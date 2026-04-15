Il Fuorisalone 2026 si conferma un laboratorio a cielo aperto dove il design smette di essere solo “prodotto” per farsi esperienza sensoriale e responsabilità civile. Dalla materia pura alla luce immateriale, ecco i cinque appuntamenti da non perdere.

Il Fuorisalone 2026 si conferma un laboratorio a cielo aperto dove il design smette di essere solo “prodotto” per farsi esperienza sensoriale e responsabilità civile. Dalla materia pura alla luce immateriale, ecco i cinque appuntamenti da non perdere.

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INTERNI MATERIAE (Università Statale e Orto Botanico)

L’evento simbolo di Interni quest’anno si sdoppia e si espande sotto il titolo MATERIAE. All’Università Statale, il design si fa spettacolo: il programma prevede performance aeree del No Gravity Theatre (venerdì 24 aprile) e l’atteso incontro “Parole in musica” con Riccardo Cocciante (domenica 26 aprile). All’Orto Botanico di Brera, la materia diventa invece ciclo vitale: l’architetto Annabel Karim Kassar presenta un’installazione per ANNAKA che invita alla contemplazione del rapporto tra natura e costruzione. Non mancano le riflessioni sulla sostenibilità, con grandi nomi come Snøhetta e Michele De Lucchi impegnati a raccontare come le macerie e la plastica possano rinascere attraverso il progetto.

Fuorisalone 2026 ALCOVA (Ospedale Militare di Baggio e Villa Pestarini)

Per la sua undicesima edizione, Alcova continua la sua missione di attivatore di luoghi scegliendo due location antitetiche ma complementari.

Ospedale Militare di Baggio : ampi spazi finora inaccessibili vengono aperti per ospitare ricerche sul design sperimentale e installazioni che dialogano con la memoria del luogo.

: ampi spazi finora inaccessibili vengono aperti per ospitare ricerche sul design sperimentale e installazioni che dialogano con la memoria del luogo. Villa Pestarini: una perla razionalista degli anni ’30 progettata da Franco Albini, dove il design contemporaneo si confronta con l’eleganza rigorosa dell’architettura storica. Alcova rimane il punto di riferimento per chi cerca progetti indipendenti e avanguardie internazionali fuori dai circuiti commerciali classici.

Alcova – Inganni

3. BRERA DESIGN DISTRICT (Palazzi e Cortili Segreti)

Brera si conferma il distretto più denso di suggestioni, dove il tema botanico si intreccia con la tecnologia.

Eataly Smeraldo : Giotto Calendoli presenta CASA , un’installazione che trasforma il cibo in memoria domestica attraverso oggetti e rituali della tavola.

: Giotto Calendoli presenta , un’installazione che trasforma il cibo in memoria domestica attraverso oggetti e rituali della tavola. Palazzo Moscova : Stark presenta Y.O.U. Your Own Universe , un’esperienza immersiva dove luce e suono reagiscono in tempo reale al movimento dei visitatori.

: Stark presenta , un’esperienza immersiva dove luce e suono reagiscono in tempo reale al movimento dei visitatori. Chiostro del Carmine: La mostra Materia Prima di Inspired in Barcelona esplora le potenzialità tattili dei materiali in un contesto spirituale e suggestivo.

Gloforart immagine

DROPCITY (Magazzini Raccordati – Stazione Centrale)

I tunnel di via Sammartini ospitano un programma fitto di workshop e conferenze che mettono al centro l’architettura e la produzione digitale. Dropcity si conferma il distretto per eccellenza dei professionisti, dove si sperimenta il futuro delle costruzioni e si riflette sul recupero delle aree industriali. Tra i protagonisti, si segnalano le ricerche di Triennale Milano che presenta nuove installazioni e approfondimenti su maestri come Andrea Branzi e Lella e Massimo Vignelli.

© francesca iovene

MASTERLY – THE DUTCH IN MILANO (Palazzo Giureconsulti)

Per celebrare la sua decima edizione, Masterly occupa le 25 sale di Palazzo Giureconsulti con oltre 100 partecipanti tra designer e artigiani olandesi.