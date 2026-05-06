Dalle celebrazioni per la Festa della Liberazione alle nuove mostre a Villa Torlonia, fino ai percorsi alla scoperta della Street Art e dell’archeologia nascosta. Ecco la guida aggiornata agli appuntamenti della settimana promossi dalla Sovrintendenza Capitolina.

La settimana culturale capitolina si apre con un fitto calendario di appuntamenti che spaziano dalle grandi mostre ai Musei Capitolini fino agli itinerari guidati alla scoperta dei segreti meno noti della città.

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Le grandi mostre e gli incontri

L’evento clou della settimana è il debutto, mercoledì 13 maggio, della mostra Angeli. Messaggeri, custodi e viandanti presso i Musei Capitolini (Palazzo dei Conservatori). L’esposizione ripercorre l’evoluzione della figura angelica dal Medioevo al Novecento attraverso opere d’arte provenienti da collezioni italiane ed europee.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, prosegue il ciclo dedicato al centenario del museo: il 13 maggio (ore 17.00) Martina Caruso approfondirà la figura di Giulio Turcato e l’ideologia dell’astrattismo nell’Italia del dopoguerra. Per gli appassionati di cinema e territorio, il 12 maggio al Museo di Roma a Palazzo Braschi si terrà una conversazione sul documentario A proposito di Roma, con interventi del regista Egidio Eronico e di Marilù Prati.

Giulio Turcato – Comizio – 1949-1950, Olio su tela

Passeggiate e aperture straordinarie

Il fine settimana offre occasioni rare di accesso a siti solitamente chiusi o poco noti:

Sabato 9 maggio: Visita guidata alla Casa Museo Alberto Moravia (Lungotevere della Vittoria) nell’attico dove lo scrittore visse per quasi trent’anni. Parallelamente, è prevista una passeggiata archeologica sul Monte Testaccio , il celebre monte dei cocci.

Visita guidata alla (Lungotevere della Vittoria) nell’attico dove lo scrittore visse per quasi trent’anni. Parallelamente, è prevista una passeggiata archeologica sul , il celebre monte dei cocci. Domenica 10 maggio: Apertura straordinaria di Porta del Popolo , con accesso alla terrazza panoramica affacciata sul Tridente, e visita (con interprete LIS) alla Chiesetta della Santa Croce a Monte Mario .

Apertura straordinaria di , con accesso alla terrazza panoramica affacciata sul Tridente, e visita (con interprete LIS) alla . Martedì 12 maggio: Nel seminterrato del Palazzo dell’Anagrafe sarà possibile ammirare l’affresco di Orfeo Tamburi sul Carnevale Romano del 1939.

Festa della Mamma all’Ara Pacis e Street Art

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, l’Ara Pacis propone Mamma Roma, un’attività speciale dedicata alle famiglie guidata dalle figure simboliche presenti sul fregio del monumento, come la dea Tellus e la Lupa Capitolina. Giovedì 14 maggio, invece, lo sguardo si sposta sulla contemporaneità con un itinerario dedicato alla Street Art a Tor Pignattara.

Cielo e Stelle

Il Planetario di Roma mantiene una programmazione serrata: tra i titoli proposti, Ritorno alle Stelle (disponibile quasi ogni giorno), Interstellari sul viaggio delle Voyager e lo speciale per bambini guidato dal Dottor Stellarium sabato 9 maggio.

Per la maggior parte delle attività (specialmente le visite a numero chiuso e le case museo) la prenotazione è obbligatoria al call center 060608. Le attività aMICi Kids all’Ara Pacis sono gratuite per i possessori di Roma MIC Card.