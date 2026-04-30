Dalla Pinault Collection alle grandi personali internazionali: cosa vedere a Venezia a maggio 2026 tra arte contemporanea, installazioni e pittura.

Maggio è uno dei momenti migliori per visitare Venezia, anche dal punto di vista culturale. La città si prepara alla stagione alta e propone un calendario espositivo già ricco e strutturato, con grandi mostre internazionali e progetti curatoriali di ampio respiro. Tra le mostre a Venezia a maggio 2026 spiccano gli spazi della Pinault Collection – Palazzo Grassi e Punta della Dogana – che inaugurano un nuovo ciclo di mostre dedicate ad alcune delle voci più rilevanti della scena contemporanea. Pittura, installazioni multimediali, fotografia e pratiche performative si intrecciano in un percorso che attraversa temi urgenti come identità, memoria, politica e trasformazioni sociali.

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Museo San Marco

La Biblioteca svelata: il bestiario fantastico

Museo San Marco

11 aprile – 31 ottobre 2026

curata da Sara Fabbri, Sara Ragazzini e Anna Soffici

Il Museo di San Marco inaugura e apre al pubblico da sabato 11 aprile 2026 La Biblioteca svelata: il bestiario fantastico, prima mostra-dossier dedicata ai codici miniati conservati nella storica biblioteca del complesso, progettata nel Quattrocento da Michelozzo e considerata uno dei primi esempi di biblioteca pubblica in Europa.

Realizzata e promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali della Toscana del Ministero della Cultura, con il coordinamento scientifico di Marco Mozzo, direttore del Museo di San Marco, e curata da Sara Fabbri, Sara Ragazzini e Anna Soffici, questa esposizione inaugura una nuova idea di valorizzazione del patrimonio librario del museo, articolata in mostre tematiche dedicate a nuclei specifici della raccolta. Il progetto si inserisce in un più ampio programma di rinnovamento museale volto a rafforzare la conoscenza e la fruizione del patrimonio attraverso riallestimenti, interventi mirati e una rinnovata strategia culturale.

La mostra si colloca in una fase di particolare dinamismo per il museo, segnata dalla recente riapertura della Sala di Beato Angelico e dall’allestimento della sezione speciale della mostra Rothko a Firenze, che vede cinque opere dell’artista in dialogo con gli affreschi di Angelico in cinque tra le celle più significative del percorso museale. In questo quadro, il nuovo progetto espositivo amplia lo sguardo anche sulla Biblioteca e sulla raccolta libraria miniata quale componente essenziale del patrimonio di San Marco.

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Mostre a Palazzo Grassi a maggio 2026

Michael Armitage. The Promise of Change

Palazzo Grassi

29 marzo 2026 – 10 gennaio 2027

A cura di Jean-Marie Gallais

Palazzo Grassi dedica una grande mostra personale a Michael Armitage, tra le figure più riconosciute della pittura contemporanea internazionale. L’artista keniota-britannico costruisce un linguaggio visivo stratificato che mescola riferimenti storici, attualità politica e immaginario visionario.

Il percorso espositivo riunisce circa 45 dipinti, tra opere storiche e lavori recenti, insieme a oltre cento studi preparatori. Le opere affrontano temi centrali del presente – dalle tensioni sociopolitiche alla crisi migratoria – attraverso composizioni dense e ambigue, dove realtà e dimensione onirica si sovrappongono.

Elemento distintivo della pratica di Armitage è l’uso di un supporto non convenzionale: una tela ricavata dalla corteccia di alberi, che introduce imperfezioni e texture capaci di influenzare direttamente la costruzione dell’immagine.

Michael Armitage, Nyayo, 2017, Private Collection; Strange Fruit, 2016, Private Collection. Installation view Marco Cappelletti Studio.

Amar Kanwar. Co-travellers

Palazzo Grassi

29 marzo 2026 – 10 gennaio 2027

A cura di Jean-Marie Gallais

Al secondo piano di Palazzo Grassi, Amar Kanwar presenta un progetto espositivo che mette in dialogo due importanti installazioni multimediali.

Artista e filmmaker indiano, Kanwar sviluppa da anni una ricerca che si colloca tra arte, documentazione e attivismo. Le sue opere affrontano i temi del potere, della violenza e della resistenza attraverso una narrazione stratificata che combina materiali d’archivio, immagini poetiche e testimonianze reali.

Tra i lavori in mostra, The Torn First Pages (2004–2008) riflette sulla lotta per la democrazia in Birmania, mentre The Peacock’s Graveyard (2023) propone una meditazione più astratta su morte, memoria e ciclicità della vita, costruita attraverso una sequenza di immagini e testi che evocano un’esperienza quasi ipnotica.

Amar Kanwar, The Peacock’s Graveyard, 2023, Pinault Collection. Installation view Amar Kanwar. Co-travellers, 2026 Ph. Marco Cappelletti Studio © Palazzo Grassi, Pinault Collection

Mostre a Punta della Dogana maggio 2026

Lorna Simpson. Third Person

Punta della Dogana

29 marzo – 22 novembre 2026

A cura di Emma Lavigne

La mostra dedicata a Lorna Simpson rappresenta una delle più importanti presentazioni europee dell’artista negli ultimi anni. Il progetto nasce in continuità con una precedente esposizione al Metropolitan Museum of Art di New York, ma viene rielaborato per gli spazi veneziani.

Il percorso riunisce circa cinquanta opere tra pittura, collage, scultura e installazione, oltre a nuovi lavori realizzati per l’occasione. Al centro della ricerca di Simpson restano i temi della memoria, dell’identità e dei meccanismi di costruzione dell’immagine.

La mostra si articola in diversi nuclei: dalle composizioni segnate da tensioni politiche ai paesaggi artici sospesi e irreali, fino a una serie di ritratti che interrogano la rappresentazione del corpo e dello sguardo.

Lorna Simpson, Vibrating cycles, 2026, Courtesy of the artist and Hauser & Wirth – Installation views, Lorna Simpson. Third Person, 2026, Punta della Dogana, Venezia. Ph. James Wang © Palazzo Grassi, Pinault Collection

Paulo Nazareth. Algebra

Punta della Dogana

29 marzo – 22 novembre 2026

A cura di Fernanda Brenner

Con Algebra, Paulo Nazareth presenta un ampio progetto espositivo che attraversa oltre vent’anni della sua pratica artistica.

Il titolo richiama l’etimologia araba del termine – ricomporre ciò che è stato fratturato – e diventa una chiave di lettura per un lavoro che indaga le eredità del colonialismo, le migrazioni e le dinamiche di potere.

Elemento centrale della mostra è l’idea del camminare come pratica artistica: un dispositivo attraverso cui l’artista mette in discussione confini geografici e narrazioni storiche. Installazioni, fotografie e materiali documentari si intrecciano in un percorso non lineare che invita a ripensare ciò che la storia ufficiale tende a omettere.

Paulo Nazareth, TEMPO: Coleção de barcos de Iemanjá, 2023­2033, courtesy of the artist and Mendes Wood DM, São Paulo, Brussels, Paris, New York. Installation view, “Paulo Nazareth. Algebra”, 2026, Punta della Dogana, Venezia. Ph. Jacopo Salvi © Palazzo Grassi, Pinault Collection

Altre mostre da vedere a Venezia a maggio 2026

100 disegni per 100 anni

Mostra dell’Archivio Progetti per il Centenario Iuav

Magazzino 6, spazio mostre, Dorsoduro 1827, Venezia

16 aprile – 31 luglio 2026

In occasione del Centenario della sua fondazione, l’Università Iuav di Venezia presenta la mostra 100 disegni per 100 anni, promossa dall’Archivio ProgettiIuav, a cura di Gabriella Liva, Marzia Marandola, Gundula Rakowitz, con la collaborazione di Giulia Bersani, Giulia Conti, Alessandro Virgilio Mosetti, Davide Zaupa.

L’esposizione, allestita al Magazzino 6 (Dorsoduro 1827, Venezia), sarà inaugurata giovedì 16 aprile alle ore 17 e resterà aperta al pubblico fino al 31 luglio 2026 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 19, con orario continuato).

La mostra nasce da un’idea semplice: ripercorrere il tempo di Iuav non tramite documenti d’archivio, cronologie a confronto, intrecci accademici, personalità rilevanti, ma attraverso il disegno: l’atto germinale, effimero ed eterno, che proietta l’idea nelle forme del futuro. I 100 disegni raccontano 100 anni di storia e di storie, elaborati grafici in gran parte provenienti dall’Archivio Progetti Iuav, documentano la pluralità delle sfaccettature disciplinari: maestri, allievi, architetti, urbanisti, designer, artisti del teatro e delle arti performative, studiosi delle diverse discipline. In questa prospettiva, il disegno si configura come sintesi tra rappresentazione e costruzione del pensiero, tra rigore teorico e sperimentazione, tra metodo e tecnica.

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Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista

Collezione Peggy Guggenheim

25 aprile – 19 ottobre 2026

Tra le mostre più attese della primavera veneziana, il progetto dedicato a Peggy Guggenheim racconta la nascita della sua identità di collezionista nel contesto londinese.

La mostra riunisce circa cento opere e materiali documentari, ricostruendo il ruolo delle relazioni culturali e artistiche nella formazione di una delle figure chiave dell’arte del Novecento. Più che una semplice biografia, l’esposizione restituisce il contesto internazionale che ha reso possibile la costruzione di una collezione destinata a segnare la storia dell’arte moderna.

Tintoretto racconta la Genesi

Gallerie dell’Accademia

11 febbraio – 7 giugno 2026

Una delle mostre più importanti sul piano storico-artistico. Dopo oltre due secoli dalla dispersione del ciclo, le tele dedicate alle Storie della Genesi tornano a essere presentate insieme, offrendo una lettura approfondita del processo creativo di Tintoretto.

L’esposizione affianca opere, analisi scientifiche e studi sul restauro, permettendo di osservare da vicino la costruzione dell’immagine e le tecniche pittoriche dell’artista veneziano.

Bizhan Bassiri. Principe. Il nottambulo del pensiero magmatico

Museo Correr

27 febbraio – 22 novembre 2026

Al Museo Correr, la mostra dedicata a Bizhan Bassiri attraversa la ricerca dell’artista tra materia, energia e dimensione simbolica.

Il progetto espositivo mette in dialogo opere recenti e lavori precedenti, costruendo un percorso che riflette sulla trasformazione della materia e sul rapporto tra forma e pensiero.

Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari

Palazzo Ducale

6 marzo – 29 settembre 2026

Una mostra che amplia il panorama oltre il contemporaneo, indagando i rapporti tra civiltà etrusca e veneta attraverso reperti archeologici, materiali rituali e testimonianze legate al culto e al territorio.

L’esposizione propone una lettura storica e culturale che dialoga con il contesto lagunare, offrendo una prospettiva diversa ma complementare rispetto alle mostre contemporanee.

Pertini. L’arte della democrazia

M9 – Museo del ’900 (Mestre)

fino al 31 agosto 2026

Un progetto espositivo dedicato alla figura di Sandro Pertini, che intreccia storia, politica e rappresentazione visiva.

La mostra si sviluppa attraverso opere, documenti e materiali d’archivio, offrendo una riflessione sul ruolo dell’arte nella costruzione dell’immaginario democratico italiano.

Mostre Venezia 2026: cosa sta per arrivare

Maggio 2026 è anche il momento perfetto per anticipare i grandi eventi della stagione.

A maggio inaugura la 61ª Biennale Arte, dal titolo In Minor Keys, curata da Koyo Kouoh, che trasformerà Venezia in un sistema diffuso di mostre tra Giardini, Arsenale e sedi collaterali.

Questo significa che già a maggio la città entra in una fase di forte attivazione culturale, con numerose mostre pensate in dialogo diretto con il contesto internazionale della Biennale.