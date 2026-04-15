Il 18 e 19 aprile 2026 tornano le Giornate Nazionali delle Case dei personaggi illustri. Un fine settimana per scoprire i luoghi dove hanno vissuto e creato icone del cinema, della musica e dell’arte

Entrare in una casa museo non significa solo visitare una mostra, ma varcare la soglia del tempo. Per il quinto anno consecutivo, l’Associazione Nazionale Case della Memoria promuove le Giornate dei personaggi illustri, aprendo le porte di ville storiche, studi d’artista e rifugi creativi solitamente chiusi al pubblico o visitabili solo su appuntamento.

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Nel Lazio, il programma è particolarmente ricco e spazia dal litorale ai Castelli Romani, fino al cuore del centro storico di Roma.

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Case Museo nel Lazio: l’elenco dei siti visitabili

Se state pianificando un tour fuori porta o una passeggiata culturale urbana, ecco le dimore che partecipano all’iniziativa il 18 e 19 aprile 2026.

Casa Museo Ugo Tognazzi (Velletri)

La celebre “Casa Vecchia” di Velletri era il quartier generale di Ugo Tognazzi. Qui, tra la cucina e il salone, l’attore scriveva film e ospitava i protagonisti del cinema italiano.

Indirizzo: Via Colle Ottone Basso 88 – Velletri (RM)

Via Colle Ottone Basso 88 – Velletri (RM) Quando: 18 aprile (visita guidata straordinaria ore 10:00).

Castello Del Gallo e Giardini di Orazio (Mandela)

Un luogo suggestivo dove la natura si fonde con la storia antica, ispirato alla figura del poeta latino Orazio.

Indirizzo: Borgo Mandela, 7 – Mandela (RM)

Borgo Mandela, 7 – Mandela (RM) Quando: 18 e 19 aprile (visite guidate h 10:00, 11:30, 15:00 e 16:30).

Locanda Martorelli – Museo del Grand Tour (Ariccia)

Affacciata sulla Piazza di Corte, questa antica locanda è stata il rifugio degli artisti del Grand Tour nell’800. Ospita le celebri tempere di Taddeo Kuntze.

Indirizzo: Piazza di Corte n. 4 – Ariccia (RM)

Piazza di Corte n. 4 – Ariccia (RM) Quando: 18 e 19 aprile (visite didattiche gratuite e letture).

Case Museo a Roma centro: tesori nascosti tra i vicoli

Fondazione Salvatore Meo

A due passi dalla Fontana di Trevi si trova lo studio di Salvatore Meo, rimasto intatto dagli anni ’50. Un tempio dell’arte del recupero che ha anticipato le correnti internazionali.

Indirizzo: Vicolo Scavolino 61 – Roma

Vicolo Scavolino 61 – Roma Quando: 19 aprile (apertura h 10:00–13:00 con visite della presidente Mary Angela Schroth).

Museo Casa Scelsi

Di fronte ai Fori Romani, la dimora del compositore Giacinto Scelsi conserva pianoforti, ondiole e strumenti tibetani, oltre a una terrazza fiorita con una vista mozzafiato sulla Capitale.

Indirizzo: Via di S. Teodoro 8 – Roma

Via di S. Teodoro 8 – Roma Quando: 19 aprile (visite guidate h 10:00, 11:00 e 12:00).

Come prenotare le visite

La partecipazione alle Giornate delle Case dei personaggi illustri richiede quasi sempre la prenotazione obbligatoria a causa della delicatezza degli ambienti e del numero limitato di posti (spesso gruppi di massimo 15-20 persone).

Per informazioni il sito ufficiale è https://www.casedellamemoria.it/it/ dove si possono scoprire tutte le residenze, in Italia e nel mondo, che fanno parte del network.

Perché visitare una Casa della Memoria?

Questi luoghi sono “rifugi” dell’anima che mantengono vivo il ricordo di chi ha segnato la nostra cultura. Che sia lo studio di un pittore o la cucina di un attore, la sensazione è quella di un dialogo interrotto che riprende ogni volta che un visitatore varca la soglia.