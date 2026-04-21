Range Rover porta ‘Traces’ alla Milano Design Week 2026, un’installazione immersiva alla Galleria Meravigli che esplora memoria, materia e personalizzazione.

Artigianalità, memoria, materia, storia, arte e design. Questi gli elementi che Range Rover porta alla Milano Design Week 2026 dove torna con Traces, installazione site-specific firmata insieme allo studio londinese Storey Studio. Un percorso che si snoda in una sequenza di ambienti negli spazi della centralissima Galleria Meravigli, articolandosi come un percorso immersivo di grande suggestione.

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Grazie al racconto e alla personalizzazione, l’auto diventa occasione per instaurare un dialogo inedito e fruttuoso con il mondo del design contemporaneo attraverso un progetto che va oltre l’oggetto per diventare esperienza. Al centro, il servizio Range Rover Bespoke: non solo configurazione tecnica, ma processo creativo ed emotivo, in cui ogni dettaglio nasce dall’incontro tra identità individuale e artigianalità.

«La Milano Design Week è uno degli appuntamenti più significativi nel panorama internazionale del design, capace di riunire i protagonisti dei più diversi ambiti creativi per vivere e ispirare l’eccellenza del design contemporaneo». Così Martin Limpert, Global Managing Director di Range Rover.

Traces

E prosegue: «Siamo orgogliosi di dare vita a questa visione in collaborazione con Storey Studio. E di presentarla accanto ad alcuni degli oggetti artigianali più straordinari e alle voci creative più autorevoli del panorama attuale.»

«L’installazione Traces – prosegue Anna Gallagher, Managing Director, Bespoke Operations – porta magnificamente in vita gli elementi del servizio, riservato ai nostri clienti più esclusivi ed esigenti che ricercano una vera distinzione. Pone i riflettori sul lavoro dei nostri artigiani, dai nostri esperti di verniciatura al team di ricamo. Questo segna una nuova era per Range Rover Bespoke, mentre continuiamo ad ampliare e affinare le capacità del servizio, estendendo la nostra rete Commissioning Suite in tutto il mondo».

L’esperienza alla Milano Design Week 2026

Sono tre i capitoli sensoriali, in cui spazio, luce e suono costruiscono un ambiente da attraversare in cui specchi e superfici riflettenti amplificano la percezione. Quasi a suggerire le infinite possibilità compositive, mentre materiali e atmosfere evocano paesaggi interiori e geografici. L’intento di Traces, infatti – come viene spiegato all’ingresso – è dimostrare come il vero lusso sia personale, emotivo e consapevole.

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In questo senso, Traces esplora il modo in cui i ricordi possono influenzare le scelte che facciamo e ciò che desideriamo. Il primo ambiente (Memory and Colour) è dedicato proprio al rapporto tra la memoria dei luoghi e il colore, e ospita un film immersivo firmato dal regista Felipe Sanguinetti. Le immagini vengono proiettate su più superfici e moltiplicate dai riflessi, in un rincorrersi di ricordi personali e suggestioni cromatiche.

Memory And Colour

Si prosegue poi, con lo spazio Memory Emotion, in cui impressioni e suggestioni di Milano sono state trasformate in ricami su misura. Qui l’artigianalità e l’attenzione al dettaglio del lavoro manuale diventa protagonista come un autentico gioiello fatto di fili, texture e punti di cucitura.

RANGE ROVER TRACES MDW 26 SUMMER HVASS AND HANNIBAL

Infine, il percorso culmina con la sala che vede protagonista Pearl of Tay, commissione esclusiva ispirata alle perle d’acqua dolce del fiume Tay, in Scozia. Attorno all’auto, una selezione di oggetti artigianali curata da Bard costruisce un dialogo tra materia e territorio, evidenziando come ogni scelta progettuale possa nascere da una connessione profonda con il luogo.

E terminato il percorso, il delizioso spazio lounge progettato con arredi di GUBI, dove design contemporaneo e memoria dialogano attraverso forme iconiche e materiali caldi. Perché anche il relax merita bellezza.

Memory And Motif

Traces – Range Rover

Ingresso: via Meravigli, 5 – Galleria Meravigli

Orari: martedì 21 aprile: 10:00 – 17:00 / mercoledì 22 – domenica 26 aprile: 10:00 – 18:00

Immagini Courtesy of Range Rover da Ufficio Stampa