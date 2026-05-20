Dalle celebrazioni per la Festa della Liberazione alle nuove mostre a Villa Torlonia, fino ai percorsi alla scoperta della Street Art e dell’archeologia nascosta. Ecco la guida aggiornata agli appuntamenti della settimana promossi dalla Sovrintendenza Capitolina.

La primavera romana si accende con una settimana straordinariamente ricca di appuntamenti culturali promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Tra l’atteso ritorno della Notte dei Musei, passeggiate urbane, cicli letterari e proiezioni cinematografiche, la Capitale offre un palinsesto imperdibile per cittadini e turisti. Ecco le principali iniziative in programma giorno per giorno.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

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Il weekend: la grande Notte dei Musei e itinerari storici

Venerdì 22 maggio (ore 10:00) | Passeggiate Romane a Porta Pia: Un affascinante itinerario urbano alla scoperta di Porta Pia, celebre testimonianza architettonica di Michelangelo ultimata nell’Ottocento da Virginio Vespignani. Il percorso guidato si snoderà anche all’interno del sito, che ospita lo storico Museo dei Bersaglieri. (Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

Venerdì 22 maggio (ore 17:30) | Cinema alla Casa del Cinema: Nell’ambito della rassegna This is England, collegata alla mostra fotografica sulle collezioni di Valerio De Paolis, si terrà la proiezione del film I, Daniel Blake di Ken Loach.

Sabato 23 maggio (ore 11:00) | Sulle tracce dei Garibaldini al Gianicolo: Un percorso storico intitolato I mille volti della Repubblica Romana che, partendo da largo di Porta San Pancrazio, si snoderà lungo la Passeggiata del Gianicolo fino a piazzale Garibaldi, dove si potrà assistere al tradizionale sparo del cannone. (Prenotazione obbligatoria).

Sabato 23 maggio (dalle ore 20:00) | La Notte Europea dei Musei 2026: Il cuore del fine settimana è l’eccezionale apertura straordinaria notturna (fino alle ore 02:00) dei Musei Civici e di oltre 70 spazi culturali della città, che ospiteranno circa 150 eventi dal vivo tra concerti, performance e visite guidate al costo simbolico di 1 o 2 euro (gratis con la Roma MIC Card).

Domenica 24 maggio (ore 11:00) | aMICi al Museo di Roma in Trastevere: Visita guidata esclusiva riservata ai possessori di Roma MIC Card alla mostra Lungo le Strade Blu, condotta eccezionalmente dal regista e fotografo autore del progetto espositivo, Francesco Conversano.

Passeggiata del Gianicolo, scorcio del giardino (c) Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Inizio settimana: street art e proiezioni d’autore

Lunedì 25 maggio (ore 20:00) | Grande cinema britannico: Presso la Casa del Cinema a Villa Borghese prosegue la rassegna mensile dedicata alle produzioni del Regno Unito con la proiezione del film The Iron Lady di Phyllida Lloyd.

Martedì 26 maggio (ore 10:00) | Itinerari Urbani alla Garbatella: Una passeggiata guidata alla scoperta delle opere più celebri e dei murales più recenti della Street art nel caratteristico quartiere della Garbatella. (Appuntamento alla stazione Metro B Garbatella, prenotazione obbligatoria).

Metà settimana: presentazioni, archeologia e conferenze al femminile

Mercredoì 27 maggio (ore 17:00) | Libri al Museo a Palazzo Braschi: Presso la Sala Tenerani del Museo di Roma, Lisa Roscioni presenta il suo volume Questa è una bella istoria. Il processo alla badessa di Castro, 1573-1574, un focus d’archivio su uno scandalo rinascimentale di monacazione forzata che ispirò anche Stendhal. (Ingresso libero fino a esaurimento posti).

Presso la Sala Tenerani del Museo di Roma, Lisa Roscioni presenta il suo volume Questa è una bella istoria. Il processo alla badessa di Castro, 1573-1574, un focus d’archivio su uno scandalo rinascimentale di monacazione forzata che ispirò anche Stendhal. (Ingresso libero fino a esaurimento posti). Giovedì 28 maggio (ore 16:30) | Conferenza “Roma Racconta”: Sempre al Museo di Roma, storici e archeologi si confronteranno nell’incontro Produzione e potere pubblico in Italia centrale tra XII e XVI secolo, approfondendo l’importanza degli antichi spazi manifatturieri romani.

Giovedì 28 maggio (ore 11:00 e 17:30) | Appuntamenti aMICi: Doppia proposta gratuita per i possessori di Roma MIC Card. Al mattino (ore 11:00) visita guidata alla mostra Lanterne magiche al Museo Carlo Bilotti ; al pomeriggio (ore 17:30) visita guidata con interprete LIS alla mostra Vasari e Roma presso i Musei Capitolini.

Giovedì 28 maggio (ore 17:00) | Le parole delle scrittrici in Trastevere: Al Museo di Roma in Trastevere, la germanista Laura Bocci terrà un incontro dedicato all’emozionante e poetico Erbario di prigionia della filosofa ed economista marxista Rosa Luxemburg. (Ingresso libero, prenotazione consigliata).

Lanterne Magiche – Museo Carlo Bilotti 2. Santuario San Luca, Bologna, 2024 © Silvia Camporesi

Gli appuntamenti fissi al Planetario di Roma

Per tutta la settimana, il Planetario di Roma Capitale prosegue la sua ricca programmazione di spettacoli astronomici guidati dagli astronomi:

Per gli adulti: In cartellone i suggestivi viaggi spaziali di Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager , la magia di Ritorno alle stelle e approfondimenti tematici come La magia dell’aurora boreale o Il cielo degli innamorati.

In cartellone i suggestivi viaggi spaziali di Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager , la magia di Ritorno alle stelle e approfondimenti tematici come La magia dell’aurora boreale o Il cielo degli innamorati. Per i bambini e le famiglie: Sabato 23 maggio (ore 16:00) l’eclettico Dottor Stellarium guiderà i piccoli in Vita da stella , mentre domenica 24 maggio (ore 12:00) andrà in scena lo spettacolo interattivo Girotondo tra i Pianeti. (Acquisto biglietti obbligatorio online).

Tutti gli eventi, le visite e gli incontri potrebbero subire variazioni. Per informazioni aggiornate, dettagli sulle tariffe e prenotazioni è sempre attivo il contact center di Roma Capitale allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00) o i siti ufficiali dei musei civici.