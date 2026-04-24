Dal 13 al 19 aprile il museo di via Nizza attiva la scena contemporanea tra UNAROMA LIVE e nuovo cinema.

Dal 27 aprile al 3 maggio 2026 il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma propone una nuova settimana di appuntamenti tra cinema e arte contemporanea in Roma. Nel segno della rassegna Cine-città, il museo di via Nizza 138 affianca alle proiezioni una serie di mostre prorogate che esplorano il volto mutevole della Capitale.

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All’interno del programma del nuovo cinema MACRO, curato da Sergio Sozzo e Sara Pirone in collaborazione con il CSC – Cineteca Nazionale, lo sguardo si concentra sulla scena cinematografica romana e sulle sue trasformazioni, tra generazioni, linguaggi e pratiche di rigenerazione urbana.

Cine-città: da Paolo Virzì a Nanni Moretti

Venerdì 1 e sabato 2 maggio 2026 alle ore 19.00 il MACRO ospita la proiezione di Paolo Virzì con Caterina va in città (2003, 107’), nell’ambito di Cine-città, la rassegna del nuovo cinema MACRO. Il film segue la giovane Caterina, trasferitasi con la famiglia da un piccolo centro di provincia a Roma, alle prese con un ambiente scolastico e sociale segnato da divisioni ideologiche e dinamiche di appartenenza.

Attraverso lo sguardo ingenuo e disorientato della protagonista, Caterina va in città costruisce un ritratto ironico e acuto dell’Italia contemporanea, mettendo in luce le tensioni tra generazioni, classi sociali e visioni del mondo che animano anche il tessuto urbano romano. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata; ulteriori dettagli sono disponibili sul sito del museo.

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Domenica 3 maggio 2026 alle ore 11.00 è la volta di Nanni Moretti con Sogni d’oro (1981, 105’), sempre nel contesto di Cine-città. Tra dimensione autobiografica e riflessione metacinematografica, il film segue un giovane regista alle prese con le proprie insicurezze, i rapporti personali e il confronto con il sistema culturale e produttivo, alternando sogno e realtà in un’opera insieme ironica e inquieta.

La copia in proiezione di Sogni d’oro proviene dal CSC – Cineteca Nazionale, confermando il legame tra il museo romano e l’istituzione che custodisce la memoria del cinema italiano. Fino al 3 maggio 2026 il programma di Cine-città è interamente dedicato alla scena cinematografica romana, presentando ogni venerdì registe e registi emergenti che introducono il loro ultimo film, offrendo così uno sguardo diretto sulle nuove generazioni di autrici e autori.

Le mostre: la città come piano sequenza e laboratorio di rigenerazione

Accanto alla rassegna cinematografica, il MACRO presenta una grande mostra, prorogata al 3 maggio 2026, a cura di Luca Lo Pinto e Cristiana Perrella. Attraverso linguaggi espressivi diversi, il progetto racconta la città come un piano sequenza che ne riprende il tessuto culturale vivo e intergenerazionale, in un allestimento firmato dallo studio Parasite2.0.

Le opere e gli interventi di oltre settanta artiste e artisti, appartenenti a generazioni e pratiche differenti, sono articolati in tre tempi – Set, Live e Off – come in un film che alterna momenti di stasi e di azione. La mostra restituisce così un ritratto corale di una metropoli in movimento, dove la dimensione espositiva dialoga con quella performativa e con la vita quotidiana.

Un secondo percorso espositivo, prorogato al 10 maggio 2026 e curato da Giulia Fiocca e Lorenzo Romito (Stalker), nasce dal progetto Agency for Better Living presentato al Padiglione Austria della Biennale Architettura 2025, curato da Sabine Pollak, Michael Obrist e Lorenzo Romito. La mostra parte dall’assunto che la Capitale abbia saputo rinnovarsi nel tempo grazie a processi ciclici di rigenerazione spesso nati dal basso.

In questo contesto vengono presentate pratiche spontanee di riutilizzo e spazi caratterizzati da diversità e resilienza, capaci di generare strategie di adattamento sociale ed ecologico. L’intera programmazione del MACRO è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo e ideata dalla direttrice artistica Cristiana Perrella.

Foto: Ufficio Stampa