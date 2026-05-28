Dalle celebrazioni per la Festa della Liberazione alle nuove mostre a Villa Torlonia, fino ai percorsi alla scoperta della Street Art e dell’archeologia nascosta. Ecco la guida aggiornata agli appuntamenti della settimana promossi dalla Sovrintendenza Capitolina.

Ci sono weekend in cui Roma smette di essere solo un museo a cielo aperto e si trasforma in un cortocircuito di emozioni visive, dove la provocazione del contemporaneo va a scontrarsi con la sacralità dell’antico. Dal 29 maggio al 4 giugno 2026, la Capitale mette in piedi un palinsesto di eventi straordinari che sembrano fatti apposta per rompere la routine del weekend.

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Che siate pronti a farvi travolgere dalle geometrie perfette e scandalose di un mito della fotografia internazionale o che preferiate infilare le cuffie per vedere un altare romano millenario prendere vita sotto i vostri occhi al buio della sera, la città ha un segreto da svelarvi. Ecco i 6 appuntamenti culturali imperdibili della settimana da segnare subito in agenda.

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Robert Mapplethorpe. Le Forme della Bellezza – Ara Pacis

(Museo dell’Ara Pacis, dal 29 maggio al 4 ottobre 2026)

Il momento più atteso della stagione è finalmente arrivato. Apre al pubblico una monumentale retrospettiva dedicata a Robert Mapplethorpe, uno dei fotografi più dirompenti, venerati e controversi del Novecento. Dopo aver incantato Venezia e Milano, la mostra sbarca a Roma arricchendosi di contenuti del tutto inediti. Gli scatti esposti mettono a nudo la sua ricerca ossessiva della perfezione classica: corpi scultorei, nature morte geometriche e ritratti che sfidano i tabù, in un dialogo potente con lo spazio museale che vi lascerà senza fiato.

Aperture serali: L’Ara si rivela

(Museo dell’Ara Pacis, lunedì 1° e martedì 2 giugno 2026, ore 21:00, 22:00 e 23:00)

In occasione del ponte festivo, il Museo dell’Ara Pacis si concede il lusso di un’apertura notturna straordinaria che è una vera e propria esperienza immersiva. Grazie a un sofisticato sistema di videomapping dinamico, i marmi bianchi del monumento prendono vita, ricolorandosi dei dettagli e delle cromie originarie dell’epoca augustea. Il percorso si snoda sia all’interno che all’esterno del recinto, accompagnato da un racconto in cuffia con suggestioni sonore tridimensionali. Nota bene: i posti sono limitati a 40 partecipanti per turno, la prenotazione è d’obbligo.

Il Reni ritrovato: lo stendardo di San Francesco – Palazzo Braschi

(Museo di Roma a Palazzo Braschi, giovedì 4 giugno 2026, ore 16:30)

Per gli amanti dei grandi restauri e dei misteri del Barocco, l’appuntamento del ciclo aMICi è un piccolo gioiello. Viene presentato al pubblico lo stendardo processionale che Guido Reni realizzò per la confraternita di Campagnano Romano. Si tratta di un’opera pazzesca e delicatissima: una tela di canapa dipinta a olio su entrambe le facce. Gravemente danneggiata in passato, torna visibile dopo un lunghissimo restauro e sarà valorizzata da una speciale struttura che permette di girarci intorno per ammirarla a 360 gradi.

Il non finito. Tra poetica e tecnica esecutiva – Libri al Museo

(Museo di Roma a Palazzo Braschi, giovedì 4 giugno 2026, ore 16:30)

Cosa si nasconde dietro un quadro incompiuto? Sempre giovedì 4 giugno, in contemporanea al restauro di Reni, viene presentato il catalogo della mostra “Il non finito”, attualmente in corso ai Musei Capitolini. Attraverso indagini diagnostiche non invasive, i curatori svelano i segreti, i ripensamenti e i disegni nascosti sotto la superficie dei dipinti di maestri come Jacopo Palma il Vecchio, il Garofalo e lo stesso Guido Reni. Un incontro ravvicinato con la tecnica dei geni, a ingresso libero in Sala Tenerani.

Passeggiate Romane: Sul Colle di Giano

(Domenica 31 maggio 2026, ore 11:00 – Partenza dal Museo della Repubblica Romana)

Se avete voglia di camminare e scoprire storie fuori dai radar turistici, l’itinerario di questa domenica vi porta sul Gianicolo. La passeggiata ripercorre l’anno 1873, raccontando la radicale trasformazione del colle da territorio a pura vocazione agricola a nuovo quadrante dello sviluppo urbano della Capitale, spingendosi fino alle memorie dell’antica Basilica di San Pancrazio. Curiosità d’archivio e aneddoti storici garantiti (massimo 25 partecipanti, chiamare lo 060608).

Le ultime visioni della Lanterna Magica e i viaggi interstellari

(Casa del Cinema e Planetario di Roma)

Per gli appassionati di grande schermo e spazio profondo ci sono due ultime chiamate. Alla Casa del Cinema si chiude la rassegna legata alla mostra fotografica del Museo Bilotti con la proiezione del cult britannico The Queen di Stephen Frears (giovedì 4 giugno alle 17:30). Al Planetario, invece, ultimi giorni per gli spettacoli astronomici di maggio: imperdibili Interstellari sul viaggio delle sonde Voyager e l’evento romantico Il cielo degli innamorati previsto per la serata di domenica 31 maggio.

Info utili per il weekend: Per tutti gli eventi, le visite guidate e le prenotazioni obbligatorie, il contact center di riferimento è lo 060608 (attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00). Potete consultare i dettagli su www.museiincomuneroma.it.