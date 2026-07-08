Mare, sole e… grande arte. L’estate 2026 trasforma la Sardegna in un distretto culturale d’avanguardia con cinque mostre imperdibili. Da Cagliari a Porto Cervo, passando per Ulassai e Nuoro, i grandi maestri internazionali incontrano l’anima dell’isola

La Sardegna evoca subito immagini di spiagge caraibiche, acque cristalline e relax sotto il sole. Eppure, la stagione culturale dimostra che l’isola sa essere anche un ricchissimo concentrato di cultura e arte contemporanea. Per chi sta pianificando le vacanze o si trova già sul territorio e si sta chiedendo cosa fare in Sardegna oltre al mare, la risposta si trova in un itinerario che unisce da nord a sud i borghi dell’interno e le più celebri località della costa, trasformate in poli espositivi d’avanguardia.

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Se volete arricchire le vostre vacanze in Sardegna con appuntamenti unici, ecco la mappa delle mostre in Sardegna nell’estate 2026 da non perdere, capaci di far dialogare i grandi maestri internazionali con l’identità più profonda del territorio.

Il borgo della memoria: Marc Chagall e Maria Lai a Ulassai

Mostra: “Chagall con Maria Lai. Il villaggio interiore”

“Chagall con Maria Lai. Il villaggio interiore” Dove: Stazione dell’Arte e CaMuC – Casa Museo Cannas, Ulassai (Ogliastra)

Stazione dell’Arte e CaMuC – Casa Museo Cannas, (Ogliastra) Perché non perderla: Un dialogo poetico e inedito che unisce l’universo fiabesco di Marc Chagall alla straordinaria arte tessile e concettuale di Maria Lai , nel cuore del suggestivo borgo sardo.

Un dialogo poetico e inedito che unisce l’universo fiabesco di alla straordinaria arte tessile e concettuale di , nel cuore del suggestivo borgo sardo. LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO

Dettaglio di allestimento con opere di Maria Lai alla Stazione dell’Arte di Ulassai

L’utopia tecnologica: Futurama al MAN di Nuoro

Mostra: “Futurama. Nostalgia di futuro”

“Futurama. Nostalgia di futuro” Dove: MAN Nuoro (Museo d’Arte della Provincia di Nuoro)

(Museo d’Arte della Provincia di Nuoro) Perché non perderla: L’appuntamento perfetto per gli amanti delle avanguardie. La mostra Futurama al MAN di Nuoro esplora le visioni del domani, l’arte multimediale e il design attraverso un percorso immersivo e di grande impatto.

L’appuntamento perfetto per gli amanti delle avanguardie. La mostra esplora le visioni del domani, l’arte multimediale e il design attraverso un percorso immersivo e di grande impatto. LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO

Grafica promozionale della mostra Futurama al MAN di Nuoro ispirata all’estetica di Urania

La forza dell’istinto: il ruggito di Antonio Ligabue a Cagliari

Mostra: “Antonio Ligabue. La grande mostra”

“Antonio Ligabue. La grande mostra” Dove: Palazzo di Città, Cagliari

Palazzo di Città, Perché non perderla: La travolgente potenza espressionista di Antonio Ligabue a Cagliari . Un’esposizione ricca di fascino che porta nel capoluogo sardo le tigri, i paesaggi e i celebri, drammatici autoritratti dell’artista.

La travolgente potenza espressionista di . Un’esposizione ricca di fascino che porta nel capoluogo sardo le tigri, i paesaggi e i celebri, drammatici autoritratti dell’artista. LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO

Antonio Ligabue, Aratura, 1950 (II periodo) – Olio su faesite

Intrecci di lenze e fili: Giulio Locatelli a Golfo Aranci

Mostra: “Giulio Locatelli. Legati al mare”

“Giulio Locatelli. Legati al mare” Where: Spazio ex Infopoint (fronte sculture di Pinuccio Sciola), Golfo Aranci

Spazio ex Infopoint (fronte sculture di Pinuccio Sciola), Perché non perderla: La ricerca di Giulio Locatelli a Golfo Aranci si fa materia: un’esposizione dove filati, reti e installazioni tessili dialogano con le tradizioni marittime e con la splendida cornice costiera della Gallura.

Sculture monumentali in Costa Smeralda: Andrea Roggi a Porto Cervo