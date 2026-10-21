Il 19 novembre Bukowskis metterà in vendita a Stoccolma ‘Ser III No. 5’, un dipinto del 1920 stimato fino a 8 milioni di corone svedesi. Un evento eccezionale per un’artista le cui opere più celebri sono quasi completamente assenti dal mercato.

Triangoli, cerchi, rettangoli e simboli misteriosi, disposti in una composizione geometrica dipinta più di un secolo fa. È un piccolo quadro, appena 38,5 per 29 centimetri, ma la sua comparsa sul mercato dell’arte è un evento eccezionale. L’opera si intitola Ser III No. 5, è stata realizzata da Hilma af Klint nel gennaio del 1920 e il prossimo novembre sarà battuta all’asta a Stoccolma.

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La casa d’aste svedese Bukowskis l’ha inserita nella vendita Modern Art & Design, in programma il 18 e 19 novembre 2026, con una stima compresa tra 6 e 8 milioni di corone svedesi, circa 540.000–720.000 euro. Ma la cifra è soltanto una parte della notizia. La vera particolarità è che quasi nessuno, anche disponendo di milioni, può acquistare un dipinto astratto di Hilma af Klint.

Perché i dipinti astratti di Hilma af Klint sono così rari sul mercato?

Oggi Hilma af Klint è considerata una delle grandi pioniere dell’astrattismo. Le sue opere hanno conquistato importanti musei internazionali e attirato centinaia di migliaia di visitatori. Eppure, a differenza di quanto accade per molti protagonisti del Novecento, i suoi dipinti più rappresentativi non circolano normalmente tra gallerie, collezionisti e case d’asta. Il motivo riguarda soprattutto la gestione della sua eredità artistica.

La Hilma af Klint Foundation, istituita nel 1972 dal nipote ed erede Erik af Klint, conserva e amministra il nucleo principale delle opere non figurative dell’artista. Di conseguenza, i dipinti astratti sono rimasti quasi completamente fuori dal mercato. Secondo Bukowskis, prima di questa vendita soltanto due dipinti astratti di af Klint erano stati battuti all’asta, entrambi oltre trent’anni fa. Le opere che occasionalmente compaiono nelle vendite sono soprattutto paesaggi tradizionali e lavori su carta.

Un quadro rimasto nella stessa famiglia dal 1995

La storia di Ser III No. 5 aiuta a capire quanto sia insolita questa occasione. Il dipinto appartiene a una piccola serie di opere cedute dalla fondazione nei primi anni Novanta. Un collezionista privato lo acquistò nel 1995 e da allora è rimasto nella stessa famiglia. È datato 18 gennaio 1920 ed è realizzato a olio e grafite su tela. In quel periodo Hilma af Klint attraversava una fase creativa particolarmente intensa: in pochi mesi realizzò 85 opere astratte, sperimentando composizioni geometriche e segni ispirati anche alla teosofia.

Nel marzo dello stesso anno interruppe temporaneamente la pittura per approfondire la teoria dei colori di Goethe. Quando tornò a dipingere, nel 1922, il suo linguaggio aveva assunto caratteristiche differenti, con acquerelli più liberi e fluidi. Il quadro ha inoltre una storia espositiva importante: nel 1986 figurava nella mostra The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890–1985 al Los Angeles County Museum of Art, una delle prime grandi occasioni in cui il pubblico internazionale poté conoscere la sua ricerca.

Un’artista famosissima, ma con un record d’asta sorprendentemente basso

La notorietà di Hilma af Klint è cresciuta soprattutto negli ultimi decenni. Nel 2018 la mostra Hilma af Klint: Paintings for the Future, al Guggenheim Museum di New York, ha superato i 600.000 visitatori, diventando allora la più frequentata nella storia del museo. Eppure, il suo record d’asta è relativamente modesto: 165.825 dollari, raggiunti nel 2019 con The Power of the Spleen, un acquerello su carta del 1931. Se Ser III No. 5 dovesse raggiungere anche soltanto la stima minima, supererebbe ampiamente quel risultato.

La contraddizione è soltanto apparente. I record di mercato dipendono dalle opere effettivamente disponibili, non necessariamente dall’importanza storica o dalla notorietà di un artista. Ed è questo il caso di Hilma af Klint: una pittrice sempre più presente nei musei e nella storia dell’arte, ma ancora quasi assente dalle aste. Il 19 novembre, per una volta, il mercato avrà l’occasione di confrontarsi con uno dei suoi rari dipinti astratti.

Foto Preview: Hilma af Klint, Ser III No. 5, presenteras på Bukowskis liveauktion Modern Art & Design i november. Foto: Bukowskis.