Per i quarant’anni dell’Indagatore dell’Incubo, il Teatro Eliseo di Roma riapre con ‘Dylan Dog Horror Show’. Il regista Valter Malosti e il protagonista Gabriele Graham Gasco raccontano la sfida di dare corpo alle paure di un personaggio diventato un’icona.

Dylan Dog ha quarant’anni, ma le sue paure sono ancora le nostre. Dal 26 settembre 1986, quando arrivò in edicola con L’alba dei morti viventi, l’Indagatore dell’Incubo creato da Tiziano Sclavi ha attraversato mostri, fantasmi e dimensioni parallele, continuando soprattutto a fare i conti con le proprie fragilità. Adesso, per la prima volta, il suo universo arriva ufficialmente a teatro. Il 28 ottobre debutta al Teatro Eliseo di Roma Dylan Dog Horror Show, spettacolo di Tiziano Sclavi e Nicola Russo diretto da Valter Malosti, con Gabriele Graham Gasco nel ruolo del protagonista. La prima produzione teatrale di Sergio Bonelli Editore segna anche la riapertura dello storico teatro romano, chiuso dal 2020. Ma come si porta sul palcoscenico un personaggio nato sulla carta, con un immaginario così riconoscibile?

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«È una sfida appassionante perché per me è inedita, non ho mai fatto una cosa di questo genere. – racconta Malosti a Revenews – La trasposizione è difficile perché nasce bidimensionale e noi dobbiamo portarla a una tridimensionalità. Tuttavia, nonostante sia un personaggio bidimensionale e letterario, la creazione di Tiziano Sclavi contiene un universo piuttosto complesso, che si sviluppa facilmente in qualcosa di tridimensionale». Il regista, che ha già lavorato a Lazarus, l’opera rock di David Bowie ed Enda Walsh, immagina uno spettacolo in cui teatro, musica e arti visive dialogano continuamente.

«La cosa difficile è dare un corpo a questa tridimensionalità, e qui sta agli attori. – prosegue il regista – Io posso inserire una macchina fascinosa, ma poi gli attori devono dare tutta la loro presenza, la loro verità, a questa macchina e a questi personaggi di carta. Dylan è un antieroe molto interessante, nevrotico, non usuale, quindi secondo me regge bene sulle assi del teatro».

Gabriele Graham Gasco: «Dylan Dog ci insegna a non nascondere le nostre paure»

Per Gabriele Graham Gasco, chiamato a interpretare uno dei personaggi più amati del fumetto italiano, il punto di partenza non è tanto l’iconico abbigliamento di Dylan, quanto il suo modo di affrontare il mondo. «Il suo prendersi il tempo di farsi delle domande, mostrare le sue insicurezze, non nascondersi negli errori. – elenca – La sua genuinità nel parlare delle sofferenze. Anche noi a volte facciamo fatica a parlare di quello che ci fa stare male, invece lui ci insegna che mettendo su carta, disegnando i mostri con i denti storti, rotti e i capelli che schizzano, forse riusciamo a esternare le nostre paure, ad avere un rapporto con loro e magari a risolverle. O magari no. Però sicuramente questo è attuale e ne abbiamo bisogno».

Una vulnerabilità che l’attore vuole restituire anche sulla scena, cercando di conservare quel particolare equilibrio tra curiosità, ironia e paura che caratterizza l’Indagatore dell’Incubo. «Il tentativo sarà quello di portare il grande ascolto che Dylan Dog ha verso ciò che gli sta attorno. E anche il gioco: sembra che giochi nell’indagare ogni caso che gli capiti sotto i piedi, però alla fine lo fa molto seriamente, finisce per cascarci dentro, avendo paura. E poi riesce in qualche modo a uscirne fuori».

Come si porta la paura sul palcoscenico?

Il nuovo spettacolo non sarà una semplice trasposizione del fumetto, ma un’esperienza immersiva in cui il linguaggio teatrale incontra quello cinematografico e musicale. Una parte fondamentale sarà affidata al suono, anche grazie alla presenza di un power trio dal vivo composto da Paolo Spaccamonti, Luca Cavina e Jacopo Battaglia. Ma come si trasmette allo spettatore quella sensazione di inquietudine che Sclavi riesce a creare attraverso le sue tavole?

«Trasmettere la paura a teatro non è facile. – ammette Malosti – L’elemento principale, anche nei film, è sicuramente il suono, la musica. Certamente bisogna costruire un’atmosfera anche visiva, ma chi è appassionato di Lynch sa benissimo che la parte visiva è molto rilevante, però è il suono che in qualche modo può agghiacciare o meno gli spettatori e inquietarli». E se Dylan Dog ha attraversato quarant’anni di paure collettive, quali sono quelle che appartengono alle nuove generazioni? «Oggi c’è un senso di incertezza totale. – osserva il regista – Io ho una figlia di diciassette anni e, accanto a un’evidente fragilità che ha questa generazione, trovo invece una grande forza. C’è una contraddizione. Le ultime due o tre generazioni sono persone molto in gamba, che secondo me ci porteranno da un’altra parte».

Al centro dello spettacolo c’è Veronika, una cliente affascinante e misteriosa che affida a Dylan un nuovo caso. Per risolverlo, l’Indagatore dell’Incubo sarà costretto ad affrontare il proprio passato, ritrovando figure fondamentali della sua storia: da Morgana a Lillie Connolly, da Bree Daniels ad Anna Never, fino a Xabaras, Groucho e all’Ispettore Bloch. Il foyer del Teatro Eliseo sarà inoltre trasformato in uno spazio esperienziale dedicato all’immaginario di Dylan Dog.

Dylan Dog Horror Show debutta ufficialmente il 28 ottobre 2026 al Teatro Eliseo di Roma, in via Nazionale 183, con anteprime speciali a partire dal 22 ottobre. I biglietti sono disponibili su TicketOne.