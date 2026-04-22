Dalle celebrazioni per la Festa della Liberazione alle nuove mostre a Villa Torlonia, fino ai percorsi alla scoperta della Street Art e dell’archeologia nascosta. Ecco la guida aggiornata agli appuntamenti della settimana promossi dalla Sovrintendenza Capitolina.

Roma chiude il mese di aprile con un calendario densissimo che intreccia memoria storica, arte contemporanea e divulgazione scientifica. Se ti stai chiedendo cosa fare in città nei prossimi giorni, ecco gli eventi imperdibili tra musei, ville storiche e passeggiate urbane.

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Festa della Resistenza: i luoghi della memoria

In occasione del 25 aprile, la programmazione si concentra sui luoghi simbolo della lotta di Liberazione:

Museo della Repubblica Romana : Venerdì 24 aprile (ore 16.00) è prevista una visita guidata per ripercorrere le vicende del 1849 e della Resistenza, con un focus sul Gianicolo.

: Venerdì 24 aprile (ore 16.00) è prevista una visita guidata per ripercorrere le vicende del 1849 e della Resistenza, con un focus sul Gianicolo. Archivio Storico Capitolino: Prosegue la mostra documentale “Dalla Resistenza alla Costituzione”, che espone preziosi materiali d’archivio sulla Roma del dopoguerra.

Novità a Villa Torlonia: tra arte spagnola e architettura

Il complesso di Villa Torlonia si conferma uno dei poli culturali più dinamici della settimana:

Pedro Cano al Casino dei Principi : Continua con successo la mostra “Siete e Roma”. Il 28 aprile (ore 17.00) è previsto un incontro speciale con l’artista spagnolo che racconterà il suo legame cinquantennale con la Capitale attraverso i suoi acquerelli.

: Continua con successo la mostra “Siete e Roma”. Il 28 aprile (ore 17.00) è previsto un incontro speciale con l’artista spagnolo che racconterà il suo legame cinquantennale con la Capitale attraverso i suoi acquerelli. Casina delle Civette: Per gli amanti del Liberty, sabato 25 aprile sono in programma visite dedicate alle vetrate artistiche e ai simboli esoterici della dimora di Giovanni Torlonia.

Archeologia e Trekking Urbano: Roma da scoprire a piedi

Il bel tempo di fine aprile invita a partecipare ai percorsi guidati sul territorio:

Street Art a San Lorenzo : Martedì 28 aprile (ore 10.00) una passeggiata tra i murales del quartiere San Lorenzo permetterà di scoprire come l’arte urbana stia riqualificando aree storiche e industriali.

: Martedì 28 aprile (ore 10.00) una passeggiata tra i murales del quartiere San Lorenzo permetterà di scoprire come l’arte urbana stia riqualificando aree storiche e industriali. Il Circo di Massenzio : Mercoledì 29 aprile (ore 11.00) un tour speciale sull’Appia Antica porterà i visitatori all’interno dell’area archeologica di Massenzio, con accesso esclusivo alle strutture del circo e del mausoleo.

: Mercoledì 29 aprile (ore 11.00) un tour speciale sull’Appia Antica porterà i visitatori all’interno dell’area archeologica di Massenzio, con accesso esclusivo alle strutture del circo e del mausoleo. I Bastioni del Gianicolo: Giovedì 30 aprile (ore 15.30) è in programma un trekking lungo le mura gianicolensi per analizzare il sistema difensivo della Roma dei Papi e quella garibaldina.

Incontri e Libri al Museo

Non solo esposizioni, ma anche momenti di approfondimento letterario e scientifico:

Palazzo Braschi : Giovedì 30 aprile prosegue il ciclo “Libri al Museo”. Alle 17.30 verrà presentato un volume dedicato al restauro dei capolavori della scuola romana, in presenza di esperti della Sovrintendenza.

: Giovedì 30 aprile prosegue il ciclo “Libri al Museo”. Alle 17.30 verrà presentato un volume dedicato al restauro dei capolavori della scuola romana, in presenza di esperti della Sovrintendenza. Museo di Zoologia: Per gli appassionati di scienza, sabato 25 aprile (ore 16.30) l’appuntamento è con “Scienza divertente”, un laboratorio didattico dedicato alle famiglie per scoprire i segreti della biodiversità.

Cinema e Visioni: Casa del Cinema

Presso la Casa del Cinema a Villa Borghese, continuano le proiezioni legate alla mostra “Lanterne Magiche”. Il weekend del 25-26 aprile sarà dedicato ai grandi classici del cinema neorealista restaurati, con introduzioni a cura di critici e storici del cinema.

Informazioni Utili per la visita

Siti ufficiali: Per aggiornamenti dell’ultimo minuto, consulta sempre www.museiincomuneroma.it e www.sovraintendenzaroma.it.

MIC Card: Molte delle attività sopra elencate sono gratuite o ridotte per i possessori della Roma MIC Card.

Prenotazioni: Per le visite guidate e i laboratori è quasi sempre obbligatoria la prenotazione allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00).

Archeologia e Accessibilità: il Museo dei Popoli Italici

Un appuntamento di grande rilievo tecnico si terrà giovedì 23 aprile al Museo di Roma, dove si discuterà di accessibilità culturale. Il caso studio sarà il Museo dei popoli italici di Veroli, presentato come modello d’eccellenza per una fruizione del patrimonio che non lasci indietro nessuno.

Cinema e arte a Roma: rassegne e mostre

Il cinema dialoga con l’arte contemporanea al MACRO con la rassegna Cine-Città, che propone proiezioni e incontri con registi. Al Palazzo Esposizioni prende il via il ciclo dedicato a Mario Schifano, in dialogo con la mostra in corso, con le proiezioni di Umano non umano e Trapianto consunzione e morte di Franco Brocani.

Proseguono inoltre gli appuntamenti al Nuovo Cinema Aquila e alla Casa del Cinema in Villa Borghese, tra incontri con autori e rassegne dedicate al viaggio e alla memoria.

Tra le esperienze immersive continua al Museo dell’Ara Pacis L’Ara si rivela, progetto di videomapping che restituisce le policromie originarie del monumento augusteo attraverso una narrazione multimediale serale. Tornano anche le visite alla Casa Museo Alberto Moravia e gli incontri delle Biblioteche di Roma, confermando aprile come uno dei mesi più densi per chi cerca cosa fare a Roma tra cultura e approfondimento.

25 aprile 2026 a Roma: verso la Festa della Resistenza

In chiusura del periodo, la città si prepara a uno degli appuntamenti simbolici dell’anno. Dal 23 al 26 aprile 2026 torna la Festa della Resistenza, alla sua quarta edizione, con una programmazione ampliata a quattro giornate.

Gli eventi per il 25 aprile 2026 a Roma si inseriscono in un percorso culturale che intreccia memoria storica, spettacoli, incontri e momenti di riflessione civile. Non solo celebrazioni istituzionali, ma un calendario diffuso che coinvolge teatri, biblioteche e spazi culturali in un dialogo tra generazioni.

Il programma completo sarà annunciato nei prossimi giorni, ma l’obiettivo è chiaro: rendere la Festa della Liberazione un momento partecipato, capace di unire cultura, consapevolezza e cittadinanza attiva.