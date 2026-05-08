Bienno Borgo degli Artisti 2.0 conquista per il secondo anno il premio in comunicazione di Fondazione Italia Patria della Bellezza e si conferma residenza capace di trasformare il borgo bresciano in galleria d’arte internazionale.

Bienno Borgo degli Artisti 2.0 si conferma tra le realtà più interessanti della scena italiana, aggiudicandosi per il secondo anno consecutivo il premio in comunicazione di Fondazione Italia Patria della Bellezza. Un riconoscimento che consolida il ruolo del borgo medievale in Brescia come laboratorio dedicato all’arte contemporanea, capace di dialogare con il territorio e con il pubblico nazionale.

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Il programma di finanziamento ottenuto sostiene iniziative e attività di valorizzazione della bellezza in Italia, premiando una progettualità che ha trasformato Bienno in una vera e propria galleria d’arte internazionale. La residenza lombarda si distingue per un lavoro di rete e per una visione curatoriale che mette in relazione linguaggi artistici diversi, tra arte, design e architettura.

Una residenza che trasforma il borgo in laboratorio creativo

Guidato dalla direttrice artistica Cinzia Bontempi, il progetto accoglie ogni anno 50 artisti italiani e internazionali in residenza, offrendo loro la possibilità di vivere e lavorare nel cuore storico del borgo di Bienno, in Val Camonica. Il contesto, segnato dalla presenza delle incisioni rupestri preistoriche riconosciute come Patrimonio UNESCO, diventa il punto di partenza per un intreccio simbolico tra memoria antica e linguaggi contemporanei.

Nel tempo Bienno si è affermato come laboratorio creativo permanente, in cui l’arte entra a far parte del tessuto sociale e culturale del paese. Un elemento distintivo del progetto è il lascito degli artisti ospitati: alla fine della residenza, ciascun partecipante dona un’opera originale alla comunità, contribuendo alla costruzione di una collezione permanente diffusa che arricchisce il patrimonio del borgo con mostre, performance e installazioni.

La residenza promuove anche collaborazioni con artigiani locali e partner accademici, favorendo la nascita di progetti innovativi e sperimentali. Bienno Borgo degli Artisti 2.0 si configura così come un laboratorio di arte e cultura aperto, in cui la produzione artistica dialoga con la storia del luogo e con chi lo abita.

Il sostegno di Encanto PR e la mostra collettiva Periferia

Il rinnovato riconoscimento di Fondazione Italia Patria della Bellezza si accompagna al sostegno di Encanto PR, agenzia di pubbliche relazioni milanese che anche quest’anno adotta il progetto con una collaborazione pro bono dedicata alle attività di comunicazione e ufficio stampa. Un supporto strategico che contribuisce ad ampliare la visibilità di Bienno nel panorama culturale nazionale, in particolare nella scena dell’arte contemporanea a Milano.

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Tra le iniziative curate dal programma spicca la mostra collettiva Periferia, attualmente in corso a Milano e aperta al pubblico fino al 15 maggio. L’esposizione riunisce una selezione di opere sviluppate durante le residenze artistiche, portando in ambito urbano il lavoro nato a Bienno e creando un ponte tra la dimensione locale del borgo e il contesto della città.

Periferia si configura come naturale estensione della residenza: le opere in mostra raccontano la pluralità degli sguardi ospitati a Bienno, restituendo la stratificazione di esperienze che si sviluppano nel corso dell’anno. In questo modo il borgo bresciano consolida la propria presenza anche fuori dai confini territoriali, rafforzando il dialogo con la scena contemporanea nazionale e internazionale.

Grazie alla combinazione tra residenza, rete di relazioni internazionali e attività espositive, Bienno Borgo degli Artisti 2.0 conferma la propria identità di galleria a cielo aperto. Un luogo in cui la sperimentazione contemporanea incontra le architetture storiche del borgo, trasformando uno scenario medievale in piattaforma di confronto, produzione e fruizione artistica continua.

Foto: Ufficio Stampa