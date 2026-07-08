Mare, sole e… grande arte. L’estate 2026 trasforma la Sardegna in un distretto culturale d’avanguardia con cinque mostre imperdibili. Da Cagliari a Porto Cervo, passando per Ulassai e Nuoro, i grandi maestri internazionali incontrano l’anima dell’isola
La Sardegna evoca subito immagini di spiagge caraibiche, acque cristalline e relax sotto il sole. Eppure, la stagione culturale dimostra che l’isola sa essere anche un ricchissimo concentrato di cultura e arte contemporanea. Per chi sta pianificando le vacanze o si trova già sul territorio e si sta chiedendo cosa fare in Sardegna oltre al mare, la risposta si trova in un itinerario che unisce da nord a sud i borghi dell’interno e le più celebri località della costa, trasformate in poli espositivi d’avanguardia.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Se volete arricchire le vostre vacanze in Sardegna con appuntamenti unici, ecco la mappa delle mostre in Sardegna nell’estate 2026 da non perdere, capaci di far dialogare i grandi maestri internazionali con l’identità più profonda del territorio.
Il borgo della memoria: Marc Chagall e Maria Lai a Ulassai
- Mostra: “Chagall con Maria Lai. Il villaggio interiore”
- Dove: Stazione dell’Arte e CaMuC – Casa Museo Cannas, Ulassai (Ogliastra)
- Perché non perderla: Un dialogo poetico e inedito che unisce l’universo fiabesco di Marc Chagall alla straordinaria arte tessile e concettuale di Maria Lai, nel cuore del suggestivo borgo sardo.
- LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO
L’utopia tecnologica: Futurama al MAN di Nuoro
- Mostra: “Futurama. Nostalgia di futuro”
- Dove: MAN Nuoro (Museo d’Arte della Provincia di Nuoro)
- Perché non perderla: L’appuntamento perfetto per gli amanti delle avanguardie. La mostra Futurama al MAN di Nuoro esplora le visioni del domani, l’arte multimediale e il design attraverso un percorso immersivo e di grande impatto.
- LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO
La forza dell’istinto: il ruggito di Antonio Ligabue a Cagliari
- Mostra: “Antonio Ligabue. La grande mostra”
- Dove: Palazzo di Città, Cagliari
- Perché non perderla: La travolgente potenza espressionista di Antonio Ligabue a Cagliari. Un’esposizione ricca di fascino che porta nel capoluogo sardo le tigri, i paesaggi e i celebri, drammatici autoritratti dell’artista.
- LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO
Intrecci di lenze e fili: Giulio Locatelli a Golfo Aranci
- Mostra: “Giulio Locatelli. Legati al mare”
- Where: Spazio ex Infopoint (fronte sculture di Pinuccio Sciola), Golfo Aranci
- Perché non perderla: La ricerca di Giulio Locatelli a Golfo Aranci si fa materia: un’esposizione dove filati, reti e installazioni tessili dialogano con le tradizioni marittime e con la splendida cornice costiera della Gallura.
Sculture monumentali in Costa Smeralda: Andrea Roggi a Porto Cervo
- Mostra: “Mare Nostrum” (Esposizione diffusa)
- Dove: Porto Cervo, Arzachena e Porto Rotondo
- Perché non perderla: Le opere bronzee e monumentali di Andrea Roggi a Porto Cervo ridefiniscono il paesaggio urbano della Costa Smeralda. Una mostra diffusa all’aperto dove le sculture sembrano fluttuare tra il granito e l’azzurro del mare.