Alla Fabbrica del Vapore di Milano, ‘Archivio del Mare’ racconta i naufragi di Lampedusa e Cutro attraverso fotografie e testimonianze. «Ridiamo identità ai migranti abbiano nome e cognome», spiega la curatrice Giulia Tornari.

Il Mediterraneo conserva tracce di storie che spesso restano fuori dalla memoria collettiva. Oggetti personali, fotografie, volti e testimonianze sono il cuore di Archivio del Mare, mostra inaugurata il 12 novembre alla Fabbrica del Vapore di Milano, nata dalla collaborazione tra SOS MEDITERRANEE, ZONA e il centro culturale del Comune di Milano. Il progetto, realizzato dal fotografo Karim El Maktafi e curato da Giulia Tornari di ZONA, si concentra in particolare su due tragedie che hanno segnato la storia recente delle migrazioni.

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Non si tratta soltanto di ricordare due eventi, ma di riportare al centro le persone che li hanno attraversati. Per questo, le storie dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime tracciano un percorso fatto di fotografie e interviste. Così, incontriamo Asif, oggi diciannovenne e residente in Germania, che ha perso la sorella Latifa nel naufragio di Cutro.

Conosciamo Leila, appartenente alla famiglia Maleki e residente in Germania dal 2015, che ha perso cinque familiari: il fratello, la moglie e i loro figli. E ancora, Ferzaneh, che ogni anno torna a Crotone per chiedere che venga accertata la verità su quanto accaduto quella notte. Storie individuali che diventano tasselli di una memoria più ampia, ancora attraversata da questioni irrisolte.

Le voci originali di chi ha scelto di raccontare la propria esperienza risuonano tra le 90 fotografie still life realizzate da Karim El Maktafi, dedicate agli effetti personali appartenuti alle persone morte nel naufragio di Lampedusa e repertati come corpi di reato. Accanto a queste, su lightbox retroilluminati, compaiono i ritratti dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime, messi in relazione con le fototessere realizzate dai migranti prima della partenza e successivamente rinvenute sui fondali del Mediterraneo.

Giulia Tornari e l’impegno di restituire un’identità a chi l’ha persa

Come nasce Archivio del Mare e quali naufragi racconta?

«Archivio del Mare è una mostra fotografica di Karim El Maktafi che racconta i naufragi nel Mar Mediterraneo. In particolare, si concentra sul naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa e su quello di Cutro del 26 febbraio 2023».

Come nasce il progetto e da quale esigenza prende forma?

«Il progetto della mostra nasce in occasione del decimo anniversario del naufragio di Lampedusa il 3 ottobre 2013, quando incontro Valerio Cataldi, giornalista RAI, che aveva in gestione gli oggetti sequestrati come corpi di reato in relazione a quel naufragio. Da lì partiamo a fotografare quegli oggetti e individuiamo una serie di sopravvissuti e di parenti delle vittime, che vengono a loro volta fotografati.

Il primo allestimento della mostra è stato realizzato al Memoriale della Shoah ma abbiamo deciso di proseguire coinvolgendo SOS Méditerranée, nel suo decimo anniversario. Così, abbiamo ampliato la mostra includendo anche il naufragio di Cutro. In questa occasione abbiamo coinvolto una giornalista e un videomaker, in modo che il materiale raccolto non sia solamente fotografico, ma comprenda anche testimonianze video, dalle quali abbiamo ricavato l’audio che i visitatori sentono durante la visita».

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Come avete costruito l’allestimento e il dialogo tra fotografie e storie narrate?

«L’allestimento è costruito secondo una prospettiva teatrale. Il centro della mostra è il video che raccoglie le testimonianze. Abbiamo mantenuto proprio le voci originali di coloro che ci hanno dedicato il loro tempo per raccontarci le proprie storie. A partire da queste abbiamo costruito una serie di lightbox in cui si vedono i ritratti e le riproduzioni delle fotografie che i migranti scattano prima di partire, come ricordo. E che ovviamente, a causa del mare, hanno subito una sorta di destrutturazione. Questa per noi è molto importante, perché ha un valore simbolico e concettuale: appartiene a molte vite che sono state spezzate dal Mediterraneo.



infatti c’è anche una parte della mostra dedicata alle vittime e alle tombe del cimitero di Cutro in cui sono state sepolte. Emerge, qui, un problema molto serio perché le famiglie che vorrebbero piangere i propri cari devono affrontare, prima di tutto, il riconoscimento, quindi la necessità di dare un nome alle persone morte. E dall’altra parte, c’è il ricongiungimento, cioè la possibilità di riportare le salme nel Paese in cui risiede la famiglia».

Oggetto appartenuto alle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 al

largo di Lampedusa.

Milano, 2023 Fotografia rovinata dalla corrosione dell’acqua di mare, appartenente a un

migrante che viaggiava dalla Libia all’Italia a bordo di un peschereccio aﬀondato

al largo dell’isola di Lampedusa il 3 ottobre 2013.

riproduzione fotografica, Milano, 2023

In che modo la mostra prova a superare le rappresentazioni più ricorrenti del fenomeno migratorio?

«Questa mostra cerca di restituire maggiore complessità al tema dei naufragi e di favorire l’empatia delle persone nei confronti di ciò che accade. Quando parliamo di migrazione, infatti, non c’è solamente il tema dell’invasione, come i media mainstream pretendono di raccontare il fenomeno migratorio. Ci sono anche i naufragi, che hanno una loro complessità narrativa, e soprattutto ci sono le persone coinvolte.



Abbiamo cercato di uscire da quella rappresentazione mediatica polarizzata che vede il migrante alternativamente come un invasore o come una vittima. Noi vogliamo che i migranti abbiano un nome e un cognome e che possano raccontarci le loro storie. Ovvero, le motivazioni per cui sono partiti dal proprio Paese, quelle per cui vogliono arrivare nei nostri e ciò che è accaduto durante i lunghi viaggi che hanno affrontato».



Tra le testimonianze raccolte spicca quella di Alidad Shiri. Qual è la sua storia?

«È un giornalista afghano che oggi vive e lavora in Italia. Lui stesso, a dieci anni, è stato costretto a partire dall’Afghanistan ed è arrivato in Italia, al termine di un lungo viaggio durato quattro anni. In occasione del naufragio di Cutro ha poi scoperto che un suo giovane cugino era morto nel naufragio, o comunque risultava tuttora disperso. Ripeto, vogliamo quindi restituire nomi e cognomi alle persone e dare spazio alle loro testimonianze, affinché siano loro i protagonisti delle proprie storie e non noi. Noi fungiamo semplicemente da mezzo, siamo dei mediatori».

Farzaneh, Ha perso entrambi gli zii e i cugini nel naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023. Cutro, 2026

Perché “archivio”?

«Abbiamo chiamato il progetto Archivio del Mare perché nasce davvero come un archivio. Lo abbiamo pensato come uno spazio che oggi raccoglie i materiali relativi a questi due naufragi, ma che è aperto anche alla raccolta di documenti e testimonianze su altri naufragi. È quindi possibile integrare il progetto e dialogare con altri migranti che abbiano interesse a raccontare la propria storia.

Il nostro impegno è quello di porre tutte le questioni legate ai naufragi per sensibilizzare sia l’opinione pubblica sia le istituzioni. Ma questo vuole anche essere un archivio che parla al futuro, che conserva la documentazione di ciò che è accaduto in questi anni nel Mediterraneo per tramandarne la memoria: perché non accada più e perché chi non conosce questi eventi possa conoscerli e ricordarli».

Il 21 e 22 novembre, sempre alla Fabbrica del Vapore, SOS MEDITERRANEE organizza negli Spazi Cisterne il primo festival Umane parole, due giornate di performance, spettacoli, proiezioni e dialoghi tra associazioni, cittadini e media, dedicate ai temi dell’informazione e dell’attivismo.

Archivio del Mare

Fotografie di Karim El Maktafi, a cura di Giulia Tornari, ZONA



Fabbrica del Vapore, Milano

Dal 12 al 29 novembre 2026

Orari: dalle 11 alle 19, dal mercoledì alla domenica / lunedì e martedì apertura per le scuole su richiesta

Ingresso gratuito

Immagini da Ufficio Stampa, crediti indicati