenziali e civici, interventi di rigenerazione urbana e installazioni presentate anche in sedi come il MoMA di New York e la Biennale di Venezia, affermandosi come uno dei riferimenti della sua generazione.

Foto: Ufficio Stampa