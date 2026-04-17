Il 25 aprile la Reggia di Caserta apre gratuitamente al pubblico: Appartamenti reali e Parco reale accessibili con prenotazione obbligatoria su TicketOne o in biglietteria, fasce orarie e servizi attivi.

Caserta si prepara a celebrare l’anniversario della Liberazione con una giornata speciale alla Reggia di Caserta: il 25 aprile l’accesso al complesso vanvitelliano sarà gratuito, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per musei e parchi archeologici statali. Per l’occasione saranno aperti al pubblico gli Appartamenti reali e il Parco reale, mentre resteranno chiusi le Sale Vanvitelli, il Teatro di Corte, il Giardino Inglese e la Gran Galleria.

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La gratuità non elimina l’obbligo di prenotazione, pensata per gestire al meglio i flussi di visitatori in una delle giornate più partecipate dell’anno. Tutti i visitatori, compresi i minori a partire dai 2 anni di età, dovranno essere muniti di un titolo d’accesso valido per entrare nel Monumento, con una specifica fascia oraria di ingresso dall’esterno.

Biglietti gratuiti e fasce orarie di accesso

Per ridurre le file in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti gratuiti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne a partire da venerdì 17 aprile. Ogni account può ritirare al massimo 5 ticket, una misura espressamente pensata come antibagarinaggio. Un’ulteriore quota sarà disponibile in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, dalle 8.30 del 25 aprile e fino a esaurimento.

I biglietti riportano una fascia oraria precisa per l’accesso dall’esterno al complesso monumentale: non è consentito entrare prima o dopo l’orario indicato, neppure per il solo Parco reale. Il visitatore già in possesso del titolo dovrà recarsi al cancello centrale di piazza Carlo di Borbone oppure a quello di corso Giannone nell’orario riportato sul ticket, evitando di sostare davanti ai cancelli con largo anticipo per non creare disagi. Agli abbonati ReggiaCard2026, che non hanno bisogno di prenotare, viene suggerito l’ingresso dal cancello di corso Giannone.

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All’ingresso dovrà essere esibito il codice a barre del titolo d’ingresso, in formato cartaceo oppure direttamente dal proprio smartphone. Una volta usciti dal Complesso vanvitelliano non sarà possibile rientrare: il biglietto viene infatti annullato al primo utilizzo. Per agevolare l’accesso, in piazza Carlo di Borbone saranno predisposte due file distinte, una per i possessori del biglietto “Solo Parco (no Giardino Inglese)” e una per quelli del biglietto “Parco+Appartamenti”.

Orari, servizi attivi e cosa aspettarsi in visita

Gli orari di apertura per la giornata del 25 aprile seguono una scansione differenziata a seconda degli spazi.

Gli Appartamenti reali saranno visitabili dalle 8.30 alle 19.15, con ultimo accesso alle 18.00;

la Cappella Palatina sarà aperta dalle 8.30 alle 17.55, sempre con ultimo ingresso alle 18.00;

il Parco reale accoglierà il pubblico dalle 8.30 alle 19.00, con chiusura degli accessi alle 18.00

In alcuni orari, per accedere agli Appartamenti reali potrebbe essere necessario attendere in fila al Vestibolo superiore, in base all’affluenza.

Per rendere più piacevole la permanenza all’interno della Reggia, saranno attivi diversi servizi. Restano aperti i punti di ristorazione presso la caffetteria e buvette nel Cannocchiale e il chiosco e ristorantino “Diana e Atteone”, situati nei pressi della Fontana al culmine della Via d’acqua nel Parco reale. All’ingresso del Parco saranno disponibili i servizi di noleggio bici, navetta e golf car, utili per esplorare il grande giardino storico. Sarà possibile anche acquistare pubblicazioni e oggetti ispirati al complesso borbonico presso il bookshop al piano terra dell’ala ovest del Palazzo reale (III cortile) e nello shop de Le Serre di Graefer, ospitato nell’ex casa di guardia di Ercole, all’inizio della Via d’acqua.

La giornata di gratuità del 25 aprile rappresenta dunque un’occasione per riscoprire uno dei più importanti siti monumentali italiani, con una gestione degli accessi calibrata su fasce orarie e servizi pensati per distribuire i flussi di pubblico tra Appartamenti reali e Parco. Una modalità che consente di vivere l’esperienza di visita in sicurezza, approfittando dell’ingresso libero ma nel rispetto delle regole organizzative stabilite dal Museo.

Foto: Ufficio Stampa (scatto di Marco Ferraro)